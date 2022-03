Le marché des films radiographiques médicaux discernera une croissance amplifiée au cours de 2022-2029 | Fujifilm, CODONICS, Sony

Présentation du marché mondial des films radiographiques médicaux :

Le marché mondial des films radiographiques médicaux devrait passer de 973,47 millions USD en 2020 à 1 219,82 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 2,86 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, la radiographie est un test d’imagerie utilisé depuis des décennies. Cela peut aider votre médecin à visualiser l’état interne du corps sans aucune incision. Il est utilisé pour détecter les problèmes neurologiques, le cancer, les maladies cardiaques et les problèmes liés aux os, ce qui aide les médecins à diagnostiquer, surveiller et traiter ces conditions médicales.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial Films radiographiques médicaux sont la prévalence des problèmes neurologiques, du cancer, des maladies cardiaques et des problèmes liés aux os et les dépenses importantes en soins de santé à travers le monde, l’augmentation du nombre de tests de radiographie effectués. dans le secteur de la santé à travers le monde.

Segmentation globale du marché Films radiographiques médicaux :

Basé sur le type, le marché des films radiographiques médicaux est divisé en vert, bleu à demi-vitesse et bleu à pleine vitesse.

Sur la base des applications, le marché des films radiographiques médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des films radiographiques médicaux en raison de la prévalence d’une population gériatrique élevée. L’APAC devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du nombre croissant de patients et de la dépendance de ces régions aux solutions de radiographie traditionnelles.

Principaux acteurs clés :

Groupe Agfa-Gevaert

Konica Minolta Inc.

Fujifilm Holding Corporation

CODONIQUE

Société Sony

COSO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Création d’une boutique en ligne

Orvee Medical Solutions Private Limited

Skydent AS

Carestream Santé

Colenta

Textiles enduits internationaux (TCI)

Débit dentaire

Z&Z Médical Inc

X-Scan

Healcerion Co. Ltd

Imagerie de la montagne blanche

Inorbvict Healthcare India Private Limited

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des films radiographiques médicaux

1 Aperçu du marché mondial Films radiographiques médicaux

2 Global Competition Films radiographiques médicaux marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de Films radiologiques médicaux, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Films radiographiques médicaux (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Films radiologiques médicaux, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial Films radiographiques médicaux par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de films radiographiques médicaux

8 Analyse des coûts de fabrication Films radiologiques médicaux

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Films radiographiques médicaux (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

