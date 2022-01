Le marché des fleurs coupées en Amérique du Nord devrait connaître une croissance florissante dans le monde en 2022-2027 | Oserian, Dümmen Orange, The Kariki Group, Selecta one, MultiFlora, Washington Bulb Co., Inc., The Queen’s Flowers

Le marché des fleurs coupées en Amérique du Nord devrait passer de 10 771,21 millions de dollars US en 2019 à 14 496,97 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,0 % de 2020 à 2027. Les achats en ligne sont en hausse, ce qui peut être une opportunité pour l’industrie florale. Le nombre de détaillants (fleuristes, grandes surfaces et spécialistes en ligne) vendant des fleurs via Internet est en augmentation. L’assortiment de fleurs pouvant être achetées en ligne est également en croissance. Internet est le débouché qui connaît la croissance la plus rapide dans de nombreux pays européens, bien que les parts de marché actuelles soient généralement inférieures à 10 %. La tendance des ventes en ligne accroît l’importance de l’uniformité des produits, de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et des normes d’échange d’informations. On s’attend à ce que les ventes en ligne de fleurs coupées (à la fois bouquets, mono-bouquets et fleurs individuelles) augmentent encore à l’avenir. Les ventes sur Internet impliquent souvent des fleuristes qui produisent collectivement ou individuellement les bouquets et les fleurs, ou des producteurs de bouquets spécialisés. Le commerce électronique ouvrira la porte pour générer de l’enthousiasme et des ventes de cadeaux et d’achats liés aux fleurs.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Oserian Dümmen Orange The Kariki Group Selecta one MultiFlora Washington Bulb Co., Inc. The Queen’s Flowers

Les fleurs coupées font référence aux fleurs ou boutons floraux qui sont coupés de la plante sur laquelle ils sont cultivés. Il est généralement extrait des plantes pour être utilisé à des fins décoratives. La plupart des jardiniers récoltent leurs propres fleurs coupées dans leurs jardins, mais la plupart des pays ont une industrie florale dédiée aux fleurs coupées. Les plantes à partir desquelles les fleurs coupées sont coupées varient localement en termes de climat, de culture et de niveau de richesse. La plupart du temps, les plantes pour fleurs coupées sont cultivées dans des champs ou des serres séparés. La culture de fleurs coupées est intensive car elle nécessite de grandes quantités de pesticides et de résidus hautement toxiques. Ainsi, les achats de fleurs coupées par le commerce électronique parmi les consommateurs devraient créer une demande importante de fleurs coupées dans les années à venir, ce qui devrait en outre stimuler le marché des fleurs coupées.

Segmentation du marché des fleurs coupées en Amérique du Nord :

Marché des fleurs coupées en Amérique du Nord – par type de fleur

Rose

Œillet

Lilium

Chrysanthème et Gerbera

Autres

Marché des fleurs coupées en Amérique du Nord – par application

Accueil

Commercial

Marché des fleurs coupées en Amérique du Nord – par pays

nous

Canada

Mexique

Segments de marché clés :

En termes de type de fleur, le segment des roses représentait la plus grande part du marché des fleurs coupées en Amérique du Nord en 2019. Sur la base de l’application, le marché des fleurs coupées est divisé en domestique et commercial. Le segment commercial devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

