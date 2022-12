Le marché des films de transfert de chaleur devrait saisir la valeur de3,79 milliards USD d’ici 2030, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

» Le rapport d’enquête sur le marché des films de transfert de chaleur est une solution de pointe pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nos jours, de nombreuses entreprises adoptent une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport d’analyse de marché sera également sûrement aider dans le cheminement pour atteindre la croissance et le succès de l’entreprise.Il étudie les opportunités croissantes sur le marché et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises.Pour mieux assembler le rapport sur le marché des films de transfert de chaleur, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, des solutions de talent et les dernières technologies sont utilisées, ce qui offre une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux.

Analyse et taille du marché des films de transfert de chaleur

Au cours des dernières années, la technologie a innové les films de transfert thermique, qui existent maintenant en différents types, avec de nombreuses fonctionnalités, pour répondre aux demandes. Certaines des caractéristiques des films de transfert de chaleur, telles que l’efficacité et l’efficacité, sont susceptibles de stimuler la croissance du marché mondial des films de transfert de chaleur. Les activités de promotion et de marketing sont susceptibles de stimuler la pénétration des films de transfert thermique dans les industries de l’emballage, du textile et autres. Les industries des utilisateurs finaux adoptent progressivement l’impression par transfert thermique pour les dispositifs de promotion des ventes tels que les bannières et les présentoirs de points de vente.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des films de transfert thermique était évalué à 2,30 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 3,79 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des films de transfert de chaleur

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau de substrat (coton, polyester, mélanges coton-poly, autres), matériau (mélanges de polyuréthane (PU), chlorure de polyvinyle (PVC)), industries finales (textile, aliments et boissons, soins de santé, soins personnels, construction, meubles/bois Industrie, autres), type de produit (opaque, transparent, métallisé brillant, ventilé), type (vinyle de transfert de chaleur, film plastique de transfert de chaleur), forme et motif du film (rond, personnalisé, plat), épaisseur du film (épais, semi-épais, personnalisé) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Stahls’ International (États-Unis), ARMOR (France), Innovia Films (Royaume-Uni), Avery Dennison (Norvège), HEXIS SAS (France), POLI-TAPE Klebefolien GmbH (Allemagne), MINSEO COATING FLEX CO.,LTD (Corée du Sud) , SEF FRANCE (France), FOREVER GmbH (Allemagne), Cargill Incorporated (États-Unis), 3M (États-Unis), Caprihans India Limited (Inde), BASF SE (Allemagne), Arlon Graphics, LLC. (États-Unis), Dupont Teijin Films US Limited (États-Unis), Steiner GmbH & Co. KG (Allemagne) Opportunités de marché Augmentation de l’utilisation du film de transfert de chaleur chez plusieurs utilisateurs finaux

Adoption croissante des films de transfert de chaleur des industries des soins personnels et de l’automobile

Définition du marché

Les films de transfert thermique font référence à un film spécial appliqué sur certains tissus tels que le coton, le polyester et le mélange coton-poly pour imprimer des logos ou des dessins sur ce matériau particulier. La structure des films de transfert thermique comprend trois composants importants : la doublure en papier, le matériau adhésif et le film de transfert. Les films de transfert thermique sont fabriqués en utilisant du chlorure de polyvinyle et du polyuréthane.

Dynamique du marché mondial des films de transfert de chaleur

Conducteurs

Demande croissante de film de transfert de chaleur dans de nombreuses applications industrielles

La demande croissante de films de transfert thermique dans plusieurs applications industrielles est principalement le moteur de la croissance du marché. La demande croissante de produits finis avec de nombreuses propriétés de résistance, y compris la couleur, la haute température, le frottement, la résistance aux rayures et aux solvants à moindre coût, aide le marché des films de transfert thermique. Parallèlement à cela, l’efficacité et l’efficacité associées aux films de transfert de chaleur augmentent encore la valeur marchande et stimulent le taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur.

Augmentation de l’utilisation du film de transfert de chaleur en mélange de polyuréthane (PU)

Les films de transfert de chaleur en mélange de polyuréthane (PU) ont une texture douce et sont élastiques. Ils sont extrêmement préférés dans l’impression de vêtements. Les t-shirts considérés comme des vêtements décontractés doivent être extensibles pour être utilisés. Les logos, chiffres et autres images plus grandes doivent être extensibles dans le vêtement de sport. Cette nécessité devrait conduire à l’utilisation de films de transfert thermique à base de PU dans l’impression textile.

