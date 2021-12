Le Marché des Femtocells d’Entreprise et de Consommation a atteint un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 8% d’ici fin 2027 Avec des Acteurs Clés Renommés // Ericsson, Interface, Inc, Samsung, NSN, Metro Group

Une femtocellule, parfois appelée microcellule, est une position de base de faible puissance qui fonctionne avec votre connexion au cyberespace à large bande pour améliorer la couverture du téléphone cellulaire en créant une source de signal, un site de microcellule, privilégiant votre maison. Pour l’usage des consommateurs, la zone d’attention est généralement une pièce unique. Une femtocell est, fondamentalement, une tour de téléphone portable miniature que tout le monde peut utiliser pour amplifier son signal radio chez lui.

Le marché mondial des Femtocells d’Entreprises et de Consommateurs était évalué à 1,84 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 2,78 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de +8 % sur la période de prévision 2021 à 2027.

En raison de son encombrement réduit, l’architecture Femtocell permet l’affectation de plusieurs antennes autour de l’espace, fournissant la connectivité réseau nécessaire sans perturber le signal du réseau Femtocell et annulant simultanément les effets des obstacles intrusifs. Les Femtocellules doivent respecter les mêmes limites de sécurité que celles qui sont appliquées à d’autres appareils sans fil tels que les téléphones mobiles et leurs emplacements d’antenne. Ces limites de sécurité ont été établies par la Commission internationale de Protection contre les rayonnements non ionisants. Une femtocell permet aux soutiens de famille du service d’étendre la couverture du service à l’intérieur ou à la périphérie de la cellule, en particulier là où l’accès serait autrement limité ou indisponible.

Les principaux acteurs clés décrits dans ce rapport sont:

• Ericsson

* Interface, Inc.

• Samsung

* NSN

* Groupe Métro

Le rapport est une collection d’informations directes, d’évaluations subjectives et quantitatives par des spécialistes de l’industrie, de contributions d’examinateurs de la fabrication et de membres de l’industrie des Femtocells d’entreprise et de clients tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport propose un examen de fond en comble des tendances du marché parent, des mesures macroéconomiques et des composantes de contrôle. En outre, le rapport examine également l’effet subjectif de facteurs de marché indubitables sur les segments de marché et les géologies des Femtocells des entreprises et des consommateurs.

Segmentation du Marché des Femtocells d’Entreprises et de Consommateurs:

Basé sur le type

• Résidentiel

* Entreprise / Entreprise

Basé sur l’application

* Points de vente

• Hôtel

• Aéroport

* Gares

* Autres

Segments Régionaux

La section différente sur la segmentation régionale donne les aspects régionaux du marché mondial des Femtocells d’entreprise et de consommation. Ce chapitre décrit la structure réglementaire susceptible d’avoir une incidence sur l’ensemble du marché. Il met en évidence le paysage politique du marché et prédit son influence sur le marché mondial des Femtocells d’entreprise et de consommation.

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

* Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Reste de l’Europe)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil, Mexique)

* Moyen-Orient et Afrique

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du marché des Femtocells d’Entreprise et de Consommation

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et revenus par régions

Chapitre 4. Ventes et Revenus par Type

Chapitre 5. Ventes et revenus du marché des Femtocells d’entreprise et de consommation par application

Chapitre 6. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 7. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 9. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 10. Analyse des facteurs efficaces du marché des Femtocells d’entreprise et de Consommation

Chapitre 11. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 12. Conclusion

Chapitre 13. Annexe

