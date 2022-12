Le marché des films de protection de surface devrait afficher une croissance notable d’ici 2029, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

» Grâce à l’utilisation d’approches intégrées et des dernières technologies pour obtenir les meilleurs résultats, un rapport d’étude de marché sur les films de protection de surface est généré. Des outils et des techniques efficaces et avancés sont utilisés pour préparer ce rapport qui comprend une analyse SWOT et une analyse des cinq forces de Porter. examen inférieur du marché pour estimer les revenus, le retour sur investissement (ROI) et développer des stratégies commerciales.Les tendances des produits émergents, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce rapport.Films de protection de surface Marketdocument aide les clients ou que les autres acteurs du marché soient conscients des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché pendant une période plus longue.

Ce rapport d’étude de marché sur les films de protection de surface est préparé avec des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché qui se traduisent par une forte croissance et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Le rapport contient des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % pour la période de prévision qui aideront l’utilisateur ou le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Un excellent modèle de pratique et une méthode de recherche appliqués pour ce document sur le marché des films de protection de surface mettent au jour les meilleures opportunités pour réussir sur le marché.

Analyse et taille du marché

Une augmentation de la sensibilisation au numérique a conduit de nombreuses personnes à explorer de nouveaux gadgets tels que les tablettes et les smartphones où les films de protection de surface sont largement utilisés. L’augmentation de la base électronique parmi les consommateurs, le développement de la popularité du commerce électronique parmi les consommateurs, la prolifération de la population de la classe moyenne dans le monde, l’augmentation des progrès technologiques, la pénétration d’Internet et des smartphones à travers le monde sont les principaux facteurs qui contribuent à la croissance de le marché de la protection de surface. En outre, la croissance du revenu disponible avec l’augmentation de l’intérêt pour la rénovation des zones résidentielles devrait stimuler les investissements dans des activités telles que la conception intérieure, ce qui augmente la demande de films de protection de surface pour éviter la casse et les dommages des sols et les rayures sur la structure.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des films de protection de surface était évalué à 1,55 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Épaisseur (jusqu’à 25 microns, 25-50 microns, 50-100 microns, 100-150 microns, au-dessus de 150 microns), technologie (stratification par adhérence, stratification par coextrusion), matériau (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), Polyuréthane (PU), Poly Chlorure de Vinyle (PVC), Autres), Couleur (Transparent, Translucide, Coloré ou Teinté, Opaque), Application (Tôles Métalliques, Verre et Miroir, Surfaces Prépeintes, Feuilles Plastiques, Profilés PVC, surfaces de meubles, protection de tapis, autres), industrie d’utilisation finale (construction et intérieur, électricité et électronique, automobile, industrie, soins de santé, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Chargeurs (France), NITTO DENKO CORPORATION (Japon)., Tredegar Corporation (États-Unis), Polifilm Group (Allemagne), Bischof + Klein SE & Co. KG (Allemagne), TEKRA, LLC. (États-Unis), ECOPLAST LTD (Inde), DUNMORE (États-Unis). Grafix Plastics (États-Unis)., Surface Armor (États-Unis)., Lamin-x. (États-Unis), Pelloplast (Finlande), Aristo Flexi Pack. (Inde), MacDermid Autotype UK Ltd (Royaume-Uni)., Dute Industries Group (Chine), Nitto Denko Corporation (Japon), Bubble Pacage Private Limited (Inde) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

Le film de protection de surface aide à protéger les surfaces contre la contamination, la poussière, la saleté, les empreintes digitales, les rayures et l’abrasion qui sont courantes lors de la production, du stockage et de l’expédition dans de nombreuses industries, de l’électronique et de la construction à l’automobile et à l’aérospatiale. Les films de protection de surface nécessitent moins de préparation, ils sont faciles à appliquer et peuvent ensuite être retirés proprement sans se déchirer ni laisser de résidus ou de voile.

Dynamique du marché des films de protection de surface

Conducteurs

Augmenter la demande dans l’industrie de la construction

The high growth of the construction industry across the globe is likely to drive the growth of the surface protection film market. There are some major reasons such as enhanced aesthetic appearance, the growing non-residential and residential construction, maintenance and remodeling activities, and the high durability of these products are expected to drive the demand for surface protection films in the market.

Growing demand in electronic sector

Electronic device such as mobile phones and other hardware are vulnerable to physical damage, especially screen damage. There are a wide range of application possibilities of surface protection films such as electronic shipment companies, television manufacturing companies, and other similar businesses.

Also, the growing demand for the surface protection films as a flat screen panel to electronic gadgets are anticipated to increase the growth of the surface protection films market.

Increasing demand in automotive sector

Automotive plant processes require safe assembly line processes, so the Interior surface protection film prevents the parts from scratches on delicate substrates and ensures minimal damage to exteriors. Surface protective film provides resistance from the extremes of weather and other causes of damage due this protective property increases the demand for surface protective film in the automotive sector.

Opportunities

Rise in product innovations

Global surface protection films market is highly competitive. The manufacturers of surface protection films are concentrating on providing newer technologies and additional features such as self-healing to ensure the easy peeling without leaving any residue on the surface of the product. These innovations offer convenience features to end user industries, help manufacturers attain product differentiation, and create new opportunities for market growth.

Moreover, Increase in emerging new markets and rise in strategic collaborations will also act as market drivers and further increase valuable opportunities for the growth rate of the surface protection films market.

Objective of Studies:

– To provide strategic profiling of key players in the Surface Protection Films Market comprehensively analyzing their core competencies, and drawing a competitive landscape for the market.

– To provide insights about factors affecting the Surface Protection Films Market growth. To analyses the market based on various factors- price analysis, supply chain analysis, porter five force analysis etc.

– To provide detailed analysis of the Surface Protection Films Market structure along with forecast of the various segments and sub-segments of the Global market.

– To provide country level analysis of the market with respect to the current market size and future prospective.

– To provide country level analysis of the market for segment by application, product type and sub-segments.

– To provide historical and forecast revenue of the market segments and sub-segments with respect to four main geographies and their countries- North America, Europe, Asia, and Rest of the World.

– To track and analyse competitive developments such as joint ventures, strategic alliances, new product developments, and research and developments in the Global market.

«