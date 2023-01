Le marché des facteurs de stimulation des colonies devrait croître à un TCAC de 10,7% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

En réponse à l’infection, les facteurs de stimulation des colonies sont des glycoprotéines qui favorisent le développement des globules blancs (principalement des granulocytes tels que les neutrophiles). Les substances exogènes stimulant les colonies encouragent les cellules souches de la moelle osseuse à créer davantage d’un certain type de globules blancs. Les nouveaux globules blancs pénètrent dans la circulation sanguine et commencent à combattre la maladie. Des agents stimulant les colonies sont administrés aux patients qui reçoivent un traitement anticancéreux qui induit un faible nombre de globules blancs (neutropénie) et les expose à un risque d’infection. Les patients recevant des substances stimulant les colonies passent moins de temps en neutropénie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des facteurs de stimulation des colonies était évalué à 6,98 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 15,74 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,7% sur la période de prévision 2022 à 2029 En plus du marché Avec des informations tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe de recherche de Data Market Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des facteurs de stimulation des colonies sont:

Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde)

Sanofi (France)

Novartis SA (Suisse)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlande)

pfizer inc. (NOUS)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Biocon (Inde)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Inde)

Amgen Inc. (ETATS-UNIS)

Merck KGaA (Allemagne)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)

STADA Arzneimittel AG (Allemagne)

Emcure Pharmaceuticals Limited. (Inde)

CELLTRION INC. (Corée du sud)

BIOCAD (Russie)

Coherus BioSciences (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Dynamique du marché des facteurs de stimulation des colonies

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer

La prévalence croissante du cancer devrait-elle influencer la croissance des facteurs de stimulation des colonies ? dans le marché. Le cancer est la deuxième cause de décès, représentant environ un décès sur six dans le monde. Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), la croissance et le vieillissement de la population devraient augmenter le fardeau mondial du cancer à 27,5 millions de cas de cancer actif et 16,3 millions de décès par cancer en 2040. Les pays à revenu faible et intermédiaire représentent plus plus de 70 % de la mortalité par cancer. Le G-CSF est un type de facteur de croissance qui aide la moelle osseuse à fabriquer des globules blancs, ce qui réduit le risque d’infection et de septicémie. Le facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) aide les patients cancéreux à récupérer plus rapidement et réduit le risque de décès par neutropénie. Il peut également aider à prévenir l’infection pendant le traitement du cancer.

Demande croissante de prophylaxie par le facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF)

La demande croissante de prophylaxie par facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) devrait augmenter le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. La prophylaxie au G-CSF réduit le risque de neutropénie fébrile (FN), permettant aux patients de continuer à recevoir un traitement myélosuppresseur. Au cours des dix prochaines années, la prophylaxie actuelle au G-CSF offre des avantages significatifs, notamment une réduction de 3,3 millions de cas de neutropénie fébrile et une réduction de l’intensité de la dose de chimiothérapie de moins de 85 %.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour diffuser la connaissance des diverses méthodes de traitement du cancer élargiront les facteurs de stimulation des colonies. marché. De plus, le niveau croissant de financement gouvernemental pour les soins de santé et l’augmentation de la population gériatrique entraîneront l’expansion des facteurs de stimulation des colonies. marché. Parallèlement à cela, l’utilisation accrue des greffes d’os et de moelle osseuse pour traiter les maladies du sang et des politiques de remboursement favorables amélioreront le taux de croissance du marché.

Des opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est tirée par une augmentation du nombre d’activités de recherche pour développer des thérapies pour la prise en charge des tumeurs malignes et de leurs complications. Cela offrira-t-il des opportunités bénéfiques pour les facteurs de stimulation des colonies ? la croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour les facteurs de stimulation des colonies. croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des facteurs de stimulation des colonies

Facteurs de stimulation des colonies ? Le marché est segmenté en fonction du type, du médicament, de l’application, de la posologie, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

Facteur de stimulation des colonies de macrophages (M-CSF)

Facteur de stimulation de colonies multiples ou interleukine 3 (IL-3)

Facteur de stimulation des colonies de granulocytes-macrophages (GM-CSF)

Facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF)

Médicament

Pegfilgrastim

Tbo-filgrastim

Sargramostim

Filgrastim

Application

anémie aplastique

Greffe de moelle osseuse

neutropénie

Neutropénie associée à la chimiothérapie

Neutropénie radio-associée

Greffe de cellules souches périphériques

Dose

Injection

pilules

Capsule

Autres

voie d’administration

Intraveineux

Sous-cutané

Oral

Autres

les utilisateurs finaux

hôpitaux

Cliniques spécialisées

soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Autres

Facteurs de stimulation des colonies Analyse / aperçu du marché régional

Facteurs de stimulation des colonies ? Le marché est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, médicament, application, dosage, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays inclus dans la colonie des facteurs stimulants ? Les rapports de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil,

L’Amérique du Nord domine-t-elle les facteurs de stimulation des colonies? marché en raison de la prévalence croissante du cancer dans cette région. En outre, la présence croissante d’acteurs clés majeurs et une infrastructure de soins de santé bien établie stimuleront encore le taux de croissance du marché. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’amélioration des infrastructures de santé dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. . Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

