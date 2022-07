Le marché des fibres de tapis en nylon devrait atteindre 29,02 milliards USD à un TCAC de 4,6 % d’ici 2028

Le marché des fibres de tapis en nylon devrait croître à un taux de 4,6 % en termes de valeur, à partir de 2020 pour atteindre 29,02 milliards USD d’ici 2028. Le nylon appartient à la famille des polymères synthétiques à base aliphatique ou semi-aromatique, appelés polyamides. Le nylon est un matériau thermoplastique synthétique à texture de soie qui peut être transformé en forme de fibres et de films.

Les fibres de tapis en nylon sont des fibres synthétiques faites de nylon, et la composition chimique, les structures et les propriétés sont modifiées au cours de la fabrication en fonction des utilisations finales particulières des tapis. Ce matériau polymère synthétique est constitué d’unités répétitives qui sont liées par des liaisons amide. Environ 80 % du total des fibres de tapis utilisées pour un usage domestique dans le monde sont constitués de fibres de nylon pour tapis. En outre, la fibre de nylon pour tapis est en tête en termes de matériaux utilisés sur le marché mondial des tapis et moquettes.

Le marché mondial de la fibre de nylon pour tapis devrait augmenter de manière significative, car la demande de fibre de nylon pour tapis dans la fabrication d’applications de revêtements de sol commerciaux et résidentiels est considérablement propulsée. La croissance continue des tapis et moquettes pour de nombreux marchés verticaux d’utilisation finale devrait principalement stimuler la demande tout au long de la période de prévision. Son application dans la fabrication de tapis et son utilisation intensive dans le traitement de tapis hautement durables, solides, résilients, légers et haut de gamme participent largement à la croissance du marché. La vente au détail hors ligne domine le marché, mais le taux de croissance plus élevé a été prévu pour le sous-segment de la vente au détail en ligne. L’utilisation croissante de matériaux en polyester limite potentiellement le marché avec son prix inférieur comparatif.

Principaux acteurs du marché mondial de la fibre de tapis en nylon :

DuPont de Nemours, Inc., BASF SE, Li Peng Enterprise Co. Ltd., Koninklijke DSM NV, Nylstar SA, Evonik Industries AG, Ascend Performance Materials, Reliance Industries Limited, Zig Sheng Industrial Co., Ltd. et Universal Fibers.

Segmentation du marché basée sur le type de nylon Outlook:

Nylon 6

Nylon 6,6

Les autres

Type de Fibre Outlook :

Fibre discontinue

Filament continu en vrac (BCF)

Formulaire Outlook :

Monofilament

Multifilaments

Perspectives des secteurs verticaux d’utilisation finale :

Usage domestique

Commercial & Hôtellerie

Intérieur automobile

Hôpital et Éducation

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



