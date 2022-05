Le marché des flocons d’ail déshydratés croît à un TCAC élevé d’ici 2028

Le rapport «Prévisions du marché des flocons d’ail déshydratés jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale» ajouté à The Insight Partners a couvert et analysé le potentiel du marché mondial des flocons d’ail déshydratés et fournit des statistiques et des informations sur la taille, les parts et les facteurs de croissance du marché. Le rapport a pour objectif de fournir des informations de pointe sur le marché et d’aider les décideurs à effectuer une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial.

Les flocons d’ail déshydratés sont utilisés pour assaisonner les mélanges de soupes sèches, les sauces, les mélanges de légumes, les mélanges de farce et les aliments de restauration rapide. La déshydratation de l’ail augmente la durée de conservation de votre ail maison. Il a été démontré que les propriétés chimiques de l’ail favorisent l’élimination des toxines du sang et du système lymphatique. L’ail est considéré comme un stimulant immunitaire et peut être utile pour tuer certaines bactéries, l’eczéma marginé et les infections à levures.

Principaux acteurs clés :-Garlico Industries Ltd., Laiwu Yuan Yang Fruit and Vegetable, Real Dehydrates Pvt Ltd, Jiangsu Dingneng Food., M.N.Dehy.Foods, Indradhanushya Enterprises, Krushi Food Industries, Henan Sunny Foodstuff Co.,Ltd., V.T. Aliments Pvt. Ltd, Anyang General Foods.

Le marché des flocons d’ail déshydratés a connu une croissance importante en raison de facteurs tels que la croissance de l’industrie alimentaire. De plus, la demande croissante de flocons d’ail déshydratés à travers le monde, associée à une production améliorée, offre une énorme opportunité de marché pour les principaux acteurs opérant sur le marché des flocons d’ail déshydratés.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l’industrie Flocons d’ail déshydratés, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial des flocons d’ail déshydratés est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type de produit, le marché mondial des flocons d’ail déshydratés est divisé en sacs, en vrac et autres. Sur la base de l’application, le marché mondial des flocons d’ail déshydratés est divisé en vente au détail en ligne, supermarché, B2B et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des flocons d’ail déshydratés du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des flocons d’ail déshydratés dans ces régions.

