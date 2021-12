Le marché des filtres électroniques devrait croître à un TCAC de 5,2% pour atteindre 19,13 milliards de dollars US de 2020 à 2027

Le marché des filtres électroniques était évalué à 12,89 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 19,13 milliards de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2020 à 2027.

Le marché mondial des filtres électroniques a connu une croissance éminente au cours des deux dernières années. Ces filtres sont largement utilisés dans l’industrie de l’électronique, des semi-conducteurs et des télécommunications. La pénétration croissante des produits électroniques et la demande croissante d’appareils connectés parmi les clients stimulent la croissance de l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs. L’avènement de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, la 5G, le cloud computing, l’internet des objets, la conduite autonome et la réalité augmentée et virtuelle et leur intégration dans des produits électroniques tels que les smartphones et les produits électroniques audio devraient stimuler la croissance du filtre électronique. marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009306/

Principaux acteurs du marché des filtres électroniques :

• ABB SA

• Société Anritsu

• Société AVX

• BLOC Transformatoren-Elektronik GmbH

• Société de capture

• CD Automation UK Ltd

• CIRCUTOR, SA

• Cosel Europe GmbH

• Mini-circuits

• Schneider Electric SE

Aperçu du marché

Industrie des télécommunications en plein essor

L’industrie des télécommunications connaît un changement progressif en raison de l’évolution continue du paysage technologique et de la pénétration croissante des smartphones et des appareils connectés dans le monde entier. De plus, la pénétration croissante des réseaux LTE, en particulier dans les régions en développement du monde, associée à l’avènement de la 5G sont les facteurs clés propulsant la croissance de l’industrie mondiale des télécommunications. Les perspectives de croissance positives de l’industrie mondiale des télécommunications en raison de la pénétration croissante du réseau et de la clientèle croissante la demande de contenu numérique stimule la demande de filtres électroniques dans cette industrie.

Les segments et sous-sections du marché Filtres électroniques sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• par type (filtre passe-bas, filtre passe-haut, filtre passe-bande, filtre d’arrêt de bande et filtre passe-tout) ; Application (alimentations, électronique audio, communications radio et conversion analogique-numérique)

Aperçu des applications

En fonction de l’application, le marché des filtres électroniques est segmenté en alimentations électriques, électronique audio, communications radio et conversion analogique-numérique. Le segment de l’électronique audio détenait la plus grande part du marché mondial des filtres électroniques. En raison de l’essor de l’industrie des médias et du divertissement, le champ d’application de l’électronique audio s’élargit, ce qui devrait encore alimenter l’adoption de filtres électroniques.

Principaux points clés du marché des filtres électroniques

• Aperçu du marché des filtres électroniques

• Concurrence sur le marché des filtres électroniques

• Marché des filtres électroniques, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des filtres électroniques par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des filtres électroniques

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009306/

Remarque : si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des filtres électroniques, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com