Le marché des fraises dentaires et de l’endodontie devrait assurer une part de revenus notable en 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie était évalué à 1 346,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 413,7 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 6,7 % pendant la période de prévision. Le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie est stimulé par une augmentation de la prévalence des maladies et affections dentaires telles que les caries, les dents fêlées, les maladies parodontales, les maladies des gencives et la pulpe dentaire, l’augmentation de la population gériatrique, les progrès technologiques pour le secteur de la santé , une sensibilisation accrue à l’esthétique dentaire, une augmentation de la demande pour la procédure de canal radiculaire et une augmentation du tourisme dentaire. Par exemple, selon l’OMS, en 2020, environ 2,3 milliards de personnes ont reçu un diagnostic de carie des dents permanentes à travers le monde. De plus, la population gériatrique est plus vulnérable aux troubles dentaires et à la perte de dents en raison de l’affaiblissement des muscles de la mâchoire et de la prise de plus de médicaments, ce qui réduit le flux de salive, ce qui rend les dents plus sujettes à la carie dentaire.

De plus, les fraises dentaires et les produits endodontiques jouent un rôle important dans le secteur de la santé. La fabrication de différents produits tels que les fraises diamantées, les fraises en carbure, la garniture endodontique en alliage NITI et les limes endodontiques en acier inoxydable est utilisée dans la procédure de canal radiculaire et le prétraitement des procédures de canal radiculaire telles que la formation de caries. De plus, la hausse des investissements et l’essor des activités de R&D par divers secteurs de la santé pour le développement de nouveaux dispositifs dentaires stimulent la croissance du marché mondial.

Définition du marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie

Les fraises dentaires sont des dispositifs médicaux utilisés dans l’industrie dentaire. Les fraises utilisées dans les procédures dentaires sont fabriquées à partir de particules de carbure de tungstène et de diamant.

L’ endodontie est la branche de l’odontologie qui s’occupe du traitement de la pulpe dentaire et des tissus entourant les racines des dents. Cela comprend les traumatismes dentaires, la chirurgie endodontique, le traitement des dents fêlées et la thérapie de canal radiculaire ou la thérapie endodontique.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie. Plusieurs cliniques et hôpitaux à travers le monde ont été restructurés pour augmenter la capacité hospitalière pour les patients diagnostiqués avec COVID-19. De plus, il y a une baisse de la fabrication des matières premières nécessaires aux fraises dentaires en raison de la perturbation du marché de la chaîne d’approvisionnement. De plus, il y a eu une baisse des ventes dans la production du secteur privé car il y avait une absence de main-d’œuvre manuelle en raison du verrouillage prolongé. Selon les données publiées dans Santé bucco-dentaire, en février 2021, il a été signalé qu’il y avait une baisse des revenus et que la pratique dentaire a également été touchée de 46 % pendant la pandémie.

De plus, en 2020, les chirurgies dentaires auraient été réduites de 38 %. Les chirurgiens dentistes sont plus vulnérables pour contracter et transmettre le coronavirus. Par la suite, cela conduit à l’annulation de nombreuses interventions chirurgicales non essentielles dans le monde.

Dynamique du marché mondial des fraises dentaires et endodontie

Moteurs : Avancement de la recherche et du développement en dentisterie et augmentation du nombre de dentistes

Les fraises dentaires et les produits endodontiques jouent un rôle important sur le marché de la santé. On estime que le marché des fraises dentaires et de l’endodontie se développera au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’avancement de la R&D dans le secteur de la dentisterie. La dentisterie est la branche du secteur de la santé engagée dans le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies bucco-dentaires telles que la chirurgie buccale, l’orthodontie, la dentisterie pédiatrique et la dentisterie restauratrice. Les fraises dentaires et les produits endodontiques sont des dispositifs médicaux disponibles sous diverses formes pour effectuer les procédures de canal radiculaire et le prétraitement des procédures de canal radiculaire telles que la préparation des cavités. Les produits endodontiques sont faits de différents matériaux tels que l’acier inoxydable et l’alliage pour traiter les caries dentaires.

Contraintes : Manque de professionnels dentaires qualifiés

Le manque de professionnels dentaires qualifiés dans certains pays devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les procédures dentaires telles que l’extraction dentaire et le traitement du canal radiculaire ont été effectuées par des dentistes qualifiés, qui jouent un rôle majeur dans le traitement des troubles dentaires. La pénurie de professionnels qualifiés peut diminuer l’efficacité du traitement, ce qui entrave la croissance du marché des fraises dentaires et de l’endodontie.

Par perspectives de produit ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Fraises diamantées Fraises diamantées rondes Fraises diamantées en forme de poire Fraises diamantées coniques à coupe croisée Autres fraises diamantées

Fraises au carbure Fraises en carbure de forme ronde Fraises en carbure en forme de poire Fraises coniques en carbure à coupe transversale D’autres fraises au carbure

Limes endodontiques en acier inoxydable

Limes endodontiques en alliage NITI

Par perspectives de canal de distribution ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Site Web de commerce électronique

Pharmacies

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des fraises diamantées devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Sur la base du produit, le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie est classé en: fraises diamantées, limes endodontiques en alliage NITI, limes endodontiques en acier inoxydable et fraises en carbure. En 2021, le segment des fraises diamantées détenait la plus grande part de marché dans les fraises dentaires et l’endodontie. Des facteurs tels que l’augmentation de la fabrication de produits dentaires, l’augmentation de la prévalence des caries dentaires, la croissance de l’industrie des matériaux et l’avancement de la R&D pour l’orthodontie. Une augmentation de la prévalence des maladies parodontales, des dents infectées, une augmentation de la population gériatrique plus sujette aux maladies dentaires et l’initiative prise par le gouvernement pour le développement de divers instruments dentaires est le facteur clé qui stimule la croissance du marché .

D’autre part, le segment des limes endodontiques en alliage NITI devrait connaître une croissance considérable du marché au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de la prévalence des procédures de canal radiculaire, d’une augmentation du nombre de dentistes et d’une sensibilisation accrue à l’hygiène bucco-dentaire.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,4 % sur le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché des fraises dentaires et de l’endodontie.

Une augmentation de la prévalence des maladies dentaires, une augmentation de la population gériatrique, une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire, une augmentation du revenu disponible, une augmentation de la demande de procédures de canal radiculaire en Inde, en Chine et au Japon et une croissance du développement des secteurs de la santé sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché. Par exemple, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la population âgée en Asie-Pacifique devrait tripler, atteignant 1,3 milliard d’ici 2050.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie

Le marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des fraises dentaires et de l’endodontie sont :

