Le marché des fournitures hospitalières devrait atteindre 101,0 milliards de dollars américains d’ici 2027 | Développement de l’industrie, analyse des facteurs déterminants et prévisions de croissance jusqu’en 2027

Les fournitures hospitalières sont des fournitures et équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les cliniques pour le traitement des patients, la désinfection, le transport et le diagnostic primaire des patients. Produits médicaux tels que draps, gants, plateaux opératoires, aiguilles de seringues, tables d’opération, lampes de salle d’opération, thermomètres, fauteuils roulants, stéthoscopes, brancards et équipement de stérilisation. L’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des infections nosocomiales (IAS), l’augmentation du nombre d’hôpitaux et le nombre croissant d’interventions chirurgicales ont accru le marché des fournitures hospitalières. Les fournitures hospitalières font partie de presque toutes les procédures dans les hôpitaux.

Le marché des fournitures hospitalières était évalué à 37 938,54 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 101 008,7 millions de dollars US en 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,9 % de 2018 à 2027.

La croissance du marché mondial des fournitures hospitalières est attribuée à l’incidence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, le partenariat public-privé croissant dans le secteur de la santé et l’augmentation de la grippe des infections nosocomiales, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales procédures effectuées et la croissance de la population gériatrique. Cependant, les rappels de produits fréquents et les exigences réglementaires strictes sont le principal facteur qui entrave la croissance du marché.

Nous avons répertorié ici les principales sociétés du marché de l’approvisionnement hospitalier 3M Healthcare, B. Braun Melsungen AG, BD, Cardinal Health, Terumo Medical Corporation, Boston Scientific Group, Nipro Medical Corporation, Baxter, Smiths Medical et GE Healthcare.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des fournitures hospitalières qui mentionnerait comment Covid-19 affecte l’industrie de l’approvisionnement hospitalier, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid – 19 Impact sur les régions clés et proposition aux fournisseurs hospitaliers pour lutter contre l’impact du Covid-19.

Les infections nosocomiales affectent les patients non seulement pendant leur séjour à l’hôpital, mais aussi après leur sortie de l’hôpital. En termes de type, le marché mondial des fournitures hospitalières est segmenté en seringues, dispositifs d’examen des patients, aides à la mobilité et équipement de transport, équipement de salle d’opération, équipement de stérilisation et de désinfection et fournitures hospitalières à usage unique. Les acteurs du marché mondial des fournitures hospitalières adoptent des stratégies de lancement et d’expansion de produits pour répondre aux besoins changeants des clients du monde entier, ce qui leur permet également de maintenir leur marque à l’échelle mondiale.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des fournitures hospitalières par produit et application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour le marché global des fournitures hospitalières dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par leurs pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché ayant un impact sur le marché au cours de la période de prévision – moteurs, contraintes, opportunités et tendance future – et fournit une analyse PEST complète pour les cinq régions.