De plus, la croissance du film de transfert thermique mondial est attribuée à plusieurs facteurs tels que la sensibilisation croissante à la technologie d’impression par transfert thermique, la demande croissante de vêtements personnalisés et la popularité croissante des achats en ligne. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient créer une demande de film de transfert thermique et stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Augmentation de l’utilisation du film de transfert de chaleur chez plusieurs utilisateurs finaux

Les films de transfert de chaleur ont acquis une traction spécifique en raison de la demande croissante de films de transfert de chaleur dans les impressions et textures de tissus modernes et protégés contre la chaleur, les soins de santé, les aliments et les boissons, etc. L’industrie des aliments et des boissons devrait créer une opportunité lucrative pour les films de transfert de chaleur au cours de la période de prévision 2023-2030. En outre, l’adoption croissante des films de transfert de chaleur par les industries des soins personnels et de l’automobile devrait augmenter la croissance du marché. Les films de transfert thermique adoptent progressivement l’impression par transfert thermique sur leurs dispositifs de promotion des ventes tels que les bannières et les présentoirs de points de vente. La concurrence croissante sur le marché des films de transfert thermique a entraîné une augmentation des activités de promotion des ventes.

Quelques points de la table des matières

Rapport sur le marché mondial des films de transfert de chaleur 2021 par acteurs clés, types, applications, pays, taille du marché, prévisions jusqu’en 2029

Chapitre 1 Présentation du rapport

Chapitre 2 Tendances de croissance du marché mondial des films de transfert de chaleur

2.1 Tendances de l’industrie

2.1.1 Analyse SWOT

2.1.2 Analyse des cinq forces de Porter

2.2 Marché potentiel et analyse du potentiel de croissance

2.3 Nouvelles et politiques de l’industrie par régions

2.3.1 Nouvelles

industrie 2.3.2 Politiques

de l’industrie 2.4 Industrie Tendances sous POST COVID-19

Chapitre 3 Chaîne de valeur du marché des paris sportifs

3.1 État de la chaîne de valeur

3.2 Analyse de la structure des coûts de fabrication

du marché du film de transfert de chaleur 3.2.1 Analyse du processus de production

3.2.2 Structure des coûts de fabrication du marché du film de transfert de chaleur

3.2.3 Coût de la main-d’œuvre du marché du film de transfert de chaleur

3.2. 3.1 Coût de la main-d’œuvre du marché des films de transfert de chaleur sous POST COVID-19

3.3 Analyse du modèle de vente et de marketing

3.4 Analyse des principaux clients en aval (par région)

3.5 Statut de la chaîne de valeur sous POST COVID-19

Chapitre 4 Profils des joueurs

Chapitre 5 Analyse du marché mondial des films de transfert de chaleur par régions

5.1 Ventes, revenus et part de marché du marché mondial des films de transfert de chaleur par régions

5.1.1 Ventes du marché mondial des films de transfert de chaleur par régions (2016-2021)

5.1.2 Chiffre d’affaires du marché mondial des films de transfert de chaleur par Régions (2016-2021)

5.2 Ventes et taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur en Amérique du Nord (2016-2021)

5.3 Ventes et taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur en Europe (2016-2021)

5.4 Ventes et taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur en Asie-Pacifique ( 2016-2021)

5.5 Ventes et taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur au Moyen-Orient et en Afrique (2016-2021)

5.6 Ventes et taux de croissance du marché des films de transfert de chaleur en Amérique du Sud (2016-2021)

Chapitre 6 Analyse du marché du Film de transfert de chaleur en Amérique du Nord par pays

Chapitre 7 Analyse du marché du Film de transfert de chaleur en Europe par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des films de transfert de chaleur en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des films de transfert de chaleur au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché du Film de transfert de chaleur en Amérique du Sud par pays

Chapitre 11 Segmentation du marché mondial des films de transfert de chaleur par types

Chapitre 12 Segment de marché mondial des films de transfert de chaleur par applications

Chapitre 13 Prévisions du marché des films de transfert de chaleur (2022-2029)

13.1 Ventes, revenus et taux de croissance du marché mondial des films de transfert de chaleur (2021-2027)

13.2 Prévisions du marché des films de transfert de chaleur par régions (2022-2029)

13.2.1 Chaleur en Amérique du Nord Prévisions du marché du film de transfert (2022-2029)

13.2.2 Prévisions du marché du film de transfert de chaleur en Europe (2022-2029)

13.2.3 Prévisions du marché du film de transfert de chaleur en Asie-Pacifique (2022-2029)

13.2.4 Marché du film de transfert de chaleur au Moyen-Orient et en Afrique 13.2.5

Prévisions du marché du film de transfert de chaleur en Amérique du Sud (2022-2029)

13.3 Prévisions du marché du film de transfert de chaleur par types (2022-2029)

13.4 Prévisions du marché du film de transfert de chaleur par applications (2022-2029)

13.5 Prévisions du marché du film de transfert de chaleur sous POST COVID-19

Chapitre 14 Annexe

14.1 Méthodologie

14.2 Source des données de recherche

