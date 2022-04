Le marché des fournitures orthodontiques devrait atteindre 11,24 milliards USD et croître à un TCAC de 9,6% sur la période de prévision de 2022 à 2029 || DBMR

Marché des fournitures orthodontiques est le rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été rédigé de la manière prévue. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché traite d’un éventail d’aspects importants liés au marché qui peuvent être énumérés comme suit ; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, positionnement, segmentation, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs .

Une étude analytique du rapport de marché persuasif aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés aux habitudes d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Ce rapport d’étude de marché est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et d’une manière organisée de rassembler et de documenter des informations sur l’industrie, le marché ou les clients potentiels. Un rapport d’analyse de marché contient également un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analysant méticuleusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le segment des appareils amovibles a dominé le marché en raison de la forte prévalence de malocclusion et de la sensibilisation croissante des patients aux avantages des appareils amovibles, ainsi que de la présence d’acteurs bien établis proposant de solides offres d’appareils amovibles. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des fournitures orthodontiques était évalué à 5,4 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 11,24 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,6% et à un pendant la période de prévision de 2022 à 2029.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Envista

Danaher

Henry Schein, Inc.

Dentsply Sirona Inc.

Aligner la technologie, Inc.

ORTHODONTIE AMÉRICAINE

Orthodontie Rocky Mountain

G&H Orthodontie

TP Orthodontique, Inc.

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Technologies dentaires des Grands Lacs

DB Orthodontie

Institut Straumann AG

Produits Ultradent Inc.

SimpliClear

TOMY Inc.

3Shape A/S

Segmentation:

Marché mondial des fournitures orthodontiques, par produit (appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs, accessoires), patient (enfants et adolescents, adultes), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Scénario de marché des fournitures orthodontiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des fournitures orthodontiques est en croissance en raison de l’augmentation des revenus des personnes, ce qui entraîne une demande croissante de produits dentaires et de produits orthodontiques. La sensibilisation croissante à la santé et les activités de recherche pour augmenter leur part de marché et leur offre de produits sont un autre facteur qui stimulera la croissance du marché. Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire et de caries dentaires augmentera encore la part du marché des fournitures orthodontiques.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intuitif ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des fournitures orthodontiques en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, l’Inde et la Corée du Sud comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Nouveaux développements du marché des fournitures orthodontiques

Altaris a acquis G&H Orthodontics en septembre 2017, un leader mondial de l’orthodontie. Avec un objectif unique pour fournir des produits de qualité et un large portefeuille qui amélioreront les résultats pour les patients. Ce partenariat augmentera le portefeuille de produits et l’offre de services pour assurer la satisfaction de leurs patients.

En août 2017, l’Institut Straumann AG a acquis ClearCorrect lors de son entrée sur le marché de l’orthodontie en fournissant la solution totale pour le remplacement des dents par la procédure d’implant. Cette acquisition augmente la part de marché des logiciels CADCAM et de la technologie de numérisation.

Étendue du marché Fournitures orthodontiques

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie , Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des fournitures orthodontiques sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Basé sur le patient, le marché est segmenté en enfants et adolescents et adultes. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, autres.

Les fournitures orthodontiques sont définies comme des dispositifs médicaux développés pour la procédure orthodontique et la spécialité orthodontique afin de fournir les services et procédures de soins de santé améliorés effectués par le spécialiste. Ce type de dispositif médical aide parfaitement à la disposition des dents et s’occupe également de la détection de la croissance indifférente du visage.

Selon l’association dentaire américaine (ADA) 2018, on estime qu’il y avait environ 10 658 orthodontistes exerçant aux États-Unis, ce qui se traduit par environ 3,27 orthodontistes pour 100 000 habitants. Le traitement orthodontique peut aider à améliorer l’apparence et l’alignement des dents tordues et saillantes, ainsi que les problèmes d’occlusion dentaire.

Rapporter les détails des mesuresPériode de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments Produit couvert (appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs, accessoires), patient (enfants et adolescents, adultes), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre du marché sud-américain Acteurs couverts enVista LLC (États-Unis), American Orthodontics (États-Unis), 3M (États-Unis), Danaher (États-Unis), Henry Schein, Inc. (États-Unis), Dentsply Sirona (États-Unis) , Align Technology, Inc. (États-Unis), Rocky Mountain Orthodontics (États-Unis), G&H Orthodontics (États-Unis), TP Orthodontics, Inc (États-Unis), DENTAURUM GmbH & Co. KG (Allemagne), Great Lakes Dental Technologies (États-Unis), DB Orthodontie (Royaume-Uni), Institut Straumann AG (Suisse), Ultradent Products, Inc. (États-Unis), TOMY Inc., 3Shape A/S (Danemark), Leone SpA, (Italie).Great Lakes Dental Technologies (États-Unis), DB Orthodontics (Royaume-Uni), Institut Straumann AG (Suisse), Ultradent Products, Inc. (États-Unis), TOMY Inc., 3Shape A/S (Danemark), Leone SpA, (Italie).Great Lakes Dental Technologies (États-Unis), DB Orthodontics (Royaume-Uni), Institut Straumann AG (Suisse), Ultradent Products, Inc. (États-Unis), TOMY Inc., 3Shape A/S (Danemark), Leone SpA, (Italie).

