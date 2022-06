Le marché des fruits de mer à base de cellules connaîtra une augmentation de la croissance au cours de la période de prévision d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des produits de la mer à base de cellules devrait croître à un TCAC de 2,1 % de 2022 à 2030 . l’aquaculture cellulaire, ou fruits de mer à base de cellules, utilise des cellules de plantes et d’animaux de fruits de mer et les cultive pour générer de vrais produits de la mer avec la même expérience sensorielle de valeur nutritionnelle que les produits de la mer traditionnels. En outre, les entreprises fournissant des fruits de mer à base de cellules exploitent la propriété intrinsèque des cellules pour régénérer des types de cellules spécifiques, tels que la graisse ou les muscles, dans un environnement contrôlé qui n’est pas sensible aux défis environnementaux tels que le mercure ou d’autres toxines, ce qui stimulera la croissance du marché. . Par exemple, créer des morceaux de poisson à base de cellules avec la bonne consistance, le bon goût et sans toxines, entre autres avantages, incite les clients potentiels à opter pour des fruits de mer à base de cellules plutôt que pour les traditionnels.

Les avantages pour la santé peuvent être cultivés et utilisés commercialement sans exploiter les espèces réelles car il est exempt de toxines. Ces facteurs ouvriront la voie à la croissance du marché. Cependant, un manque de sensibilisation parmi les gens entravera la croissance du marché dans les années à venir à travers le monde.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/cell-based-seafood-market

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des fruits de mer à base de cellules

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché en raison des blocages mondiaux et des chaînes d’approvisionnement perturbées qui ont été des facteurs majeurs entravant sa croissance au milieu de la pandémie. Cependant, la prise de conscience croissante des individus concernant la santé et le bien-être les pousse à adopter des produits de la mer sains à base de cellules. Par conséquent, les fruits de mer à base de cellules offrent de grandes opportunités aux personnes soucieuses de leur santé. Ceci, à son tour, stimule la croissance du marché après la pandémie.

Étendue du marché mondial des fruits de mer à base de cellules

L’étude classe le marché des fruits de mer à base de cellules en fonction de la source, du type de produit, du canal de distribution, des utilisateurs finaux, de la forme, aux niveaux régional et mondial .

Par source Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Plante

Animal

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Des poissons

Crustacés

Mollusques

Les autres

Renseignez-vous avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/cell-based-seafood-market?opt=2950

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Supermarchés et Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins en ligne

Les autres

Par perspectives des industries de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Personnes

Commercial Restaurants Stands de nourriture Les autres



Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/cell-based-seafood-market

Le segment des animaux devrait représenter la plus grande part de marché, par Source

Selon Source, le marché mondial des produits de la mer à base de cellules est divisé en animaux et en plantes. Parmi eux, le segment animal représentait la principale part de marché en 2021, car les personnes soucieuses de leur santé optent pour les fruits de mer à base de cellules, en particulier le poisson. De plus, la consommation de poisson peut entraîner des intoxications alimentaires, des allergies et autres. Cependant, les poissons à base de cellules sont développés dans un environnement contrôlé et de manière hygiénique. Ces facteurs créent des opportunités de croissance lucratives sur le marché.

L’Amérique du Nord représente la principale part de marché sur le marché des produits de la mer à base de cellules

À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord représente la principale part de marché en 2021. La croissance est attribuée à la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région. De plus, les gens optent davantage pour les fruits de mer à base de cellules en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur qualité. Ces facteurs ouvrent la voie à la croissance du marché de la région. Viennent ensuite l’Europe et l’Asie-Pacifique.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des fruits de mer à base de cellules

Le marché des fruits de mer à base de cellules émerge et évolue par nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que:

BleuNalu

Viandes Shiok

Aliments Finless, Inc.

Type sauvage.

CELL AG TECH INC.

Viande

NewAgeMeats

Fermes Aleph

Viandes Avant

IntégriCulture

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/cell-based-seafood-market