Le marché des films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

Marché mondial des films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques, par type (films métallisés, films transparents, films de revêtement organiques, films de revêtement d’oxyde inorganique), produit (films formables à froid, films coextrudés, films thermoformables), matériau (aluminium, plastiques) , Technologie (film multicouche, revêtements barrières durables, film barrière Besela et autres), application (poches, sacs, couvercles, films rétractables, tubes laminés, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Films d’emballage à haute barrière pour l’analyse et la taille du marché des produits pharmaceutiques

Alors que les virus et les germes dangereux deviennent de plus en plus courants, les gens du monde entier sont de plus en plus soucieux de leur santé. Les industries pharmaceutique et médicale ont bénéficié de la tendance à adopter des modes de vie sains et de la préférence croissante des consommateurs pour des produits sûrs et hygiéniques. De plus, pour satisfaire les demandes des consommateurs, les producteurs doivent également respecter strictement les normes ISO, telles que les certifications de gestion de la qualité ISO 9001. Par conséquent, les films d’emballage à haute barrière pour produits pharmaceutiques sont mieux adaptés à l’emballage pharmaceutique, élargissant ainsi le marché dans le monde entier.

Le marché mondial des films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques était évalué à 413,22 millions USD en 2021 et devrait atteindre 653,66 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

Films d’emballage à haute barrière pour la portée et la segmentation du marché des produits pharmaceutiques

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (films métallisés, films transparents, films de revêtement organiques, films de revêtement d’oxyde inorganique), produit (films formables à froid, films coextrudés, films thermoformables), matériau (aluminium, plastiques), technologie (film multicouche, barrière durable Revêtements, Film Barrière Besela et Autres), Application (Sachets, Sacs, Couvercles, Films Rétractables, Tubes Laminés, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Amcor plc (Suisse), Mondi (Royaume-Uni), Huhtamaki (Finlande), Sealed Air (États-Unis), Jindal Poly Films Limited (Inde), Toppan Inc., (Japon), Kureha Corporation (Japon), HPM Global, Inc. ( Corée du Sud), Flair Flexible Packaging Corporation (États-Unis), Constantia Flexibles (Autriche), MULTIVAC (Allemagne), DuPont (États-Unis), Wihuri Group (Finlande), BERNHARDT Packaging & Process (France), Borealis AG (Autriche), Schott ( Allemagne), Dow (États-Unis), Sonoco Products Company (États-Unis), Bemis Company Inc. (États-Unis), Huhtamaki Group (Finlande) et Uflex Limited (Inde) Opportunités de marché Demande croissante d’emballages conviviaux

Développement de films recyclables innovants

Définition du marché

Les films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques sont les films utilisés dans le secteur pharmaceutique. Les films d’emballage à haute barrière limitent l’impact de l’huile minérale et de la lumière UV tout en aidant à prévenir le contact avec l’oxygène, le dioxyde de carbone ou l’humidité. Les attributs alimentaires, notamment la couleur, le goût, la texture, l’arôme et la saveur, sont conservés par la forte barrière formée par les éléments fonctionnels employés dans le film d’emballage. Les films à haute barrière sont essentiels pour donner aux articles les qualités nécessaires et prolonger leur durée de conservation.

Films d’emballage à haute barrière pour la dynamique du marché des produits pharmaceutiques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance de la demande de films d’emballage multicouches

Les films d’emballage à haute barrière ont plusieurs couches qui limitent les effets de l’huile minérale et de la lumière UV ainsi que l’interaction avec l’oxygène, l’humidité et d’autres gaz comme le dioxyde de carbone. Cette barrière solide, qui a été construite en utilisant des matériaux fonctionnels, aide à maintenir l’intégrité des substances qui y sont logées, telles que la qualité, y compris la couleur, le goût, la texture, l’arôme et la saveur. Il est crucial de donner aux produits des caractéristiques de barrière cruciales, notamment l’humidité, les gaz et les parfums, afin qu’ils conservent leur intégrité. Les produits dotés de ces qualités nécessaires sont en grande partie fournis par des films à haute barrière. Les films à haute barrière sont sans solvant et ne réagissent pas avec les produits emballés dans les produits pharmaceutiques en raison de leur structure co-extrudée imperméable et robuste.

Augmentation du besoin de films d’emballage à haute barrière dans le secteur pharmaceutique

Les entreprises pharmaceutiques ont des besoins en solutions d’emballage différents de ceux des autres industries, notamment l’isolation de l’environnement extérieur, des niveaux élevés de protection, la rentabilité et la facilité de manipulation. Les films d’emballage à haute barrière sont si couramment utilisés car ils empêchent les échanges de gaz à travers l’emballage et régulent la température à l’intérieur de l’emballage, ce qui contribue à l’expansion du marché. Le plastique est le principal matériau d’emballage car il protège les produits pharmaceutiques des bactéries, de l’humidité, de la contamination, de l’oxygène et des odeurs. Le polypropylène est une bonne option pour les emballages à haute barrière en raison de ces qualités.

En outre, l’utilisation généralisée de films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques destinés à l’emballage et la demande croissante d’emballages pharmaceutiques de haute qualité propulseront davantage le taux de croissance des films d’emballage à haute barrière pour le marché des produits pharmaceutiques. La capacité des films à augmenter la durée de conservation de ces produits en les protégeant de l’humidité, de la lumière, des gaz, de la contamination biologique et des dommages mécaniques stimulera la croissance de la valeur marchande. L’utilisation de ces films dans le secteur pharmaceutique et de la santé sont d’autres déterminants de la croissance du marché.

Opportunités

Développement de films recyclables innovants

Le marché des films d’emballage à haute barrière pour les produits pharmaceutiques devrait se développer au cours de la période de prévision, car les fabricants de matériaux continuent de développer des films plastiques et des additifs nouveaux et améliorés pour la fabrication d’emballages en réponse aux préoccupations en matière de recyclage et aux solutions d’emballage innovantes biodégradables. Ceux-ci comprennent des films d’étanchéité, des films haute barrière et de remplacement de film, ainsi que des films plus facilement recyclables et naturellement dégradables. Une autre tendance majeure dans l’industrie de l’emballage et de la fabrication de sachets est d’utiliser moins de matériau, soit en utilisant des films plus fins, soit moins de couches de film. Ces facteurs étendront largement les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Demande croissante d’emballages conviviaux

De plus, les consommateurs tiennent compte de quelques facteurs importants avant de choisir les films d’emballage. Certains d’entre eux sont l’hygiène et la sécurité alimentaire, la durabilité, la commodité d’utilisation, la durée de conservation, les informations sur l’étiquette, l’apparence et les effets sur l’environnement. Les emballages à base de fibres en plastique recyclé et recyclable sont plus attrayants pour les consommateurs. Ainsi, il existe une énorme opportunité pour le marché des films d’emballage à haute barrière à exploiter afin de connaître une croissance considérable à l’avenir en raison de la tendance à la hausse et du besoin d’emballages conviviaux.

