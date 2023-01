Le marché des gants de boxe devrait croître à un rythme de 6,50% d’ici fin 2028

Le marché des gants de boxe devrait croître à un taux de croissance de 6,50 % de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research fournit une analyse des moteurs de l’expansion du marché des gants de boxe . Ainsi, le marché des gants de boxe évalué à 110 millions de dollars en 2020 atteindra 182,04 millions de dollars en 2028.

Les gants de boxe, comme leur nom l’indique, sont les gants portés par les boxeurs lorsqu’ils participent ou pratiquent le sport. Les gants de boxe, communément appelés gants rembourrés, font partie intégrante de l’équipement de boxe. Ces gants sont conçus pour atténuer les blessures faciales mineures tout en protégeant les mains du boxeur. Les versions en ligne et hors ligne de celles-ci sont accessibles.

Deux principaux facteurs à l’origine de l’expansion du marché sont la mondialisation croissante et le désir croissant des consommateurs de regarder les championnats du monde de boxe à la télévision et sur d’autres plateformes. D’autres facteurs indirects de croissance du marché comprennent l’essor de la boxe féminine, la popularité des produits de marque maison et l’intérêt croissant des fabricants pour la qualité de l’équipement de boxe.

Étendue du marché mondial Gants de boxe et taille du marché

Le marché des gants de boxe est segmenté en fonction du type de gant, du type de matériau, de l’application et du canal de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type de gant, le marché des gants de boxe est segmenté en gants de sac, gants de combat et gants de compétition.

En fonction du type de matériau, le marché des gants de boxe est segmenté en cuir PU, cuir véritable et cuir microfibre.

Selon l’application, le marché des gants de boxe est segmenté en boxe amateur et boxe professionnelle.

Analyse du marché des gants de boxe par niveau national

Le marché Gants de boxe est analysé et fournit des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de gant, type de matériau, application et canal de vente, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des gants de boxe incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine. , Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique domine le marché des gants de boxe et continuera de dépasser sa domination au cours de la période de prévision en raison de la participation croissante des femmes à la boxe. La région Asie-Pacifique continuera à faire des progrès significatifs en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la popularité croissante de la boxe dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gants de boxe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Gants de boxe sont:

Everlast Worldwide, Inc., Revgear, Century LLC., Hayabusa Fightwear Inc., TWINS SPECIAL, Combat Brands LLC., Fairtex, Rival Boxing Gear Inc., Venum, Windy Fight Gear Official, Budoland, Last Round Equipment, SMAI, Fujian, Chine Weizhixing Sports Goods Co., Ltd., Weifang Zhongchengwang Sports Goods Development Co., Ltd., Baoding Sangmoduo Sports Goods Manufacturing Co., Ltd., MPS Equipments Pvt Ltd, Adidas AG., Reebok International Ltd., Kozuji. znd PRO BOXING EQUIPMENT y otros jugadores nacionales y extranjeros.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

