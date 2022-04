Le marché des fournitures orthodontiques devrait atteindre 11,24 milliards USD et croître à un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 || DBMR

Le rapport de recherche sur le marché mondial des fournitures orthodontiques a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

Le segment des appareils dentaires amovibles a dominé le marché en raison de la forte prévalence de malocclusion et de la sensibilisation croissante des patients aux avantages des appareils dentaires amovibles, ainsi que de la présence d’acteurs bien établis proposant de solides offres d’appareils dentaires amovibles. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des fournitures orthodontiques était évalué à 5,4 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 11,24 milliards de dollars d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,6 % et au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Envista

Danaher

Henry Schein, Inc.

Dentsply Sirona inc.

technologie d’alignement, inc.

ORTHODONTIE AMÉRICAINE

Orthodontie des Rocheuses

Ortodoncie G&H

tp ortodoncia, inc.

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Technologies dentaires des Grands Lacs

DB Orthodontie

Institut Straumann AG

Produits Ultradent Inc.

SimpleEffacer

TOMY Inc.

3 voies A/S

Segmentation:

Marché mondial des fournitures orthodontiques, par produit (appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs, accessoires), patient (enfants et adolescents, adultes), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, autres) – tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Scénario de marché des fournitures orthodontiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des fournitures orthodontiques est en croissance en raison de la hausse des revenus des personnes, ce qui entraîne une demande croissante de produits dentaires et orthodontiques. L’augmentation de la sensibilisation à la santé et des activités de recherche pour augmenter sa part de marché et son offre de produits est un autre facteur qui stimulera la croissance du marché. Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire et de caries dentaires augmentera encore la part de marché des fournitures orthodontiques.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions vers lesquelles vous pointez intuitivement ? Data Bridge Market Research prévoit une croissance énorme du marché des fournitures orthodontiques en Asie-Pacifique, les leaders du marché ciblant la Chine, l’Inde et la Corée du Sud comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Nouveaux développements du marché de l’approvisionnement orthodontique

Altaris a acquis G&H Orthodontics en septembre 2017, un leader mondial de l’orthodontie. Avec une approche unique pour fournir des produits de qualité et un large portefeuille qui améliorera les résultats pour les patients. Cette association augmentera le portefeuille de produits et l’offre de services pour garantir la satisfaction de ses patients.

En août 2017, l’Institut Straumann AG a acquis ClearCorrect lors de son entrée sur le marché de l’orthodontie en fournissant la solution totale pour le remplacement des dents par la procédure d’implant. Cette acquisition augmente la part de marché des logiciels CADCAM et de la technologie de numérisation.

Portée du marché des fournitures orthodontiques

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie , Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des fournitures orthodontiques sont analysées plus en détail sur la base de la granularité la plus élevée dans une segmentation plus poussée. En fonction du produit, le marché est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Selon le patient, le marché est segmenté en enfants et adolescents et adultes. En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, autres.

Les fournitures orthodontiques sont définies comme un dispositif médical développé pour la procédure orthodontique et la spécialité orthodontique afin de fournir les meilleurs services de soins de santé et procédures effectuées par le spécialiste. Ce type de dispositif médical aide parfaitement à la disposition des dents et traite également de la détection de la croissance indifférente du visage.

Selon l’American Dental Association (ADA) de 2018, on estime qu’il y avait environ 10 658 orthodontistes exerçant aux États-Unis, ce qui se traduit par environ 3,27 orthodontistes pour 100 000 habitants. Le traitement orthodontique peut aider à améliorer l’apparence et l’alignement des dents tordues et saillantes, ainsi que les problèmes de morsure des dents.

Signaler les détails des mesuresPériode de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards de dollars, volumes en unités, prix en dollars Segments Produit couvert (appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs, accessoires) , patient ( enfants et adolescents, adultes), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre du marché de l’Amérique du Sud Participants couverts dans Vista LLC (États-Unis), American Orthodontics (États-Unis). États-Unis), 3M (États-Unis), Danaher (États-Unis), Henry Schein, Inc. (États-Unis), Dentsply Sirona (États-Unis), Align Technology, Inc. (États-Unis), Rocky Mountain Orthodontics (États-Unis), G&H Orthodontics (États-Unis) , TP Orthodontics, Inc (États-Unis), DENTAURUM GmbH & Co. KG (Allemagne), Great Lakes Dental Technologies (États-Unis), DB Orthodontics (Royaume-Uni), Institut Straumann AG (Suisse), Ultradent Products, Inc. (États-Unis) ), TOMY Inc., 3Shape A/S (Danemark), Leone SpA (Italie), Great Lakes Dental Technologies (États-Unis), DB Orthodontics (Royaume-Uni), Institut Straumann AG (Suisse), Ultradent Products, Inc. (États-Unis), TOMY Inc.,3Shape A/S (Dinamarca), Leone SpA (Italie). Great Lakes Dental Technologies (EE. UU.), DB Orthodontics (Reino Unido), Institut Straumann AG (Suiza), Ultradent Products, Inc. (EE. UU.) , TOMY Inc., 3Shape A/S (Dinamarca), Leone SpA (Italie).

