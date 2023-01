Le marché des filtres à cigarettes devrait atteindre 57,3 milliards de dollars 8,89 millions de dollars à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 La récente épidémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l'offre et la demande dans le secteur des filtres à cigarettes. Même avec les portes ouvertes, de nombreuses restrictions ont été imposées aux points de vente de cigarettes, réduisant la demande de cigarettes et ayant un impact négatif sur le marché des filtres à cigarettes.

Le marché mondial des filtres à cigarettes était évalué à 33,3543 millions USD en 2021 et devrait atteindre 57,3889 millions USD d’ ici 2029 , à un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix . analyse de la production, analyse de la consommation et comportement du consommateur.

Le tabagisme devient de plus en plus populaire chez les adolescents. Beaucoup de gens pensent que fumer est merveilleux et croient qu’il peut améliorer l’humeur et aider à soulager la tristesse, l’anxiété et le stress. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 2 000 personnes ont fumé leur première bouffée ou cigarette chaque jour en 2019. Une augmentation du nombre de fumeurs alimentera davantage la croissance du marché des filtres à cigarettes. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des filtres à tabac

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

conducteur

très accro au tabac

Le tabagisme chez les adultes et les enfants augmente dans les pays développés comme dans les pays en développement. Par conséquent, les filtres à cigarettes sont utilisés pour minimiser la force du tabac et ses effets nocifs sur la santé. La popularité croissante des cigarettes électroniques a stimulé le marché des filtres à cigarettes parmi la population adulte et jeune.

La sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme augmente.

Les effets négatifs du tabagisme ont accru le besoin de filtres, ce qui devrait stimuler le marché mondial des filtres pour cigarettes. Les filtres à cigarettes réduisent la nocivité de la fumée de cigarette et filtrent les éléments nocifs tels que le goudron et la nicotine pendant l’acte de fumer, et à mesure que la prise de conscience des effets nocifs du tabagisme augmente, la croissance du marché mondial devrait s’accélérer des filtres à cigarettes.

Par conséquent, la prise de conscience croissante des effets nocifs du tabagisme devrait stimuler la demande de filtres à cigarettes. Les cigarettes contenant du carbone sont très populaires dans des pays comme la Russie, la Roumanie, la Hongrie, le Venezuela, la Corée du Sud et le Japon car elles produisent des poisons gazeux en aérosol.

Impact du COVID-19 sur le marché des filtres à cigarettes

La récente épidémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l’offre et la demande dans le secteur des filtres à cigarettes. Même avec les portes ouvertes, de nombreuses restrictions ont été imposées aux points de vente de cigarettes, réduisant la demande de cigarettes et ayant un impact négatif sur le marché des filtres à cigarettes. Les ventes de cigarettes ont chuté de manière significative car les gens sont devenus plus soucieux de leur santé, ce qui a considérablement réduit la demande de filtres à cigarettes dans l’industrie du tabac.

Étendue du marché mondial des filtres à tabac

Ingrédients

fibre de cellulose

le plastique

produit

jetable

réutilisable

type de filtre

filtre régulier

filtre professionnel

échelle des prix

haute qualité

Habituel

économie

application

cigarette standard

cigarette électronique



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des filtres à cigarettes

Le paysage concurrentiel du marché Filtre à tabac fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des filtres à cigarettes.

Principaux acteurs clés opérant sur le marché des filtres à cigarettes

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Daicel Corporation (Japon)

Celanese Corporation (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (일본)

Sapir (Afrique du Sud)

Rayonier Advanced Materials, Inc. (États-Unis)

Stratégie antitabac (Chine)

Sichuan Push Acétate Co., Ltd., (중국)

Cerdia International Ltd (Suiza)

