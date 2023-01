Le marché des filtres à cigarettes devrait atteindre 57,3 milliards 8,89 millions USD d’ici 2029. Le tabagisme est en augmentation chez les adultes et les enfants dans les pays développés et en développement. En conséquence, les filtres à cigarettes sont utilisés pour minimiser la force et les effets nocifs des cigarettes sur la santé. La popularité croissante des cigarettes électroniques a stimulé le marché des filtres à cigarettes chez les adultes et les jeunes.

Le tabagisme devient de plus en plus populaire chez les adolescents. Fumer est considéré comme une chose merveilleuse par de nombreuses personnes qui croient qu’il améliore l’humeur et aide à réduire la tristesse, l’anxiété et le stress. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 2 000 personnes ont fumé leur première cigarette ou fumé leur première cigarette chaque jour en 2019. Le nombre croissant de fumeurs contribuera davantage au taux de croissance du marché des filtres à cigarettes. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des filtres à cigarettes était évalué à 33,3543 millions USD en 2021 et devrait atteindre 57,3889 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Dynamique du marché des filtres à tabac

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Grande indulgence pour fumer du tabac

Le tabagisme est en augmentation chez les adultes et les enfants dans les pays développés et en développement. En conséquence, les filtres à cigarettes sont utilisés pour minimiser la force et les effets nocifs des cigarettes sur la santé. La popularité croissante des cigarettes électroniques a stimulé le marché des filtres à cigarettes chez les adultes et les jeunes.

Sensibilisation croissante aux effets du tabagisme

Les effets négatifs du tabac à fumer augmentent le besoin de filtres, ce qui devrait propulser le marché mondial des filtres à cigarettes. À mesure que la sensibilisation aux effets négatifs du tabagisme augmente, les filtres à cigarettes devraient accélérer la croissance du marché mondial des filtres à cigarettes en réduisant la nocivité de la fumée de cigarette et en filtrant les éléments nocifs tels que le goudron et la nicotine pendant le tabagisme.

Par conséquent, la demande de filtres à cigarettes devrait augmenter à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des effets nocifs du tabagisme. Les cigarettes contenant du charbon de bois sont très populaires dans des pays comme la Russie, la Roumanie, la Hongrie, le Venezuela, la Corée du Sud et le Japon car elles produisent des substances toxiques en phase vapeur.

Impact du COVID-19 sur le marché des filtres à cigarettes

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact désastreux sur l’offre et la demande dans le secteur des filtres à cigarettes, car les gouvernements ont mis en place des mesures de confinement pour limiter la propagation de l’infection au COVID-19, entraînant des perturbations massives de la chaîne d’approvisionnement. Même lorsque les portes étaient ouvertes, de nombreuses restrictions ont été imposées aux points de vente de cigarettes, ce qui a réduit la demande de cigarettes et a eu un impact négatif sur le marché des filtres à cigarettes. Les ventes de cigarettes ont considérablement diminué car les gens sont devenus plus soucieux de leur santé, ce qui a considérablement réduit la demande de filtres à cigarettes dans l’industrie du tabac.

Portée du marché mondial des filtres à tabac

ingrédient

fibre de cellulose

Plastique

produit

jetable

réutilisable

type de filtre

filtre général

filtre spécial

échelle des prix

prime

milieu

économie

application

cigarette standard

cigarette électronique

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des filtres à cigarettes

Le paysage concurrentiel du marché Filtre à tabac fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des filtres à cigarettes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des filtres à cigarettes sont :

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Daicel Corporation (Japon)

Celanese Corporation (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (일본)

Sapir (Afrique du Sud)

Rayonier Advanced Materials, Inc.

Tactiques du tabac (Chine)

Sichuan Push Acetati Co., Ltd., (Chine)

Cerdia International GmbH (Suisse)