Définir le marché mondial des fournitures orthodontiques

Les fournitures orthodontiques sont des produits médicaux spécialement conçus pour les procédures orthodontiques et orthodontiques. Ces appareils sont destinés à aider les orthodontistes à fournir de meilleurs services et traitements de soins de santé. Cette spécialité médicale traite de la prévention, de la détection et du traitement de la croissance faciale anormale et du désalignement de la mâchoire.

Dynamique du marché des fournitures orthodontiques

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision sont les suivants :

Augmentation du nombre de problèmes bucco-dentaires

Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire, de caries/pertes dentaires et de douleurs à la mâchoire agira comme un facteur majeur influençant le taux de croissance du marché des fournitures orthodontiques.

Augmentation du revenu disponible

L’augmentation du revenu disponible a permis à la population d’accéder aux services de soins dentaires, ce qui stimulera davantage la demande du marché pour les fournitures orthodontiques.

Développements technologiques constants

Le rythme soutenu des développements technologiques qui a entraîné une réduction significative du temps de traitement et de la douleur associée, alors que les résultats et l’efficacité du traitement se sont considérablement améliorés au fil des ans, a été et continuera d’être un facteur important influençant la croissance du marché des fournitures orthodontiques. .

Opportunités

En outre, on estime que l’utilisation croissante des médias sociaux par les patients / parents et les professionnels dentaires offre des opportunités potentielles de croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la prochaine période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes / Défis Marché mondial des fournitures orthodontiques

D’autre part, la hausse du coût des traitements orthodontiques avancés dans certains pays devrait entraver davantage la croissance du marché des fournitures orthodontiques au cours de la période cible. Cependant, le manque de dentistes qualifiés pourrait entraver davantage la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans un proche avenir.

fournitures orthodontiques Le rapport sur le marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de sacs de revenus émergents, les changements dans la réglementation du marché, Analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché des fournitures orthodontiques, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes,

Impact de Covid-19 sur le marché des fournitures orthodontiques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché des fournitures orthodontiques. L’épidémie inattendue a eu un impact négatif sur la croissance du marché. En raison des restrictions de confinement dans le monde, il y a eu une réduction significative de l’accès aux hôpitaux, ainsi que la fermeture temporaire des cliniques d’orthodontie. Cependant, dans le scénario post-COVID, les hôpitaux et les cliniques dentaires ont rouvert, ainsi que la pénétration de la télédentisterie et des relaxations en confinement, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

développement récent

En juillet 2020, Align Technology, Inc. a annoncé le lancement mondial du service Align Digital and Practice Transformation (ADAPT), qui fournira aux cliniciens les outils et le soutien dont ils ont besoin pour passer à une pratique orthodontique numérique utilisant un modèle d’aligneur transparent.

Étendue du marché mondial des fournitures orthodontiques et taille du marché

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en fonction du produit, du patient et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Bretelles fixes

bretelles amovibles

adhésifs

Accessoires

En fonction du produit, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Les appareils orthopédiques fixes sont sous-segmentés en arcs, brackets, appareils d’ancrage et ligatures. Les arcs sont en outre sous-segmentés en arcs en nickel-titane, arcs en bêta-titane et arcs en acier inoxydable. Les brackets sont en outre sous-segmentés en brackets auto-ligaturants, brackets conventionnels et brackets linguaux. Les appareils d’ancrage sont en outre sous-segmentés en bandes, tubes buccaux et minivis. Les ligatures sont en outre sous-segmentées en ligatures élastomères et ligatures métalliques. Les accessoires sont ensuite subdivisés en casques et dispositifs de retenue.

Patient

Enfants et adolescents

Adultes

Selon le patient, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en enfants, adolescents et adultes.

Utilisateur final

hôpitaux

Cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Analyse / aperçu du marché régional des fournitures orthodontiques

Le marché des fournitures orthodontiques est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit, patient et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des fournitures orthodontiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des fournitures orthodontiques en raison de l’émergence de politiques de remboursement inadéquates. De plus, l’augmentation de l’incidence des maladies dentaires stimulera davantage la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du nombre de personnes âgées. En outre, les développements technologiques et l’essor du tourisme médical devraient stimuler la croissance du marché des fournitures orthodontiques dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des fournitures orthodontiques vous donne également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des fournitures orthodontiques, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des fournitures orthodontiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fournitures orthodontiques

Le paysage concurrentiel du marché des fournitures orthodontiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des fournitures orthodontiques.

Marché mondial des fournitures orthodontiques Le rapport de recherche comprend une enquête de grande envergure sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives d’avenir. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. En outre, ce rapport de marché comprend également des détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Tout au long du rapport, seuls des outils d’analyse de marché authentiques auxquels les entreprises peuvent faire confiance en toute confiance sont utilisés. Profils d’entreprise de tous les acteurs clés et marques dominant le marché avec des mouvements tels que des lancements de produits,

