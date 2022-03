Le marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud connaîtra une croissance fulgurante pour générer des prévisions de revenus massives jusqu’en 2021 : 2028 | KDK Corporation, Nichicon Corporation, Satma Ppc, TBEA Co., Ltd.

Le marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud devrait passer de 717,92 millions de dollars US en 2021 à 1 019,97 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport sur le marché de la feuille d’électrode en Amérique du Sud.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights «South America Electrode Foil Market», examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des électrodes en Amérique du Sud offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

La feuille d’électrode trouve des applications importantes dans les condensateurs polymères solides, les condensateurs électrolytiques, les batteries lithium-ion et les cartes de circuits imprimés. Une feuille d’aluminium est utilisée comme électrode positive pour le collecteur de courant cathodique, et une feuille de cuivre est utilisée comme électrode négative pour le collecteur de courant anodique. Une feuille d’électrode trouve de nombreuses applications dans divers domaines tels que la fabrication, la construction, l’automobile, les télécommunications, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l’électronique grand public et bien d’autres. Dans le secteur de la construction, la feuille d’électrode est utilisée comme couche supérieure pour les matériaux isolants tels que les panneaux isolants en mousse, les tapis lamellaires et la laine de roche. La feuille d’aluminium est utilisée dans le secteur pharmaceutique à des fins de transport et de stockage en toute sécurité. L’aluminium convient parfaitement à un transport et à un stockage sûrs car il offre une isolation complète contre les gaz, la lumière, les germes et l’humidité.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud sont

 Industrie De Nora S.p.A.

 Société TDK

 Targray Technology International Inc.

 Société KDK

 Société Nichicon

 Satma PPC

 TBEA Co., Ltd.

 Xinjiang Zhonghe Co., Ltd.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional de la feuille d’électrode en Amérique du Sud est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Feuille d’électrode en Amérique du Sud est analysée et décrite dans le rapport.

Segmentation du marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud

Marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud – Par type

• Anode

• cathode

Marché de la feuille d’électrode en Amérique du Sud – Par État

• Gravée

• Formé

Marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud – Par matériau

• Le cuivre

• Aluminium

Marché des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud – Par gamme

• Basse tension

• Moyenne tension

• Haute tension

• Très haute tension

Marché de la feuille d’électrode en Amérique du Sud – par application

• Cartes de circuits imprimés (PCB)

• Condensateurs polymères solides

• Batteries lithium-ion

• Condensateurs électrolytiques

• Les autres

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des feuilles d’électrodes d’Amérique du Sud en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des feuilles d’électrodes en Amérique du Sud examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

