Le marché des filtres HVAC en plein essor dans le monde avec les tendances à venir, la croissance future, la dernière tendance et la portée future d’ici 2027

Le marché mondial des filtres de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) devrait atteindre une valeur de 7,89 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à la prise de conscience croissante des gens concernant la détérioration de la qualité de l’air intérieur. De plus, le besoin croissant de réduire la saleté et les débris excessifs accumulés dans les systèmes CVC, provoquant une défaillance précoce du système et des réparations coûteuses, stimule également la demande de filtres CVC. L’augmentation des activités de recherche et développement pour la production de filtres HVAC à haute efficacité, qui peuvent réduire les allergènes et la poussière, augmente également le marché des filtres HVAC.

Le marché mondial des filtres HVAC évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Les filtres à particules à haute efficacité (HEPA) sont de plus en plus utilisés dans les secteurs résidentiels et commerciaux, car ils peuvent facilement piéger les particules en suspension dans l’air telles que la poussière, les acariens, les spores de moisissures, le pollen et les squames d’animaux dans l’air à l’intérieur des maisons. Les fumeurs, les propriétaires d’animaux, les asthmatiques et les parents de la nouvelle génération adoptent de plus en plus les filtres HEPA, car ils peuvent éliminer même les plus infimes particules en suspension dans l’air.

une analyse approfondie de l'industrie, une introduction, un aperçu et une épidémie de pandémie de COVID-19.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des filtres HVAC sont :

Camfil, 3M Company, Mann+Hummel, Parker-Hannifin Corporation, American Air Filter Company, Inc., Ahls

La recherche couvre les objectifs suivants :

Étudier et analyser le marché mondial des filtres HVAC par régions/pays clés, type de produit et application, données historiques des prévisions à 2027.

Comprendre la structure du marché des filtres HVAC en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché des filtres HVAC, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché des filtres HVAC en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Quelques faits saillants du rapport :

En avril 2020, Camfil Svenska AB, une société de filtres à air, a annoncé qu’elle avait acquis Resema AB, sa société de filtres basée en Suède, et Resema A/S, sa sœur basée au Danemark. compagnie. L’acquisition devrait renforcer la position de l’entreprise dans l’industrie de la filtration de l’air dans la région nordique.

Le segment HEPA détenait la plus grande part de marché de 49,9 % en 2019. La prévalence croissante de l’asthme chez les personnes stimule la demande de purificateurs d’air HEPA, car ils éliminent les allergènes domestiques courants tels que les excréments d’acariens, les spores de moisissures et les particules de poussière domestiques.

Le segment des polymères synthétiques devrait se développer au TCAC le plus rapide de 5,8 % au cours de la période de prévision. La résistance mécanique élevée des polymères synthétiques réduit les risques de contamination de l’air filtré par des fibres ou des gaz provenant du matériau filtrant lui-même. Ce facteur est le moteur du segment.

Le segment du bâtiment et de la construction représentait la plus grande part du marché des filtres CVC en 2019. Les nouveaux projets de construction résidentielle ont accru l’adoption des systèmes CVC et des filtres à air.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des filtres HVAC en termes de technologie, de matériau, d’utilisateur final et de région :

Perspectives technologiques (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Précipitateurs électrostatiques

HEPA

Charbon actif

Autres (filtration ionique et filtration UV)

Perspectives des matériaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Carbone

Fibre

Métal

Polymère synthétique

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Pharmaceutique

Automobile

Bâtiment et construction

Agroalimentaire

Autres

Répartition

géographique des principaux acteurs du marché des filtres HVAC présents dans les régions clés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part, le taux de croissance, le taux de production et de consommation, le rapport offre/demande, les importations/exportations, la contribution aux revenus et les stratégies adoptées par les principales entreprises situées dans chaque région. Dans l’ensemble, le rapport offre un aperçu approfondi des tendances actuelles et émergentes du marché des filtres HVAC, ainsi que du taux de croissance prévu sur la période de prévision.

