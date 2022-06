Le marché des fluides de saumure clairs affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des saumures claires était évalué à 1,0 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,4 milliard USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 3,6 % de 2022 à 2030. sont les solutions salines d’halogénures et de formiate utilisées dans diverses opérations de l’industrie pétrolière et gazière en amont. Ces opérations comprennent l’achèvement, le forage et le reconditionnement. De plus, des fluides de saumure clairs peuvent être formulés pour fonctionner comme des inhibiteurs d’argile et de schiste, minimisant ainsi les dommages à la formation et augmentant la durée de vie d’un puits de pétrole.

Les saumures claires sont devenues un matériau essentiel dans l’industrie pétrolière et gazière en amont, avec de grandes sociétés pétrolières et gazières comme Apache, ConocoPhillips, ExxonMobil et BP qui les utilisent. Ces fluides sont disponibles dans une variété de plages de densité et de températures de cristallisation pour répondre aux besoins d’un puits de pétrole. Au cours de la période de prévision, la demande mondiale de pétrole brut et de gaz naturel devrait rester stable. Dans le secteur des transports, les principaux produits du pétrole brut comme l’essence et le diesel demeurent la principale source de carburant.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/clear-brine-fluids-market

De plus, les matières premières pétrolières sont utilisées pour fabriquer des plastiques et des fibres synthétiques dans l’industrie pétrochimique. Cela devrait encourager les sociétés pétrolières et gazières à explorer de nouveaux gisements et à améliorer les opérations sur ceux qui existent déjà. Les fluides de forage, de complétion et de reconditionnement sont utilisés dans bon nombre de ces projets en amont, ce qui stimule la demande de fluides de saumure clairs au cours de la période de prévision. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus stimulent la croissance du marché, ce qui se traduit par un marché plus important des fluides saumurés clairs.

Définition du marché mondial des fluides de saumure clairs

Les saumures claires sont des solutions salines conçues qui contiennent au moins l’un des composants : bromure, chlorure et formiate. Il est exempt de solides et est utilisé dans les opérations pétrolières et gazières en amont comme fluide de forage, de complétion et de reconditionnement.

Dynamique du marché mondial des fluides de saumure clairs

Moteurs : demande des utilisateurs finaux en pétrole brut et en gaz naturel

La nécessité d’assurer un approvisionnement continu en pétrole brut est importante pour maintenir la sécurité énergétique. Le pétrole brut est la principale source d’énergie dans le secteur des transports. Bien que les véhicules à essence et diesel contribuent aux émissions des véhicules, le système de carburant non conventionnel actuel, y compris l’électrification, n’est pas aussi efficace que les combustibles fossiles tels que le pétrole brut. En conséquence, les sociétés pétrolières et gazières se concentrent sur l’extraction de plus de pétrole brut des champs arrivés à maturité pour répondre à la demande accrue de pétrole brut. Selon une enquête menée par Halliburton, les champs arrivés à maturité représentent plus de 70 % de la production mondiale de pétrole et de gaz. Les opérateurs sont confrontés à un double défi : la nécessité d’améliorer les rendements de leurs actifs et d’atténuer le déclin des nouvelles découvertes de gisements majeurs/géants. Ainsi,

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/clear-brine-fluids-market

Contraintes : Accent mis sur les sources d’énergie renouvelables

L’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière, principalement les opérations en amont, est à forte intensité d’énergie et de capital. De plus, il recèle un potentiel de danger majeur pour l’environnement et peut l’impacter à différents niveaux tels que l’air, l’eau, le sol. À toutes les étapes des opérations en amont, des activités d’exploration au forage et à la complétion, des eaux usées, des déchets solides et des aérosols sont générés. D’autres impacts incluent l’intensification de l’effet de serre, la dégradation de la qualité de l’eau et la contamination des eaux souterraines. L’industrie pétrolière et gazière peut également contribuer à la perte de biodiversité et à la destruction d’écosystèmes qui peuvent être uniques dans certains cas. Ce facteur conduit à l’adoption des énergies renouvelables. De plus, les prix de l’énergie solaire et éolienne ont considérablement baissé au cours de la dernière décennie.

Scope of the Global Clear Brine Fluids Market

The study categorizes the clear brine fluids market based on product type and end-users at the regional and global levels.

By Product Type ( Sales, USD Million, 2017 – 2030 )

Potassium chloride

Calcium chloride

Calcium bromide

Potassium Formate

Cesium Formate

Others

By End-Users ( Sales, USD Million, 2017 – 2030 )

Onshore Oil & Gas Production

Offshore Oil & Gas Production

By Region ( Sales, USD Million, 2017 – 2030 )

North America US Canada Mexico

Europe Germany Italy France UK Spain Poland Russia The Netherlands Norway Czech Republic Rest of Europe

Asia Pacific China Japan India South Korea Indonesia Malaysia Thailand Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment du chlorure de potassium devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Par type de produit, le marché des saumures claires est segmenté en chlorure de potassium, chlorure de calcium, bromure de calcium, formiate de potassium, formiate de césium et autres . En 2021, le segment du chlorure de potassium était le plus gros contributeur du marché, avec une part de marché de 32,5 %. Le chlorure de potassium est un sel cristallin sec principalement utilisé pour les fluides de forage, de reconditionnement et de complétion. Il est considéré comme un stabilisateur de schiste extrêmement efficace lors du forage d’argiles et de schistes hydrosensibles.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/clear-brine-fluids-market

La demande de cette saumure liquide devrait augmenter au cours de la période de prévision, en raison de son efficacité dans l’inhibition du schiste dans les formations de schiste critiques sensibles à l’eau. Il fournit une inhibition de l’argile et du schiste grâce aux ions potassium, minimisant le gonflement et la dispersion. De plus, le chlorure de potassium peut être utilisé comme fluide de forage ainsi que comme fluide de complétion. Cela devrait encourager les opérateurs pétroliers et gaziers à le préférer aux autres fluides additifs.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des fluides de saumure clairs est analysé dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . On estime que la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 4,6 % sur le marché mondial des fluides de saumure clairs au cours de la période de prévision (2022-2030) . Le marché des fluides de saumure clairs en Asie-Pacifique est segmenté en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Asie du Sud-Est et dans le reste de l’Asie – Pacifique . Des pays tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam devraient offrir de nouvelles opportunités pour le marché des fluides de saumure clairs en Asie-Pacifique. L’expansion rapide des infrastructures devrait accroître la demande de production nationale de pétrole et de gaz en Chine. Par conséquent, la demande de matériaux de forage et de complétion de puits tels que les saumures claires pourrait augmenter au cours de la période de prévision.

Il existe encore des gisements de pétrole et de gaz naturel inexplorés dans la mer de Chine méridionale, qui est une terre contestée entre la Chine et le Japon. La Chine et le Japon revendiquent tous deux la souveraineté sur les îles sous administration japonaise, empêchant l’exploration et le développement à grande échelle du pétrole et du gaz naturel dans la mer de Chine orientale. En Inde, il y a eu une augmentation des ventes aux enchères de blocs d’exploration dans le bassin de Barmer au Rajasthan et dans le bassin offshore de Krishna Godavari. Certains des principaux acteurs tels que Vedanta, Oil India, ONGC, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Oil Exploration et GAIL ont obtenu des licences d’exploration. ONGC a repris ses études sismiques dans ses blocs offshore Andaman en octobre 2020, et prévoit d’intensifier les efforts d’exploration dans les prochains jours.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des fluides de saumure clairs

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché mondial des fluides de saumure clairs. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance adoptées par elles et leur effet potentiel sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des fluides de saumure clairs sont:

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/clear-brine-fluids-market