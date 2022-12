Le marché des feuilles de bâche devrait saisir la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

» Le rapport fiable sur le marché des feuilles de bâche est généré en tenant compte du type de marché, du volume de l’organisation, de l’accessibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, et de la disponibilité au niveau mondial dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.En outre, le rapport d’étude de marché sur les feuilles de bâche aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique. Il facilite l’ajustement de la production en fonction des conditions de la demande, ce qui évite le gaspillage de marchandises.Le document de marché Feuilles de bâche est très utile pour découvrir les conditions générales et les tendances du marché.

Analyse et taille du marché

Une bâche est appelée une grande feuille de matériau imperméable disponible en plusieurs tailles. Au 17ème siècle, les communautés de marins, les marins fabriquaient des vêtements imperméables à partir de bâches utilisées pour défier les vêtements des officiers. Les marins avaient l’habitude de recouvrir des bâches de goudron pour protéger les objets des dégâts des eaux et des embruns salés pendant le transport. De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, la bâche britannique a été livrée à l’armée soviétique dans le cadre de la guerre alliée et les soldats ont été entraînés à utiliser la bâche sur leur tente pour se protéger contre les radiations nucléaires et les explosions. Les feuilles de bâche étaient largement utilisées pour couvrir les choses sur les navires les jours précédents. Ceux-ci pourraient être trouvés dans de nombreux matériaux et leurs épaisseurs selon les types d’applications comme le polyéthylène, le polyester enduit d’uréthane et la toile, entre autres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bâches était évalué à 7,55 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,76 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,53% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (bâches isolées, bâches de palissade, bâches de camion, bâches protégées contre les UV, bâches de sport, bâches en filet, autres), matériau (polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET), polyamide (PA), toile ), Poids du produit (Moins de 100 GSM, Entre 100 et 300 GSM, Entre 300 et 600 GSM, Au-dessus de 600 GSM), Plastification (jusqu’à 2 couches, 3 couches de stratifié, 4 couches de stratifié, au-dessus de 4 couches), Utilisateur final ( Agriculture ; Bâtiment et construction ; Automobiles ; Stockage, entreposage et logistique ; Biens de consommation ; Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts A & B Canvas Australia (Australie), Bag Poly International Pvt Ltd (Inde), C&H Vina Co., Ltd. (Corée du Sud), Canadian Tarpaulin Manufacturers LTD (Canada), Cunningham Covers (Royaume-Uni), Darling Downs Tarpaulins (Australie) , Del Tarpaulins (Royaume-Uni), Dolphin Impex (Inde), Fulin Plastic Industry (Vietnam), Gia Loi JSC (Vietnam), J Clemishaw 1870 Ltd (Royaume-Uni), JK Plastopack Pvt Ltd. (Inde), KSA Polymer USA (États-Unis) , K-TARP VINA (Vietnam), Mahashakti Polycoat (Inde), Marson Industries Pty Ltd (Australie), Polytex SA (États-Unis), Rainproof In (Inde), Rhino Sensory UK Ltd. (Royaume-Uni), Tan Dai Hung Co (Vietnam ), Tara Tradelink Pvt Ltd (Inde) Opportunités de marché Nombre croissant d’innovations de produits

Industrialisation rapide et croissance démographique

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

La feuille de bâche est une feuille imperméable et flexible qui est fabriquée à partir de matériaux solides comme le plastique, le HDPE, le polyester, la toile et de nombreux autres matériaux. Une feuille de bâche est un type de couverture de protection pour la cargaison. Il se présente généralement sous la forme d’une grande feuille qui est généralement en polyéthylène ou en plastique. Ces feuilles peuvent être fabriquées à partir de plastique, de tissu, de papier et de toile. La feuille de bâche est normalement utilisée pour protéger les produits contre les facteurs environnementaux tels que la pluie et la poussière ou la saleté lors du déchargement et du chargement de la cargaison.

Dynamique du marché des feuilles de bâche

Conducteurs

Augmenter la demande dans l’agriculture

Les feuilles de bâche sont principalement utilisées dans l’agriculture car elles sont généralement fabriquées à partir de chlorure de polyvinyle (PVC) avec les propriétés supplémentaires d’agents antistatiques et antifongiques, ce qui augmente l’utilisation des feuilles de bâche dans les applications agricoles. Ces feuilles sont utilisées pour couvrir les cultures des changements environnementaux et météorologiques tels que la chaleur extrême ou les pluies extrêmes qui peuvent détruire les cultures. De plus, outre la sécurité des cultures, ces bâches sont également utilisées pour protéger le matériel agricole de la ferme.

Augmenter la demande dans le secteur de la construction

L’augmentation de la demande de feuilles de bâche dans le secteur en pleine croissance de la construction et du bâtiment devrait avoir un impact sur la croissance globale du marché des feuilles de bâche, car il est utilisé pour couvrir à la fois les matériaux de construction et d’autres matériaux devraient stimuler le taux de croissance du marché de la bâche.

Utilisation dans le transport et la logistique

La feuille de bâche est également utilisée dans la logistique et le transport. Il devrait également contribuer à la croissance du marché des feuilles de bâche. Il est principalement utilisé pour protéger les marchandises des conditions climatiques défavorables car la bâche est facile à gérer et utilise peu d’espace pour aller massivement en sa faveur. Ceci est principalement utile pour les camionneurs car ils ont besoin d’un bon bouclier de protection pour leur chargement.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché des feuilles de bâche:

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial Feuilles de bâche. Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyses des cinq forces du porteur, etc. Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments du marché de Feuilles de bâche pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. Analyse du marché au niveau national par rapport à la taille actuelle du marché et aux perspectives futures. Fournir une analyse au niveau national du marché des feuilles de bâche pour segment par application, type de produit et sous-segments. Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché Feuilles de bâche, en analysant de manière approfondie leurs compétences principales et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

