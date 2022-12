Le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) devrait enregistrer 19,92 milliards USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché

Le marché mondial de l’emballage se distingue par un développement constant des produits visant principalement à améliorer l’efficacité obtenue à partir des capacités des matériaux. Des changements matériels sont mis en œuvre par les fabricants, entraînant des gains économiques et fonctionnels. En outre, les fûts en acier et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) sont l’un des types d’emballage les plus sûrs pour les articles à risque tels que les produits chimiques, grâce auxquels leur demande est restée constante au cours des dernières années. Le marché devrait se développer considérablement même au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de ces fûts en acier et conteneurs de vrac intermédiaires (IBC) à travers le monde.

Le marché mondial des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) était évalué à 14,06 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 19,92 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,45% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les fûts en acier et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) sont des conteneurs d’expédition courants pour les marchandises industrielles et non industrielles. Ils sont également conçus pour transporter des produits chimiques, des métaux et des liquides dangereux conformément à la réglementation. Le plastique, le métal et les alliages pourraient être utilisés pour créer des conteneurs pour vrac immédiats (IBC). Les fûts en acier et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) devraient gagner en popularité en raison de considérations telles que la réutilisation, l’adaptabilité et la protection contre les menaces environnementales.

La portée du document d’étude de marché sur les fûts en acier et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, ainsi qu’au coût et au profit des régions de marché spécifiées. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. En fonction des besoins du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans ce rapport font gagner la confiance des entreprises membres et des clients. Pour transformer des informations complexes sur le marché en versions plus simples, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de rapports sur les fûts en acier et les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) sont

Greif (États-Unis)

TPL Plastech Ltd. (Inde)

Balmer Lawrie & Co. Ltd (Inde)

Temps Technoplast Ltd (Inde)

Sicagen (Inde)

BWAY Corporation (États-Unis)

Schütz GmbH & Co. KGaA. (Allemagne)

Eagle Manufacturing Company (États-Unis)

3M (États-Unis)

Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie)

Services de conteneurs industriels, (États-Unis)

Chicago Steel Container Corporation (États-Unis)

États-Unis COEXCELL Inc (États-Unis)

CONTENEUR DE LA CÔTE NORD LLC. (NOUS)

Rahway Steel Drum Company (États-Unis)

General Steel Drum LLC (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC)

L’épidémie actuelle de coronavirus a eu un impact négatif sur l’industrie des tambours industriels, en raison de la forte baisse de la demande de produits, de la baisse des prix et des contraintes de stockage. De plus, le COVID-19 aura un impact négatif sur le transport et la logistique en 2020. De nombreuses usines ont été fermées au début de 2020 pour briser la chaîne du virus, affectant les marchés des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC). En outre, la fabrication de certains articles de fûts en acier et de conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) a été interrompue en raison du verrouillage prolongé de la pandémie dans d’importants pays du monde. Le marché des tambours industriels en a été gravement entravé.

D’un autre côté, les fûts en acier et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) ont pu maintenir un rythme de marché en 2020-2021 grâce aux secteurs de la santé et de la pharmacie, ainsi qu’à l’industrie alimentaire et des boissons. Le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) est passé de la distribution traditionnelle à la distribution par commerce électronique. Le fût en acier et le conteneur pour vrac intermédiaire (IBC) devraient connaître une demande accrue au cours des prochaines années en raison de qualités telles que la recyclabilité et la réutilisation. Face à ces facteurs de stress, les chaînes d’approvisionnement alimentaire ont fait preuve d’une résilience étonnante, incitant les fabricants à mettre davantage l’accent sur le maintien de relations solides avec les partenaires de la chaîne de valeur. En raison de ces facteurs, le marché devrait se redresser et afficher une croissance favorable.

Développement récent

En janvier 2022, Greif, Inc., un leader mondial et fournisseur de solutions d’emballage industriel, a annoncé que la coentreprise Flexible Packaging, ou « FPS », avait été vendue à Gulf Refined Packaging pour une contrepartie totale en espèces de 123 millions de dollars, sous réserve de certaines restrictions et ajustements postérieurs à la clôture.

En avril 2021, le groupe Hoover Ferguson (Hoover Ferguson), un leader mondial des solutions de conteneurs, d’hébergement, d’espace de travail et d’emballage pour les marchés de l’énergie, de la pétrochimie et de l’industrie générale, a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle installation spécialement conçue à Odessa, Texas, qui fournira des services de nettoyage de réservoirs et de remorques ISO leaders sur le marché. L’installation, qui comprend une station de nettoyage de citernes à vrac à la pointe de la technologie pour les réservoirs ISO et les camions-citernes, a ouvert ses portes le 3 août 2020. Au cours des prochaines semaines, l’entreprise espère intégrer une ligne de lavage IBC dans l’installation.

Portée du marché mondial des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC)

Le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) est segmenté en fonction de la capacité, du contenu et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Capacité

Tambours 200 litres



Plus de 200 litres

GRV Jusqu’à 500 litres 501-1 000 litres 1 001 à 1 500 litres Au-dessus de 1 500 litres



Teneur

Liquide

Solide

Semi-solide

Utilisation finale

Produits chimiques

Pétrole et Lubrifiants

Peintures, encres et colorants

Aliments et boissons

Bâtiment et construction

Santé et pharmacie

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC)

Le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, capacité, contenu et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des fûts en acier et des conteneurs pour vrac intermédiaire (IBC) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Sud Afrique, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’asphalte recyclé en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de solutions d’emballage industriel ainsi qu’à l’amélioration de la production de produits chimiques et d’acier dans les économies en développement.

L’Amérique du Nord, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la prévalence de diverses industries et de la consommation de produits emballés dans la région.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique des Steel Drums et Intermediate Bulk Container (IBC) est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence à parts égales pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

