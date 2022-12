Le marché des films biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC de 5,1% d’ici l’année de prévision 2028 Le marché des films biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 665,42 millions USD d'ici 2028.

Le marché des films biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 665,42 millions USD d’ici 2028. La prise de conscience croissante des problèmes de santé associés aux films plastiques agit comme un moteur et stimule la demande pour le marché des films biodégradables

Les films biodégradables sont dégradés par la nature au fil du temps sous l’influence de paramètres naturels tels que l’humidité, l’oxygène, les microbes et la lumière du soleil. Ces films ont été inventés pour éliminer les menaces telles que la pollution atmosphérique et les générations de décharges causées par les films plastiques. Ces matériaux sont fabriqués principalement par le remplacement chimique des chaînes de carbone dans les matériaux utilisés pour fabriquer les films plastiques afin que le processus de dégradation se produise plus rapidement que dans le cas des plastiques normaux.

La fluctuation des prix et la disponibilité à long terme des combustibles fossiles agissent comme un moteur et stimulent la demande pour le marché des films biodégradables. Le coût de production comparativement plus élevé des films plastiques entrave la demande du marché des films biodégradables. La croissance du marché des films durables constitue une opportunité pour le marché des films biodégradables. Incapacité du film biodégradable à se dégrader lorsque certaines conditions environnementales ne sont pas remplies, ce qui constitue un défi pour entraver la demande du marché du film biodégradable.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-biodegradable-film-market

Portée du marché des films biodégradables et taille du marché

Le marché des films biodégradables est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de culture et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des films biodégradables est segmenté en PLA, mélanges d’amidon, polyester biodégradable, PHA, à base de soja, à base de cellulose, à base de lignine et autres. En 2021, le segment des mélanges d’amidon domine le marché des films biodégradables, car les films biodégradables à base d’amidon ont de bonnes propriétés de film qui ont comparativement moins d’effets environnementaux négatifs.

Sur la base du type de produit, le marché des films biodégradables est segmenté en oxo-biodégradable et hydro-biodégradable. En 2021, le segment oxo-biodégradable domine le marché des films biodégradables car les produits à base oxo-biodégradables sont rentables et facilement abordables pour les consommateurs.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-biodegradable-film-market

Analyse au niveau du pays du marché des films biodégradables

Le marché des films biodégradables est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, type de culture et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Film biodégradable sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer avec la part de marché la plus élevée sur le marché des films biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique en raison des révolutions technologiques dans l’industrie agricole et des préoccupations croissantes concernant le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-biodegradable-film-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Film biodégradable

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sont BASF SE, Plascon Group, TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Shreejistretchfilm, Polyplex, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Walki Group Oy, BioBag Americas, Inc., AVERY DENNISON CORPORATION, Polystar Plastics Ltd, TIPA LTD, Cortec Corporation , BI-AX International Inc, Groupe Futamura, Trioplast Industrier AB, Poysha Packaging Private Limited, Groupe Layfield. Ltd., Accredo Packaging, Inc., Paco Label, Brentwood Plastics, Inc., Novamont SpA, PLASTIKA KRITIS SA autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Personnalisation disponible :

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits.

L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Parcourir les rapports connexes@

https://lockabee.com/read-blog/36459_global-rice-based-infant-formula-market-scope-and-overview-consumption-by-region.html

https://gettr.com/post/p20qvmdd90f

https://gettr.com/post/p20qrm21fbb

https://gettr.com/post/p20qsgb30be

https://gettr.com/post/p20rae3ad5c

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com