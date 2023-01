Le marché des films techniques atteindrait 52,36 milliards USD d’ici 2029.

Définition du marché

Les films techniques sont des films d’ emballage constitués de différents types de matières plastiques et offrent des propriétés barrière et d’étanchéité. Les films techniques sont constitués de polyéthylène et d’autres plastiques, quelle que soit leur complexité. Les exigences du film technique varient en termes d’imperméabilité, de turbidité, de couleur, de transparence, de coefficient de frottement, c’est-à-dire de glissance, de différentes températures de retrait, de quantité de conductivité, d’intensité, de gels minimum dans un film et autres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des films techniques devrait connaître un TCAC de 5,25 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 34,77 milliards USD en 2021, atteindrait 52,36 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Films techniques Analyse et taille du marché

Les films techniques ont été largement utilisés pour les formats d’emballage pour les applications d’emballage non industrielles et industrielles. La conception des emballages et l’innovation au niveau de l’avancement des films techniques au cours des dernières années ont considérablement augmenté ses ventes auprès des consommateurs et des propriétaires de marques. Les films techniques sont appliqués dans les industries ayant des besoins spécialisés, par exemple, des films à conductivité améliorée pour une utilisation dans des atmosphères explosives et poudreuses, des films protecteurs pour un traitement ultérieur pouvant inclure le revêtement, le laminage et à d’autres fins.

Le rapport d’étude de marché convaincant sur les films techniques atteint une importance élevée en cette ère de mondialisation qui ouvre la porte du marché mondial pour les produits. Ce document de marché rassemble une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Avec l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce merveilleux rapport de marché est généré, ce qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Ainsi, un rapport sur le marché Films techniques de meilleure qualité est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Films techniques

Le paysage concurrentiel du marché Films techniques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des films techniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des films techniques sont :

SABIC (Arabie Saoudite)

Borealis AG (Autriche)

Mondi (Royaume-Uni)

Jindal Poly Films (États-Unis)

Amcor SA (Suisse)

Huhtamaki (Finlande)

Air scellé (États-Unis)

Toppan Inc., (Japon)

Kureha Corporation (Japon)

HPM Global, Inc. (Corée du Sud)

Flair Flexible Packaging Corporation (États-Unis)

Constantia Flexibles (Autriche)

MULTIVAC (Allemagne)

DuPont (États-Unis)

Groupe Wihuri (Finlande)

BERNHARDT Emballage & Process (France)

Uflex Limited (Inde)

Impact du COVID-19 sur le marché des films techniques

Face au coronavirus répandu, les fabricants d’emballages souples développent des solutions d’emballage capables de suivre la livraison de produits utiles au quotidien. Les ventes de films techniques pour l’emballage des produits devraient augmenter afin d’assurer la livraison de produits sûrs et non contaminés aux consommateurs B2B et autres. Lors de l’épidémie de COVID-19 , il y a eu des difficultés pour les ventes de films techniques. Le manque de services logistiques et de transport a entravé l’acheminement des matières premières pour la production de films techniques. Les réglementations strictes du gouvernement ont restreint la productivité des films techniques. La production et les ventes de films techniques ont commencé à reprendre grâce à une planification efficace par les autorités supérieures et les fabricants.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En octobre 2021, Mondi Group Plc a présenté le RetortPouch, composé d’un film technique à haute barrière. Cette nouvelle solution mono-matériau est parfaite pour les applications d’emballage alimentaire.

En mars 2020, Berry Global Group, Inc., un autre fabricant leader de films étirables techniques, a investi 30 millions de dollars américains pour augmenter la capacité de production de films étirables ultra-hautes performances sur les sites nord-américains.

Portée du marché mondial des films techniques

Le marché des films techniques est segmenté en fonction du type de film, de l’industrie d’utilisation finale, du type de matériau et du type d’épaisseur. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de film

Film étirable

Film rétractable

Film barrière

Film conducteur

Film de sûreté et de sécurité

Film anti-buée

Autres films techniques

type de produit

Film dégradable

Film non dégradable

Industrie d’utilisation finale

Nourriture et boisson

Cosmétique et soins personnels

Chimie, Agriculture

Bâtiment et construction

Pharmaceutique

Electrique et Electronique

Voiture

type de materiau

Polyéthylène (PE)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polyamide (PA)

Polypropylène (PP)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Alcool d’éthylène vinylique (EVOH)

Polyuréthane (PU)

Aluminium, Polycarbonate (PC)

Autres

Type d’épaisseur

Jusqu’à 25 microns

25-50 microns

50-100 microns

100-150 microns Analyse / aperçus régionaux du marché des films techniques

Le marché des films techniques est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de film, industrie d’utilisation finale, type de matériau et type d’épaisseur, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des films techniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des films techniques en raison de la hausse des ventes au détail et de l’utilisation accrue des films techniques dans les industries de la région

L’Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé pour cette période en raison de la part de marché importante de la Chine sur le marché des films techniques en raison de l’urbanisation rapide.

Questions fréquemment posées:

Quelle est la future valeur marchande du marché des films techniques ?

Quel est le taux de croissance du marché du film technique ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels sont les principaux pays couverts par le marché ?

