Le marché des films plastiques devrait atteindre 14622,73 millions USD d’ici 2029.

Ce rapport sur le marché des emballages en plastique traite des opportunités en termes de part de marché, de nouveaux développements et d’analyse du portefeuille de produits, de l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, des sources de revenus émergentes, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits, des décisions stratégiques et des lancements de produits. Expansion géographique du marché et innovation technologique. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Dynamique du marché des emballages plastiques

chauffeur

Croissance des intrants d’emballage pour les utilisateurs finaux

Les progrès de la technologie d’emballage pour améliorer les aliments livrés aux clients finaux devraient stimuler la croissance. Le film plastique protège les aliments de la contamination et des bactéries.

Meilleure acceptation des produits emballés

La croissance rapide de la demande et de la consommation d’aliments emballés dans le monde en raison de la croissance de la population payant sur les marchés internationaux augmente encore le besoin de revenus provenant de la vente de produits emballés. Une variété de films plastiques utilisés dans des articles tels que les produits de soins personnels, les crèmes solaires, les emballages cosmétiques, les détergents à vaisselle et à lessive et les détergents ménagers mèneront l’industrie.

chance

innovation accrue des produits

The increase in product innovation will fuel new market opportunities for the growth rate of the market. Various product improvements aimed at improving design and manufacturing processes are also contributing to the market expansion. Manufacturers strive to make products more efficient, reliable and convenient.

Growing acceptance of biodegradable plastics

Environmental concerns have increased demand for biodegradable plastics . Biodegradable plastic packaging is the most lucrative factor that is expected to create new growth opportunities as the consumption of biodegradable plastic film increases in the global market.

Impact of COVID-19 on the Plastic Film Market

The demand for plastic wrap is expected to increase in the coming years with temporary growth due to the outbreak of the COVID-19 virus. Demand for plastic packaging products for storing various foods and other products has increased. Despite these unexpected changes in consumer trends, the analysis tends to be incremental over the forecast period.

Amid the pandemic pandemic, the food and beverage items are expected to rise across the world and drive the global plastic wrap market over the forecast period.

Scope of the global plastic packaging market

category

stretch film

shrink wrap

metallized film

twisted movie

Etc

ingredient

Polypropylene (PP)

polyethylene (PE)

Polyvinyl chloride (PVC)

Etc

type of processing

foundry

multiple extrusion

blow molding

distribution channel

electronic commerce

general store

retail store

Supermarket/Hypermarket

Etc

End User

to eat and drink

restrictions

body care and cosmetics

chemical

Etc

Competitive Analysis of Landscaping and Vinyl Wrap Market Share

The major players covered in the report are Berry Global Inc, Reynolds Consumer Products, The Glad Products Company (under The Clorox Company brand), Polywrap, AVPack Plastic Manufacturers, Coveris, Shenzhen Chengxing Packing & Material Co.Ltd, Four Star Plastics, AMERICAN MANUFACTURE COMPANY, SC Johnson & Son, Inc. and other domestic and foreign companies. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

