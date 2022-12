Le marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) recevra une croissance, une taille, une part, des tendances futures, des opportunités et des perspectives de croissance exceptionnelles d’ici 2029

” Le rapport Trusted Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer (EVOH) Packaging Films Market fournit une analyse complète du marché par type, taille d’organisation, accessibilité sur site et type d’organisation d’utilisateur final, global Il est créé en tenant compte du niveau de disponibilité . et l’Afrique. De plus, le rapport d’étude de marché Films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) facilite la planification en fournissant des informations précises et à jour sur les besoins des consommateurs, les préférences d’achat, les attitudes et l’évolution des goûts envers un produit particulier. Il facilite l’ajustement de la production en fonction des conditions de la demande en évitant le gaspillage de marchandises. L’article sur le marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) est inestimable pour faire la lumière sur les conditions et les tendances générales du marché.

La documentation du marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) contient des informations précises et à jour sur les besoins, les préférences et les préférences des consommateurs pour un produit particulier. Il prédit également les marchés potentiels pour les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les deux autres principaux facteurs de succès de ce rapport de marché. Ce rapport sur le marché mondial comprend en outre des doutes et des prévisions utilisant un éventail pratique de techniques. Le document sur le marché Films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) est fourni comme le rapport d’étude de marché mondial le plus pertinent, unique, impartial et fiable à nos précieux clients et clients selon leurs besoins commerciaux spécifiques.

Analyse et aperçu du marché

Le marché mondial des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Un facteur majeur de la croissance des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) est le déplacement de la préférence des consommateurs vers l’emballage flexible, la nature conviviale et durable des films d’emballage EVOH.

Le copolymère éthylène-alcool vinylique , ou EVOH, est un copolymère thermoplastique souple, transparent et brillant avec une excellente résistance aux fissures de flexion et une très haute résistance aux hydrocarbures, huiles et solvants organiques. Il possède également les meilleures propriétés de barrière aux gaz tels que l’oxygène, l’azote et le dioxyde de carbone, ce qui le rend particulièrement adapté à l’emballage des aliments, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et d’autres produits périssables ou délicats pour prolonger leur durée de conservation. Comparé à de nombreux autres films courants, l’EVOH possède des propriétés de barrière supérieures. Cependant, l’EVOH perd ses bonnes propriétés de barrière aux gaz lorsqu’il est exposé à l’humidité. Pour cette raison et pour optimiser à la fois le coût et les performances, il est souvent utilisé dans les films multicouches coextrudés avec de bonnes propriétés de barrière à l’humidité tels que le PEHD , le PP et le PET.

Les films d’emballage EVOH ont des propriétés antistatiques qui empêchent les particules de poussière en suspension dans l’air de se déposer sur le matériau d’emballage, empêchant ainsi la croissance de moisissures qui gâchent l’arôme et le goût naturels du produit dans le récipient. La sensibilisation croissante à la propreté pour freiner la propagation des virus devrait augmenter la demande de matériaux d’emballage qui maintiennent l’hygiène des produits dans des conteneurs. Cela devrait faire grimper la demande de film EVOH sur le marché de l’emballage.

Le rapport sur le marché mondial des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché national et local, les poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, le lancement de produits, la situation géographique. l’expansion et l’innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un Analyst Brief afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Chiffre d’affaires en milliers, prix en USD segment couvert Teneur en éthylène (Mol%) 29 ou moins, Teneur en éthylène (Mol%) 29-35, Teneur en éthylène (Mol%) 35-38, Teneur en éthylène (Mol%) 38-44, Teneur en éthylène (Mol%), Application (PE /TIE/EVOH/TIE/PE, PAT/PE/TIE/EVOH/TIE/EVA, PE/TIE/EVOH/TIE/EVA, PE/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE, PA/EVOH /PA /TIE/LONMER et PA/EVOH/PA/TIE/PE), utilisation finale (alimentaire, soins personnels et cosmétiques, ménager, pharmaceutique, industriel, autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique. acteurs du marché cible Schur Flexibles Holding GesmbH, Coveris, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, KURARAY CO., LTD., KUREHA CORPORATION, Arkema, Chang Chun Group., ProAmpac, MULTIFLEX FOLIEN GMBH & CO. KG, Vishakha Polyfab Pvt Ltd, International Plastic Engineering Co., Ltd, Verpackungen GmbH, Shpusite Packaging Materials (Shanghai) Co., Ltd, Plastissimo Film Co., Ltd, Zhongsu New Materials Technology (Hangzhou) Co., Ltd.

Dynamique du marché mondial des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH)

Cette section couvre les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis.

chauffeur

Faire évoluer les préférences des consommateurs vers les emballages flexibles

L’industrie mondiale de l’emballage connaît une demande croissante de matériaux d’emballage flexibles pour les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et de santé, les cosmétiques et les produits de soins personnels. En plus des propriétés flexibles telles que la rentabilité, la résistance élevée au scellage, l’affichage et la facilité de transport, les films d’emballage EVOH offrent une variété d’autres propriétés. De plus, ces films offrent des avantages exceptionnels pour l’emballage, tels qu’une durée de conservation prolongée et une perte de produit limitée, ce qui a conduit à l’adoption généralisée des films EVOH dans l’ensemble de l’industrie de l’emballage. Cela stimulera la demande du marché et conduira à la croissance du marché des films d’emballage EVOH.

