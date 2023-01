Le marché des films biodégradables devrait atteindre 21,27 milliards de dollars d’ici la fin de 2028, avec une croissance à un TCAC de 5,2 %.

Le marché des films biodégradables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 21,27 milliards de dollars d’ici 2028, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision 2021-2028. . La prise de conscience croissante des problèmes de santé liés aux films plastiques va booster la demande du marché pour les films biodégradables.

Les films biodégradables se dégradent naturellement au fil du temps sous l’influence de paramètres naturels tels que l’humidité, l’oxygène, les micro-organismes et la lumière du soleil. Ce film a été inventé pour éliminer les menaces telles que la pollution de l’air et la création de décharges posées par les films plastiques.

Étant donné que ces matériaux sont souvent fabriqués en remplaçant chimiquement les chaînes de carbone dans le matériau utilisé pour fabriquer les films plastiques, le processus de dégradation est plus rapide que celui des plastiques normaux.

Étendue du marché mondial Film biodégradable et taille du marché

En fonction du type, le marché des films biodégradables est segmenté en PLA, mélanges d’amidon, polyesters biodégradables, PHA, à base de soja, à base de cellulose, à base de lignine et autres. Le segment des mélanges d’amidon dominera le marché des films biodégradables d’ici 2021, car le film biodégradable en mélange d’amidon a d’excellentes propriétés de film et un impact environnemental relativement faible.

En fonction du type de produit, le marché des films biodégradables est segmenté en oxo-biodégradable et hydro-biodégradable. Le segment oxo-biodégradable dominera le marché des films biodégradables d’ici 2021, car les produits oxo-biodégradables sont rentables et abordables pour les consommateurs.

Analyse du marché des films biodégradables par pays

Les pays inclus dans le rapport sur le marché mondial des films biodégradables sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine et la Corée. , Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Hong Kong, Taïwan, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La Chine devrait avoir la part de marché la plus élevée sur le marché des films biodégradables en Asie-Pacifique en raison de la forte demande de films biodégradables, et la plupart des films biodégradables basés sur des technologies de pointe sont lancés dans la région. L’Allemagne domine le marché européen alors que les inquiétudes concernant le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Le marché nord-américain du film biodégradable est dominé par les États-Unis parce qu’il est facilement disponible et peu coûteux.



Analyse concurrentielle de la part de marché des films biodégradables et de l’aménagement paysager

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

BASF SE, Biogeneral, Plascon Group, TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Shreejistretchfilm, Polyplex, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Grafix Plastics, Profol GmbH, Walki Group Oy, BioBag Americas, Inc., AVERY DENNISON CORPORATION, Polystar Plastics Ltd, TIPA LTD, Cortec Corporation , BI-AX International Inc., Futamura Group, Trioplast Industrier AB, Poysha Packaging Private Limited, Layfield Group。Ltd., Accredo Packaging, Inc., Paco Label, Brentwood Plastics, Inc., Novamont SpA, PLASTIKA KRITIS SA

entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

