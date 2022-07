Le marché des filets agricoles connaîtra un développement rapide au cours de la période 2022-2030

Synopsis du marché: marché mondial des filets agricoles

Les filets agricoles sont principalement utilisés dans l’industrie agricole pour protéger les cultures des conditions météorologiques difficiles. Il aide également à protéger les légumes, les fruits, les fleurs et les plantes qui doivent être protégés des oiseaux, des insectes et des intempéries. En outre, il peut être utilisé à des fins domestiques et commerciales telles que des filets de pêche, un parking, la construction d’une clôture provisoire et bien d’autres. Les filets agricoles sont largement utilisés sous forme tissée et non tissée, et ils sont classés en fonction de la quantité de lumière solaire ou de rayons ultraviolets qui les traversent. Le principal facteur qui stimule la croissance du marché mondial des filets agricoles est la demande croissante de filets en matériau non toxique pouvant être utilisés en contact direct avec les cultures ou les plantes et qui sont imperméables, durables et facilement convertibles. De plus, les changements climatiques imprévisibles, la croissance démographique qui augmente les besoins quotidiens et la demande de cultures de qualité devrait faire croître le marché des filets agricoles. Le marché des filets agricoles dans les économies émergentes devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des filets agricoles

Demande croissante pour une demande croissante de filets en matériaux non toxiques pouvant être utilisés en contact direct avec les plantes. De plus, le développement du marché agro-textile et la demande croissante de filets agricoles des secteurs agricole et non agricole sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient propulser la croissance du marché mondial des filets agricoles au cours de la période de prévision.

Cependant, les dépenses de production plus élevées et la fluctuation du coût des matières premières telles que le polyester, le nylon et la laine pourraient faire partie des facteurs qui entravent la croissance du marché au cours de la période estimée.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, la demande croissante de nouveaux matériaux productifs tels que les couvertures flottantes et d’ombrage et l’innovation dans la protection des cultures devraient offrir des opportunités importantes au marché mondial des filets agricoles.

Segmentation du marché : marché mondial des filets agricoles

Le marché mondial des filets agricoles est segmenté en fonction du type, du type de matériau, de l’application, de la forme et des régions.

Le marché mondial des filets agricoles est segmenté en fonction du type de filets d’ombrage, anti-grêle, brise-vent, anti-insectes et autres. Sur la base du type de matériau, le marché ciblé est segmenté en métal, caoutchouc, plastique et autres. Le segment du plastique est susceptible de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car il est facilement disponible à un coût bon marché.

Le marché mondial des filets agricoles est segmenté en fonction des applications telles que l’élevage, l’aquaculture, l’horticulture et la floriculture, la zone agricole et autres. Parmi tous les segments, l’aquaculture est le segment d’application dominant car elle détient plus de 59% de la part totale des revenus du marché. On estime que ce segment connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation des activités aquacoles en raison de l’utilisation intensive du poisson et de ses produits dans les suppléments nutritionnels, les soins de la peau, les huiles et les produits de beauté.

Aperçu régional : marché mondial des filets agricoles

Dans la région, le marché mondial des filets agricoles est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché des filets agricoles en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la présence d’acteurs majeurs dans cette région. L’augmentation de la population dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine exigera un bon rendement, en raison de l’augmentation de la demande de filets agricoles dans cette région.

Paysage concurrentiel: marché mondial des filets agricoles

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des filets agricoles sont Fiberweb (India) Ltd., Shakti Polyweave Pvt. Ltd., Low & Bonar PLC, Garware-Wall Ropes Ltd., JX Nippon ANC, Inc., Freudenberg & Co. KG, Ltd., Koninklijke Ten Cate, Don & Low Ltd., UNIMIN India, Diatex, B&V Agro Irrigation Co. ., Neo Corp International Limited, Beaulieu Technical Textiles, Capatex, Shree Tarpaulin industries, Belton Industries, Inc. et d’autres acteurs. Les acteurs du marché ont la possibilité de développer des filets agricoles fiables, durables, légers et de qualité. En outre, ils doivent travailler à l’établissement et à l’amélioration de nouveaux canaux de vente pour attirer le segment de consommateurs de premier plan dans les pays en développement.

Segmentation détaillée: marché mondial des filets agricoles

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type – Filets d’ombrage, anti-grêle, brise-vent, anti-insectes et autres Par type de matériau – Métal, caoutchouc, plastique et autres Par application – élevage d’animaux, aquaculture, horticulture et floriculture, zone agricole et autres Par forme – tissé et non tissé Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté les filets agricoles mondiaux rapport de marché basé sur le type, le type de matériau, l’application, la forme et la région.

Marché mondial des filets agricoles, par type :

Filets d’ombrage

Anti-grêle

Brise-vent

Anti-insectes

Les autres

Marché mondial des filets agricoles, par type de matériau :

Métal

Caoutchouc

Plastique

Les autres

Marché mondial des filets agricoles, par application :

Élevage

Aquaculture

Horticulture et floriculture

Zone agricole

Les autres

Marché mondial des filets agricoles, par forme :

Tissé

Forme non tissée

Marché mondial des filets agricoles, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