Définition du marché mondial des fournitures orthodontiques

Les fournitures orthodontiques sont des produits médicaux spécialement conçus pour les procédures orthodontiques et l’orthodontie. Ces appareils sont destinés à aider les orthodontistes à fournir de meilleurs services et traitements de soins de santé. Cette spécialité médicale concerne la prévention, la détection et le traitement de la croissance anormale du visage et du désalignement de la mâchoire.

Dynamique du marché des fournitures orthodontiques

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation du nombre de problèmes bucco-dentaires

Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire, de caries dentaires / de perte de dents et de douleurs à la mâchoire agira comme un moteur majeur influençant le taux de croissance du marché des fournitures orthodontiques.

Augmenter les revenus disponibles

La croissance du revenu disponible a permis à la population d’avoir accès aux services de soins dentaires, ce qui stimulera encore plus la demande sur le marché des fournitures orthodontiques.

Développements technologiques constants

Le rythme constant des développements technologiques, qui a entraîné une réduction significative du temps de traitement et de la douleur associée, tandis que les résultats et l’efficacité du traitement se sont considérablement améliorés au fil des ans, a été et continuera d’être un facteur de croissance majeur sur le marché des fournitures orthodontiques.

Opportunités

En outre, l’utilisation croissante des médias sociaux par les patients / parents et les professionnels dentaires devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la prochaine période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes / Défis Marché mondial des fournitures orthodontiques

D’autre part, l’augmentation du coût des traitements orthodontiques avancés dans certains pays devrait en outre entraver la croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la période ciblée. Cependant, le manque de praticiens dentaires formés pourrait encore entraver la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans un proche avenir.

Le rapport sur le marché des fournitures orthodontiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des fournitures orthodontiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des fournitures orthodontiques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des fournitures orthodontiques. L’épidémie inattendue a eu un impact négatif sur la croissance du marché. En raison des restrictions de confinement dans le monde, il y a eu une réduction significative de l’accès aux hôpitaux, ainsi que la fermeture temporaire des cliniques d’orthodontie. Cependant, dans le scénario post-COVID, les hôpitaux et les cliniques dentaires ont rouvert, ainsi que la pénétration de la télé-dentisterie et les assouplissements du verrouillage, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

Développement récent

En juillet 2020, Align Technology, Inc. a annoncé le lancement mondial du service Align Digital and Practice Transformation (ADAPT), qui fournira en outre aux médecins les outils et le soutien dont ils ont besoin pour passer à une pratique orthodontique numérique utilisant un modèle d’aligneur clair.

Étendue du marché mondial des fournitures orthodontiques et taille du marché

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en fonction du produit, du patient et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Bretelles fixes

Bretelles amovibles

Adhésifs

Accessoires

Sur la base du produit, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Les accolades fixes sont en outre subdivisées en arcs, brackets, appareils d’ancrage et ligatures. Les arcs sont en outre sous-segmentés en arcs en nickel-titane, arcs en bêta-titane et arcs en acier inoxydable. Les brackets sont en outre sous-segmentés en brackets auto-ligaturants, brackets conventionnels et brackets linguaux. Les appareils d’ancrage sont en outre sous-segmentés en bandes, tubes buccaux et minivis. Les ligatures sont en outre sous-segmentées en ligatures élastomères et ligatures métalliques. Les accessoires sont en outre sous-segmentés en couvre-chefs et dispositifs de retenue.

Patient

Enfants et adolescents

Adultes

Sur la base du patient, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en enfants et adolescents et adultes.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des fournitures orthodontiques

Le marché des fournitures orthodontiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, patient et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des fournitures orthodontiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des fournitures orthodontiques en raison de l’apparition de politiques de remboursement inadaptées. En outre, l’augmentation de l’incidence des maladies dentaires stimulera davantage la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance significative de l’augmentation du nombre de personnes âgées. De plus, les développements technologiques et l’augmentation du tourisme médical devraient encore propulser la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des fournitures orthodontiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des fournitures orthodontiques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des fournitures orthodontiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fournitures orthodontiques

Le paysage concurrentiel du marché des fournitures orthodontiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des fournitures orthodontiques.

Marché mondial des fournitures orthodontiques Le rapport de recherche englobe des recherches approfondies sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives d’avenir. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. De plus, ce rapport sur le marché comprend également des détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Seuls des outils authentiques d’analyse de marché sont utilisés dans l’ensemble du rapport sur lesquels les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché avec des mouvements tels que des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus,

