Le marché des fruits IQF est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» L’étude de recherche IQF Fruits Market aide l’acheteur à comprendre les différents moteurs et contraintes avec leurs effets sur le marché au cours de la période de prévision. Elle met également en lumière les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions qui ont été adoptés par plusieurs acteurs et marques clés. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays. L’analyse des études de marché et les données du rapport de classe mondiale IQF Fruits Market aident les entreprises à planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing.

Un excellent rapport sur le marché Fruits IQF explique la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements sur le marché. Les facteurs clés discutés dans le rapport aideront sûrement l’acheteur à étudier le marché sur l’analyse du paysage concurrentiel des principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les besoins des consommateurs par grandes régions, types, applications dans IQF mondial. Fruits Market compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie. Les données numériques et statistiques ont été notées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. La supériorité et l’intelligibilité sont les valeurs les plus élevées qui sont suivies lors de la structuration du rapport d’étude de marché des fruits IQF.

Analyse et taille du marché des fruits surgelés individuels (IQF)

La conservation des aliments est essentielle pour prolonger la durée de conservation des consommables comme les légumes et les fruits. La congélation des produits alimentaires est une technique importante de conservation des aliments. Il s’agit d’une technique importante car elle n’a aucun effet sur la structure de base ou la saveur des aliments. Le fumage, le séchage, le salage et le marinage sont des techniques traditionnelles de conservation des aliments qui modifient la structure et la saveur des aliments. Par conséquent, la congélation est une méthode importante de conservation des aliments.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des fruits surgelés individuels (IQF) a augmenté d’une valeur de 3,52 milliards USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 5,91 milliards USD et enregistrer un TCAC de 6,70% de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une tarification l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des fruits surgelés individuels (IQF)

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (fruits rouges et baies, fruits tropicaux, agrumes), utilisation finale (industrie alimentaire, vente au détail (ménages), HoReCa (fournisseurs de services alimentaires)), canal de vente (ventes directes (fabricants), ventes indirectes) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne), Rabar Pty Ltd (Australie), Orkla Health (Norvège), Epax (norvège), BioProcess Algae LLC (États-Unis), Croda International plc (Royaume-Uni) Des opportunités Un nombre croissant de fabricants de fruits individuels surgelés (IQF) entrent sur le marché

Urbanisation rapide, croissance démographique, disponibilité d’une large gamme de produits

Le commerce alimentaire dans l’industrie du surgelé s’internationalise de plus en plus dans la plupart des pays

Définition du marché

Le légume surgelé individuel (IQF) est un type de produit alimentaire surgelé préparé à l’aide de la surgélation rapide individuelle (IQF), une technologie utilisée pour conserver la fraîcheur des fruits et des légumes pendant une période prolongée. IQF utilise la méthode de fluidisation, qui entraîne la congélation des fruits pendant 10 à 12 minutes. Il n’altère pas le goût, la couleur et la texture des fruits et légumes. Après le processus IQF, les aliments peuvent être stockés à basse température, ce qui réduit les problèmes associés à la méthode traditionnelle, dans laquelle les produits alimentaires se gâtent à basse température.

Dynamique du marché des fruits surgelés individuels (IQF)

Conducteurs

Préférence croissante pour l’expérience de différents produits alimentaires

La préférence croissante des clients pour les produits surgelés, ainsi que leur désir d’obtenir plus d’informations et la possibilité de goûter à une variété de valeurs nutritionnelles, sont les principales forces motrices qui propulsent le marché des fruits surgelés individuels (IQF). Certains fruits et légumes ne sont disponibles que pendant leurs saisons respectives ; les congeler permet d’avoir accès aux denrées de contre-saison toute l’année.

Large utilisation des portails de commerce électronique

Le marché gagne en popularité auprès des consommateurs, en particulier des jeunes professionnels, en raison de la facilité d’utilisation du produit et du gain de temps. Ce scénario devrait offrir des opportunités potentielles pour le marché mondial en introduisant de nouvelles variétés de produits. Au cours des dernières années, la croissance économique stable associée au développement de l’industrie minière a créé davantage d’opportunités d’emploi, augmentant ainsi le revenu moyen des consommateurs.

De plus, à mesure que le commerce électronique et les services de livraison en ligne gagnent en popularité, les restaurants du monde entier se tournent vers les fruits surgelés individuels (IQF) pour répondre à la demande de plats exotiques. Ce scénario prévoit une expansion du marché mondial dans les années à venir.

Opportunité

Pour répondre à cette demande croissante, un nombre croissant de fabricants de fruits surgelés individuels (IQF) entrent sur le marché, de nouveaux entrants se développant sur de nouveaux marchés. En conséquence, le commerce des aliments surgelés de la plupart des pays devient de plus en plus international. En conséquence, les chaînes d’approvisionnement deviennent plus grandes et plus compliquées, créant un besoin accru de fruits et légumes pour rester frais pendant de longues périodes, ce qui stimule les ventes de fruits surgelés individuels (IQF).

Quelles idées et quels concepts sont couverts dans le rapport sur le marché Fruits IQF?

– Les évaluations comptabilisées par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnées dans le rapport IQF Fruits Market.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur consommation IQF Fruits Part de marché.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché Fruits IQF Industry :

– Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

