Le marché des films étirables connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, analyse de la croissance et des opportunités

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché du film étirable a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont du nouveau produit lancements, expansions, accords, joint-ventures, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché du film étirable évalue la hausse, la croissance ou la chute attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport de marché réaliste Film étirable, la recherche et l’analyse ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Analyse et taille du marché

Avec l’augmentation de la demande du secteur pharmaceutique et des aliments et boissons à l’échelle mondiale, il y a eu une augmentation significative de l’adoption des films plastiques. Ils présentent diverses propriétés avantageuses, ce qui augmente son utilisation par les utilisateurs finaux, ce qui entraîne une traction accrue pour le marché.

Le marché mondial du film étirable était évalué à 1,17 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,91 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « films PVC » représentent le segment des types de matériaux sur le marché des films étirables en raison de leur durabilité.

Définition du marché

Le film alimentaire (également appelé film plastique, film alimentaire, film saran et film étirable) est un film plastique fin et transparent qui adhère aux surfaces et à lui-même et est utilisé pour emballer les aliments dans des récipients. Les films étirables sont des films d’emballage alimentaire de haute qualité qui gardent les aliments frais, les protègent des insectes et de la contamination microbiologique, et réduisent le risque de gaspillage alimentaire en prolongeant leur durée de conservation.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de matériau (polyéthylène, polypropylène à orientation biaxiale, PVC, PVDC, autres types de matériaux), forme (film étirable coulé, film étirable soufflé), épaisseur (jusqu’à 8 microns, 8 à 14 microns et au-dessus de 14 microns), utilisateur final Industrie (alimentation, soins de santé, biens de consommation, industrie, autres industries utilisatrices finales) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts 3M (États-Unis), Anchor Packaging LLC, (États-Unis), Berry Global Inc., (États-Unis), CeDo Ltd., (Royaume-Uni), Dow., (États-Unis), Harwal Group of Companies, (EAU), Intertape Polymer Group, (Canada), Jindal Poly, (Inde), Klöckner Pentaplast, (Allemagne), Mitsubishi Chemical Corporation, (Japon), MOLCO GmbH, (Allemagne), Multi Wrap (Pty) Ltd. (Afrique du Sud) et Nan Ya Plastics Corporation (Chine)

Dynamique du marché du film étirable

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance dans le secteur des aliments et des boissons

On estime que la croissance significative de l’ industrie des aliments et des boissons à travers le monde ouvre la voie à la croissance du marché. Les films étirables enveloppent essentiellement les aliments pour les empêcher de la contamination par les insectes, la poussière et les microbes et minimiser les risques de détérioration et de gaspillage.

L’utilisation généralisée de films étirables à base de polymères pour l’ emballage accélérera encore le taux de croissance du marché des films étirables. Ces films améliorent également les propriétés de manipulation mécanique, empêchent la perte d’humidité des aliments et minimisent la migration des lipides et l’absorption d’oxygène, ce qui stimulera la croissance de la valeur marchande. L’utilisation de ces films dans le secteur pharmaceutique et de la santé comme pansements de premiers secours en raison de sa surface imperméable qui évite toute infection ou absorption d’humidité sont d’autres déterminants de la croissance du marché.

En outre, diverses innovations de produits par les acteurs du marché, telles que le développement de variantes de films étirables biodégradables et compostables, offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, une prise de conscience croissante des avantages du film étirable élargira encore le croissance future du marché du film étirable.

Divers inconvénients limiteront la croissance à long terme

La faible résistance aux conditions météorologiques extrêmes, le transport difficile et les températures extrêmes créeront des obstacles à la croissance du marché du film alimentaire.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement constitueront une menace pour le marché

Avec le nombre croissant de restrictions dans le monde en raison de la pandémie, la demande et l’offre de solutions d’emballage ont été touchées. De plus, les fluctuations des prix des matières premières se révéleront être un démérite pour le marché du film étirable. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché du film alimentaire.

Ce rapport sur le marché du film étirable fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du film étirable, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Film étirable

La récente épidémie de coronavirus a eu une influence significative sur le marché du film alimentaire. La plupart des consommateurs sont enclins aux canaux en ligne, ce qui a un impact positif sur le marché du film étirable, car la demande d’emballages s’est développée dans une variété d’industries d’utilisateurs finaux, notamment l’alimentation et les boissons, la santé, les biens de consommation et autres. L’utilisation de films étirables comme couvre-mains jetables, applications de couvertures mobiles et autres a augmenté, stimulant ainsi la demande du marché. En outre, divers films plastiques ont également été utilisés pour améliorer la sécurité des produits alimentaires et autres. L’augmentation des produits a donc entraîné des perspectives positives pour le marché du film étirable.

Développement récent

En avril 2020, Berry Global a augmenté la capacité de ses machines ultra-hautes performances (UHP) et de fabrication de films étirables à la main. Dans neuf des installations nord-américaines de l’entreprise qui fabriquent désormais des films étirables, la société a investi environ 30 millions de dollars pour renforcer la capacité de fabrication.

En juin 2021, l’unité nord-américaine Flexibles d’Amcor plc a annoncé l’installation d’une usine de films soufflés à sept couches. De plus, la nouvelle machine fabriquera des films AmPrima PE Plus résistants à la chaleur et ultra-clairs. Les clients peuvent passer à des solutions prêtes pour le recyclage sans sacrifier les performances, l’apparence du produit ou le débit de fabrication avec ces films. AmPrima fait partie de la gamme croissante d’options d’emballage écologiques d’Amcor. AmPrima peut être collecté pour être recyclé en bordure de rue, le cas échéant, ou via des points de dépôt existants en magasin aux États-Unis, à condition qu’il soit propre et sec. Ces solutions sont également préqualifiées pour le label How2Recycle®, ce qui permet aux clients d’économiser du temps, de l’argent et des risques dans le processus de développement.

Table des matières

1 Introduction du marché du film alimentaire

1.1 Aperçu du marché Film étirable

1.2 Portée du rapport

1.3 Hypothèses

2 Résumé exécutif

3 Méthodologie de recherche

3.1 Exploration de données

3.2 Validation

3.3 Entrevues primaires

3.4 Liste des sources de données

4 Perspectives du marché du film étirable

4.1 Vue d’ensemble

4.2 Dynamique du marché

4.2.1 Moteurs

4.2.2 Contraintes

4.2.3 Opportunités

4.3 Modèle Porters Five Force

4.4 Analyse de la chaîne de valeur

5 Marché du film alimentaire par modèle de déploiement

5.1 Présentation

6 Marché du film alimentaire, par solution

6.1 Aperçu

7 Marché du film étirable, par verticale

7.1 Aperçu

8 Marché du film étirable, par géographie

8.1 Présentation

8.2 Amérique du Nord

8.2.1 États-Unis

8.2.2 Canada

8.2.3 Mexique

8.3 Europe

8.3.1 Allemagne

8.3.2 Royaume-Uni

8.3.3 France

8.3.4 Reste de l’Europe

8.4 Asie-Pacifique

8.4.1 Chine

8.4.2 Japon

8.4. 3 Inde

8.4.4 Reste de l’Asie-Pacifique

8.5 Reste du monde

8.5.1 Amérique latine

8.5.2 Moyen-Orient

9 Paysage concurrentiel du marché du film alimentaire

9.1 Aperçu

9.2 Classement du marché de l’entreprise

9.3 Principales stratégies de développement

10 profils d’entreprises

10.1.1 Aperçu

10.1.2 Performance financière

10.1.3 Perspectives du produit

10.1.4 Principaux développements

11 Annexe

11.1 Recherche connexe