Caractéristiques conviviales et durables des films d’emballage EVOH

La demande croissante de produits biologiques périssables qui n’utilisent aucun élément synthétique et qui sont intrinsèquement périssables devrait stimuler la demande de films EVOH pour l’emballage. L’EVOH est également résistant aux huiles et aux solvants organiques, ce qui en fait un bon choix pour le stockage à long terme des produits comestibles et alimentaires. De plus, le film EVOH, contrairement au PVDC, ne contient pas de composants nocifs tels que le chlore, les métaux et les dioxines qui peuvent provoquer des troubles endocriniens chez l’homme, ce qui peut nuire à l’environnement environnant. Par conséquent, le film EVOH est un produit écologique et recyclable qui cause peu de dommages à l’environnement. Ces propriétés respectueuses de la nature du film d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) stimuleront la demande pour le matériau et stimuleront le marché mondial des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH).

Large gamme de propriétés barrières et antistatiques des films d’emballage EVOH

L’application industrielle croissante des matériaux d’emballage barrière stimule la demande de matières premières aux propriétés hautement spécialisées parmi les acteurs du marché des films d’emballage EVOH. Cela a poussé de nombreuses entreprises à se concentrer sur la prise de décisions stratégiques pour gagner une part de marché compétitive sur le marché. Ces propriétés devraient augmenter la demande de films d’emballage EVOH durables qui agissent comme une barrière contre divers gaz et particules de poussière présents dans l’atmosphère, préservant la qualité du produit sur une longue période.

chance

Propension croissante des consommateurs à privilégier les emballages verts et durables

En raison de leur faible odeur, de leur résistance chimique élevée et de leur inertie, de nombreux grades d’EVOH sont réglementés par la FDA et conviennent aux applications d’emballage alimentaire, médical et pharmaceutique. Par conséquent, la demande croissante de films d’emballage écologiques et durables à haute barrière tels que les films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) créera des opportunités lucratives pour les fabricants de films sur ce marché mondial des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH). .

Demande croissante de solutions d’emballage innovantes dans l’industrie agroalimentaire

L’utilisation massive d’EVOH dans l’industrie agroalimentaire, en particulier pour la prévention de la contamination des aliments, devrait être une opportunité importante pour alimenter la demande sur le marché mondial des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH). De plus, ces films EVOH peuvent être facilement moulés en feuilles, tubes ou bouteilles en raison de leurs excellentes propriétés de barrière aux gaz et aux liquides organiques. Le besoin de solutions d’emballage innovantes dans le secteur de l’alimentation et des boissons ainsi que dans d’autres industries pour attirer les consommateurs soucieux de l’environnement devrait stimuler davantage la demande de films d’emballage EVOH à l’échelle mondiale.

rachat/défi

Disponibilité d’alternatives pour attirer les consommateurs

Le nombre croissant de consommateurs et de fabricants soucieux de l’environnement qui optent pour des solutions d’emballage en papier pourrait réduire la demande pour le marché des films d’emballage EVOH dans un proche avenir. La disponibilité accrue de nombreuses alternatives aux films EVOH telles que les laminations PE, les produits en papier et les films Met-PET pour les clients peut limiter la croissance de ce marché.

Mauvaises propriétés adhésives de la résine EVOH

Étant donné que la résine EVOH a une adhérence très faible, une résine adhésive de polyoléfine modifiée est utilisée pour lier la couche EVOH à la couche adjacente lors de la co-extrusion. Les résines EVOH doivent donc être traitées sur des équipements disponibles dans le commerce en utilisant une variété de procédés tels que le revêtement par coextrusion pour film et papier, le laminage de film par coextrusion, le moulage par étirage-soufflage par coextrusion, l’extrusion de film soufflé et coulé monocouche, le revêtement en poudre, etc. Cela affecte également les propriétés des films EVOH, tout comme les autres polymères extrudés, et les résines EVOH peuvent facilement se dégrader avec une exposition prolongée à l’énergie thermique dans les processus de séchage et d’extrusion.

Certains objectifs clés de ce rapport sur le marché Films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) sont:

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché mondial Films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH). Il donne un aperçu des facteurs influençant la croissance du marché. Il analyse le marché en fonction de divers facteurs, notamment l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des cinq forces des porteurs. Il fournit les revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) pour quatre grandes régions et leurs pays respectifs: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. Analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir. Fournir une analyse au niveau national du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) par application, type de produit et sous-segments. Il fournit des profils stratégiques des principaux acteurs du marché Films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH), analyse en profondeur leurs compétences principales et dessine un paysage concurrentiel du marché. Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et la recherche et développement sur les marchés mondiaux.

