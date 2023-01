Le marché des fauteuils de course devrait croître à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029 L'Asie-Pacifique dominera la chaise de course au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la popularité croissante des jeux sur Internet et de la demande croissante de PC et d'appareils intelligents (par exemple, téléphones portables, tablettes, etc.) dans la région. L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision susmentionnée en raison de la technologie moderne et du pouvoir d'achat de la population locale.

Le marché des fauteuils de course devrait croître à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Une chaise de course, également appelée chaise de jeu, est de conception similaire à un siège de course et est spécialement conçue pour donner aux joueurs qui restent assis pendant de longues périodes une apparence plus sportive. Les chaises de course se présentent sous de nombreuses formes, tailles, couleurs et motifs. Ils sont facilement disponibles via des modes de distribution en ligne et hors ligne.

La passion croissante pour les jeux sur PC et les jeux sur PC en ligne chez les adolescents et les enfants au cours de la période de prévision 2022-2029 est un facteur majeur de croissance du marché des fauteuils de course. De plus, la demande croissante de fauteuils de course stimule le marché car ces fauteuils offrent une meilleure expérience de jeu en raison de leur flexibilité. L’adaptabilité devrait alimenter la croissance du marché des fauteuils de course au cours de la période de prévision 2022-2029. Cependant, le coût élevé freine la croissance du marché des fauteuils de course. La récession économique mondiale a limité le marché des fauteuils de course.

Étendue du marché mondial Chaises de course et taille du marché

Le marché des fauteuils de course est segmenté en fonction des accessoires électroniques, du type de roue, du matériau, du poids, du prix et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base des accessoires électroniques, le marché des fauteuils de course est segmenté en sans accessoires électroniques et avec accessoires électroniques.

En fonction du type de roue, le marché des fauteuils de course est segmenté en roues et sans roues.

Le marché des fauteuils de course est divisé en cuir PU et cuir PVC par matériau.

Analyse au niveau national du marché Chaises de course

Le marché Chaises de course est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, les accessoires électroniques, le type de roue, le matériau, le poids, le prix et l’utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sièges de course comprennent l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique dominera la chaise de course au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la popularité croissante des jeux sur Internet et de la demande croissante de PC et d’appareils intelligents (par exemple, téléphones portables, tablettes, etc.) dans la région. L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision susmentionnée en raison de la technologie moderne et du pouvoir d’achat de la population locale.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des sièges de course

Les principaux acteurs opérant sur le marché des chaises de course comprennent:

A-dec Inc., Craftmaster Contour Equipment Inc., Danaher., Henry Schein , Inc., Tecnodent SRL, Confidential Equipment Pvt Ltd, PROMPT ENGINEERING WORKS, Ace Casual Furniture, CORSAIR, GT OMEGA, DXRacer USA LLC , ThunderX3, Arozzi North America, Secretlab, Cooler Master Technology Inc., Herman Miller, Inc., Clutch Chairz US., noblechairs, Raidmax, GENESIS, NEEDforSEAT USA , Brazen Gaming Chairs, Karnox, VERTAGEAR, NITRO CONCEPTS, Playseat et AKRacing et plus encore.

