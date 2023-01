Le marché des fèves de cacao connaîtra la plus forte croissance de 22 952,77 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,00 %.

Principaux documents analytiques du marché des fèves de cacao . De nombreux paramètres sont couverts en profondeur pour répondre aux exigences des clients ou de l’entreprise. Il affiche également toutes les informations, y compris les définitions du marché, les classements, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des principaux acteurs concernant les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et l’impact sur les conditions de vente. Valeurs d’importation, d’exportation, de revenu et de CAGR. Notre équipe de professionnels chevronnés et expérimentés en études de marché surveille en permanence les industries clés pour les développements clés, les besoins non satisfaits et les opportunités de croissance potentielles.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché mondial des fèves de cacao était de 12,467 milliards de dollars en 2021 et atteindra 22,95277 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie des consommateurs, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement.

Une analyse détaillée du marché a été menée avec la contribution d’experts de l’industrie pour concevoir un marché des fèves de cacao de classe mondiale. Le rapport d’activité comprend une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que des différentes dynamiques de marché. À la demande de nos clients, de nombreuses informations sur les entreprises, les produits et les marchés ont été recueillies dans ce rapport, ce qui aide finalement les entreprises à concevoir de meilleures stratégies. Toutes ces fonctionnalités sont rigoureusement appliquées lors de la compilation du rapport d’analyse du marché des fèves de cacao pour nos clients. Les diverses définitions et la segmentation ou la classification de l’industrie, les applications de l’industrie et les structures de la chaîne de valeur sont expliquées.

Les fèves de cacao sont utilisées pour fabriquer du cacao. C’est une poudre hautement concentrée utilisée comme ingrédient aromatisant dans les boissons. C’est un ingrédient majeur du chocolat et de la confiserie. La poudre de cacao, la liqueur de chocolat et les mélanges sont des produits à base de cacao utilisés pour aromatiser une variété d’aliments céréaliers, notamment les sirops, les vinaigrettes, le lait au chocolat, les mélanges à gâteaux, les produits pharmaceutiques et les biscuits.

Développements récents

• Barry Callebaut a remplacé le paysage concurrentiel sur le marché mondial des fèves de cacao. L’entreprise a récemment lancé son premier chocolat fabriqué exclusivement à partir de fèves de cacao. Ce facteur devrait augmenter la demande sur le marché mondial des fèves de cacao à l’avenir.

• La demande de fèves de cacao en Asie du Sud-Est a augmenté de façon exponentielle. Cependant, les producteurs de cacao de la région sont incapables de répondre à la demande croissante pour leur produit. En conséquence, le marché mondial des fèves de cacao devrait connaître une augmentation du commerce international dans les années à venir.

Dynamique du marché des fèves de cacao

Facteurs de sensibilisation aux avantages des fèves de cacao

La prise de conscience croissante des avantages pour la santé de la consommation de fèves riches en cacao est le moteur du marché des fèves de cacao. Le cacao aide à réduire l’hypertension artérielle, le syndrome de fatigue chronique, la protection contre les coups de soleil et d’autres bienfaits pour la santé humaine. Le cacao est également riche en polyphénols qui aident à protéger les tissus de l’organisme contre le stress oxydatif et les affections connexes telles que le cancer et l’inflammation. Ces facteurs sont également à l’origine de l’expansion du marché des fèves de cacao.

Demande croissante de produits à base de cacao

Combiné à une demande croissante de chocolat et de fèves apparentées telles que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir, et à une publicité agressive des fabricants pour accroître la notoriété de la marque, le moteur de la croissance du marché des fèves de cacao. Des techniques agricoles commerciales améliorées sont utilisées pour produire du cacao, ce qui devrait accroître l’offre et améliorer ainsi les perspectives de croissance future.

La théobromine présente dans la poudre de cacao

réduit l’inflammation et protège contre les maladies graves. Parce que le cacao contient de fortes concentrations de phytonutriments et est faible en gras et en sucre, les calories que vous obtenez de la poudre de cacao sont riches en composés bénéfiques car il est fabriqué à partir de fèves de cacao brassées, séchées et non torréfiées. Les haricots crus sont généralement moins transformés et plus sains. Mais le chocolat noir ordinaire, qui contient au moins 70 % de cacao, est une bonne source d’antioxydants et de minéraux, créant une énorme opportunité de marché.

La croissance du marché pharmaceutique

est entravée par les prix instables du cacao et la production limitée de cacao. Les fèves de cacao, telles que la poudre de cacao non sucrée, les éclats et le chocolat noir, sont riches en minéraux. Les produits de cacao crus et peu transformés contiennent moins ou pas de sucre ajouté et contiennent plus d’antioxydants que les produits fortement transformés, ce qui entrave la croissance du marché.

Marché des fèves de cacao et portée du marché mondial

Les principaux acteurs opérant sur le marché des fèves de cacao sont :

Cemoi Chocolatier (France)

Republica del Cacao (Équateur)

Nestlé SA (Suisse)

Mars Incorporated (États-Unis)

Fuji Oil Holdings Inc. (Japon)

Guittard Chocolate Company (États-Unis) États-Unis

Ghirardelli Chocolate Company (États-Unis)

Valrhona (France)

Barry Callebaut (Suisse)

Alpezzi Chocolate (Mexique)

Kerry (Irlande)

Olam Group (Singapour)

Tcho Ventures Inc. (États-Unis)

The Hershey Company (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Blommer Chocolate Company (États-Unis)

Foley’s Candies LP (Canada)

Puratos ( USA) Belgique), Ferrero (Italie)

Étendue du marché mondial des fèves de cacao Le marché des

fèves de cacao est segmenté en fonction de l’application, du produit, du type et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Type

• Fève de cacao Criollo

• Fève de cacao Forastero • Fève de cacao Trinitario • Type de produit Beauty Bean

• Beurre de cacao • Poudre de cacao • Utilisation du cacao liquide • Cosmétique • Confiserie • Pharmaceutique • Aliment fonctionnel • Canal de distribution des boissons • En ligne • Hors ligne

Ce rapport répond aux questions suivantes :

• Combien de revenus le marché des fèves de cacao générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision ?

• Quel segment de marché devrait avoir la part de marché la plus élevée ?

• Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché des fèves de cacao ?

• Quelle région représente actuellement la plus grande part du marché global des fèves de cacao ?

• Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché de la fève de cacao ?

• Quelles sont les stratégies clés des principaux acteurs du marché des fèves de cacao pour étendre leur présence géographique ?

• Quels sont les développements clés sur le marché des fèves de cacao ?

• Comment les normes réglementaires affecteront-elles le marché des fèves de cacao ?

