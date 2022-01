Le Marché des Garnitures et des Garnitures Est en plein essor dans le Monde entier, Analyse de l’industrie avec des Acteurs de premier plan – Cargill Incorporated, ADM, Barry Callebaut, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs AG, Associated British Foods plc

Le marché des garnitures et des garnitures devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des garnitures et des garnitures projettera un TCAC de 5,7% pour la période de prévision 2021-2028.

Les garnitures sont un mélange épais utilisé entre les couches de gâteau. Les garnitures, d’autre part, ont été utilisées couche de nourriture répartie sur une base d’un type d’aliment différent. Les garnitures et les garnitures jouent un rôle important pour obtenir le goût et les saveurs de texture souhaités. Il est également utilisé dans les produits de confiserie et les applications de boissons. La décoration des produits laitiers, des desserts et des confiseries à l’aide de garnitures et de garnitures ajoutera de la valeur aux produits alimentaires.

Le rapport sur le marché des garnitures et des garnitures présente les sociétés suivantes, notamment: – Cargill Incorporated, ADM, Barry Callebaut, Tate & Lyle, AGRANA Beteiligungs AG, Associated British Foods plc, INGREDION, Bake’n Joy Foods, Inc., Olam International, Hanan Products Co. Inc., AAK AB, PreGel America., Stewart Ingredient Systems Inc., Fruition Manufacturing Limited, I. Rice & Company Inc., PURATOS, Dawn Food Products, Inc., Rich Graviss Products Pvt. Ltd., Baldwin Richardson Foods Co.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des garnitures et garnitures, catégorise la taille du marché mondial des garnitures et garnitures (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des garnitures et garnitures par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie- Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (crèmes, fruits et noix, fondants, pépites, sirops, pâtes et panaché), matière première (fruits, amidon, hydrocolloïde, édulcorants, ingrédients laitiers, cacao, autres), application (produits laitiers et desserts glacés, boissons, plats cuisinés aliments, produits de boulangerie, produits de confiserie), fonctionnalité (glaçage, stabilisation, viscosité, exhausteur de goût et texturation), forme (gel, mousse, solide, liquide), saveur (chocolat, caramel, fruit, vanille, noix, autres)

