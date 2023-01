Le marché des fruits et légumes biologiques va augmenter et devrait subir un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

Analyse et taille du marché

Au cours de la dernière décennie, l’évolution des médias sociaux a joué un rôle important dans la sensibilisation aux effets négatifs de l’alimentation traditionnelle ou conventionnelle et aux avantages des fruits et légumes biologiques. Outre l’évolution de la perception des aliments biologiques , les consommateurs mettent de plus en plus l’accent sur les aspects sociaux de la production biologique, favorisant l’agriculture à petite échelle dans un environnement propre par rapport aux grandes exploitations.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des fruits et légumes biologiques était évalué à 30,77 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 62,45 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (Fruits, Légumes), Forme (Frais, En Purée, Surgelé, En Poudre, Autres), Canal de Distribution (Supermarché/Hypermarché, Vente en Gros, Dépanneurs, Autres), Utilisateur Final (Résidentiel, Commercial) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne), Rabar Pty Ltd (Australie), Golden Omega (Chili), Kinomega Biopharm Inc. (Chine), Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine), Polaris (États-Unis), Pharma Marine AS (Norvège) , Huatai Biopharm (Chine), ALGISYS LLC (États-Unis) et Biosearch Life (Espagne) Des opportunités Augmentation de la population active, augmentation de la demande de produits prêts à l’emploi et expansion des marchés de détail

Augmentation des niveaux de revenu disponible, augmentation des dépenses en fruits et légumes

L’utilisation croissante de fruits et légumes biologiques comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels

Définition du marché

Les fruits et légumes biologiques sont des produits agricoles cultivés ou produits selon les pratiques de l’agriculture biologique. L’agriculture biologique encourage le recyclage des ressources, maintient l’équilibre écologique et s’engage dans des pratiques de conservation de la biodiversité. Les fruits et légumes biologiques sont des produits agricoles qui sont cultivés sans l’utilisation d’engrais synthétiques, de régulateurs de croissance ou d’autres additifs.

Dynamique du marché des fruits et légumes biologiques

Conducteurs

Sensibiliser aux bienfaits des fruits et légumes bio

La prise de conscience croissante des avantages du marché des fruits et légumes biologiques entraîne une croissance accrue de la part de marché. Le marché des fruits et légumes biologiques élève le niveau de vie en réduisant les problèmes de santé, en augmentant la connaissance des clients soucieux de leur santé, en évitant les pesticides, les engrais chimiques et les produits chimiques synthétiques et en évitant les organismes génétiquement modifiés. En conséquence, les fruits et légumes biologiques jouent un rôle important dans les bienfaits pour la santé, le respect de l’environnement et le bien-être des animaux. Il présente des avantages nutritionnels par rapport à un régime standard.

Demande croissante de produits Clean Label

Les produits Clean Label sont très demandés car les consommateurs recherchent des protéines végétales et les aliments végétariens sont considérés comme plus sains. Les produits Clean Label sont entièrement naturels, sans OGM et fabriqués avec de vrais ingrédients, sans additifs ni conservateurs. Le principal avantage d’un produit Clean Label est que les consommateurs peuvent facilement lire les ingrédients et qu’il est biologique et sans produits chimiques. Les entreprises doivent avoir une bonne conception des emballages, une transparence des produits alimentaires et des ingrédients simples avec des avantages fonctionnels.

Opportunité

Parmi les facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision, citons l’augmentation de la population active, la demande croissante de produits prêts à l’emploi et l’expansion des marchés de détail. L’utilisation croissante de fruits et légumes biologiques comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait stimuler la croissance du marché mondial des fruits et légumes biologiques. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en fruits et légumes et la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des fruits et légumes biologiques.

Contraintes

Cependant, la durée de conservation des fruits et légumes biologiques est limitée, ce qui posera un défi important à la croissance du marché. Les coûts élevés des articles limiteront davantage la marge de croissance du marché des fruits et légumes biologiques.

Ce rapport sur le marché des fruits et légumes biologiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des fruits et légumes biologiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des fruits et légumes biologiques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché en raison de la prise de conscience croissante des régimes alimentaires sains et nutritionnels. Par conséquent, cela a entraîné une demande croissante de fruits et légumes biologiques dans le monde. La relation directe des produits biologiques avec la nutrition et la santé est l’une des principales raisons qui ont entraîné un regain d’intérêt pour les produits qui profitent aux consommateurs, y compris les aliments fonctionnels et les légumes. L’industrie pourrait être témoin d’une demande croissante de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique.

Développement récent

Dole Food Company, l’un des principaux acteurs du marché, a introduit les saladiers Dole Fresh Takes préparés pour un style de vie trépidant en 2020. En fonction des préférences des clients, l’entreprise a créé six variantes de salades fraîches : Classic Chicken Caesar, Santa Fe Style, Salade Cobb campagnarde à la dinde et au bacon, Dijon salé aux épinards, canneberge et noix confites. Ces variantes sont sans colorants ni conservateurs artificiels, offrant aux amateurs de salades une alimentation saine.

En 2021, l’un des principaux acteurs du marché, Kraft Foods s’est associé à Assan Foods pour une valeur de 100 millions de dollars. L’acquisition a accéléré les stratégies de croissance internationale.

«