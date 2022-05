Le marché des films de paillis biodégradables atteindra 91,96 millions USD d’ici 2027

The global market for biodegradable mulching films is expected to reach USD 91.96 million by 2027, according to a new report from Reports and Data. The population growth rate, as well as the decrease in agricultural land, forced farmers to increase their productivity by using the products of this industry. Major factors driving the global industry include growing environmental concerns and growing interest in biodegradable and eco-friendly products. Also, the growing interest in the agrarian division for better crop yield under suitable conditions is a major driver for the global industry.

Nurseries are also seeing high demand for these products, as they grow crops under fake natural conditions. This factor is setting up the global biodegradable mulch film industry. The lack of accessibility of these films in all regions is a significant restriction for the global field of biodegradable mulch films.

The impact of COVID-19:

COVID-19 has had a negative impact on the market. The weakening of consumer demand for many products due to the imposition of lockdowns and social restrictions will also negatively impact products in this industry, but for a shorter duration. The COVID-19 pandemic has crippled various industries, as well as green products, mainly due to a lack of transportation routes. These would likely cease due to the imposition of lockdowns and social distancing, and work would stop due to supply chain disruption, termination of expenditure control contracts and shortages. subcontractors and materials.However, the easing of restrictions and government initiatives to start economic activities in the consumer goods market are raising hopes of an imminent recovery in the industry.

Other key findings from the report suggest

Le secteur mondial est fragmenté selon le type de matières premières, le type de culture, les plastiques biodégradables et la région. Compte tenu du segment des matières premières, il est séparé en amidon, corrosif polylactique, polyhydroxyalcanoate et autres. Les produits et légumes biologiques, les céréales et les oléagineux, ainsi que les fleurs et les plantes sont les différents types de rendement pris en compte dans ce rapport.

Le sous-segment des films de paillage à base d’amidon est considéré comme le modèle clé de cette industrie. Les produits à base d’amidon aident au contrôle des mauvaises herbes, à la protection de la structure du sol et à l’anticipation des récoltes de la contamination du sol.

Ces films sont plus abordables lorsqu’ils sont comparés à d’autres matières premières et sont effectivement accessibles sur le marché. En raison de ces éléments, les éleveurs ont déplacé leur concentration vers la sélection de l’amidon comme matière première.

Le développement rapide de cette industrie est motivé par les impacts destructeurs provoqués par l’utilisation de matériaux de paillage inorganiques sur la terre et par des directives gouvernementales strictes en ce qui concerne la reconnaissance des niveaux d’émission de gaz par les matériaux de paillage inorganiques.

Néanmoins, le coût d’établissement élevé de ces produits limite le développement du marché. De plus, le développement de la population mondiale et la création de la demande de création de cultures reposent sur l’offre de développement ainsi que sur l’ouverture de portes aux stratégies de paillage.

Les principales entreprises du marché comprennent AEP Industries, Inc., Ab Rani PlastOy.; Al-Pack Enterprises Ltd. ; RKW SE; BASF SE ; BioBag International AS ; British Polythene Industries PLC ; Novamont SpA; Armando Álvarez ; et Kingfa Sci & Tech Co. Ltd.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des films de paillage biodégradables en fonction du type de matière première, du type de culture, des plastiques biodégradables et de la région :

Perspectives du type de matières premières (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027 et volume, millions de mètres carrés ; 2017-2027)

Amidon

Amidon mélangé avec de l’acide polyactique (PLA)

Amidon mélangé avec du polyhydroxyalcanoate (PHA)

Autres

Perspectives du type de culture (revenus, millions USD ; 2017-2027 et volume, millions de mètres carrés ; 2017-2027)

Fruits légumes

Céréales et oléagineux

Fleurs & Plantes

Perspectives du plastique biodégradable (Revenus, millions USD ; 2017-2027 et volume, millions de mètres carrés ; 2017-2027)

Amidon thermoplastique (TPS)

Copolyesters aliphatiques-aromatiques (AAC)

Mélanges-maîtres à dégradation contrôlée

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027 et volume, millions de mètres carrés ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  ROYAUME-UNI France Allemagne Italie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

AEM Arabie Saoudite Reste du Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine



