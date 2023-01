Le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) enregistre un excellent TCAC de 21,50 %, les tendances de l’industrie, les perspectives régionales, les facteurs de développement, la croissance des revenus la plus élevée, les perspectives commerciales, les acteurs clés et les prévisions jusqu’en 2029

Un vaste rapport sur le marché de l’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) met en évidence une étude exhaustive du marché majeur ainsi que le scénario de marché actuel et prévu avec des décisions commerciales précieuses. Le rapport d’activité présente la taille du marché, la croissance de l’industrie, la part, les tendances de développement, la demande de produits, les plans d’investissement, l’idée commerciale, les prévisions jusqu’en 2029 et plus encore. De plus, le rapport d’étude de marché étudie les conditions générales du marché, estime la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible, détermine le marché probable pour un nouveau produit à lancer et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits. Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur l’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) couvre une analyse détaillée des principaux acteurs.

Le rapport à grande échelle sur le marché de l’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) analyse de nombreux points qui aident les entreprises à obtenir des réponses aux questions les plus difficiles. Ici, il estime le TCAC actuel du marché. Évalue le produit et l’application qui devraient afficher la plus forte croissance du marché dans l’industrie des extraits d’huile de cannabidiol (CBD). Le rapport de l’industrie détermine s’il y aura des changements dans la concurrence sur le marché au cours de la période de prévision. Il estime la région qui devrait créer le plus grand nombre d’opportunités sur le marché mondial. Ce rapport analyse la situation du marché qui pourrait évoluer dans les années à venir. Ainsi, le rapport d’étude de marché sur l’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) fournit d’excellentes solutions commerciales avec lesquelles il devient facile de relever les défis commerciaux.

L’huile de cannabidiol (CBD) a largement gagné en popularité en raison de son utilisation efficace dans le traitement de la douleur résultant de blessures chroniques. De plus, il est encore plus efficace pour lutter contre l’inflammation, l’anxiété et l’insomnie et contribue également à améliorer les fonctions physiologiques et cognitives d’un individu tout en régulant l’humeur, la douleur et la mémoire. Le cannabidiol (CBD) est l’un des 113 cannabinoïdes identifiés dans les plantes de cannabis et représente jusqu’à 40 % de l’extrait de la plante.

Le marché mondial des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) était évalué à 7,94 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 37,74 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 21,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

L’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) (PFPE) est un fluide synthétique fluoré de faible poids moléculaire. L’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) est non toxique et ininflammable à l’état naturel. Il est utilisé à des températures sévères allant de 80°C à 200°C. La structure moléculaire du PFPE peut être linéaire, ramifiée ou une combinaison des deux, selon l’application. La résistance à la température, le pouvoir lubrifiant, la résistance à l’usure et la volatilité des fluides sont tous fournis par PFPE

Développement récent

En janvier 2021, Next leaf a obtenu un brevet de l’Office des brevets et des marques des États-Unis pour un procédé qui s’ajoute au portefeuille de brevets américains dynamique et en pleine croissance de la société, résultant en un concentré de cannabis sans solvant.

En janvier 2021, Nano Hydrate a dévoilé des services de marketing de produits tirant parti des technologies de pointe pour fournir une guérison naturelle grâce à des services de marque de cannabidiol de qualité pharmaceutique (CBD). De plus, Nano Hydrate visait à créer un programme collaboratif qui leur permettrait d’introduire des marques existantes sur le marché des produits CBD de niche tout en élargissant les options de boissons infusées au cannabis à l’industrie du cannabis.

Portée du marché mondial des extraits d’huile de cannabidiol (CBD)

Le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction du type de source, du type d’extrait, de la méthode d’extraction, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de Source

Chanvre

Marijuana

Type d’extrait

Extraits à spectre complet

Isolats de cannabis

Méthode d’extraction

À base de solvant

Sans solvant

Canal de distribution

B2B

B2C

Utilisation finale

Médical

Usage personnel

Pharmaceutique

Le bien-être

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché d’extrait d’huile de cannabidiol (CBD)

Le paysage concurrentiel du marché de l’extrait d’huile de cannabidiol (CBD) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) sont

Canopy Growth Corporation (Canada)

Le Groupe Cronos (Canada)

(NOUS)

Hexo (Canada)

Cann Trust (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

GW Pharmaceuticals plc. (ROYAUME-UNI)

VIVO Cannabis inc. (Canada)

Alkaline88, LLC. (NOUS)

NewAge Inc. (États-Unis)

(Canada)

Marques Dixie (États-Unis)

TÊTE DROITE LLC. (NOUS)

The Supreme Cannabis Company, Inc. (Canada)

CANNABIS Aphria (Canada)

CURA CS, LLC. (NOUS)

KAZMIRA (États-Unis)

Curafeuille (États-Unis)

CannazALL (États-Unis)

Analyse/aperçus régionaux du marché Extrait d’huile de cannabidiol (CBD)

Le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de source, type d’extrait, méthode d’extraction, canal de distribution et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) en raison de l’application croissante par les industries pharmaceutiques de la région.

D’autre part, on estime que l’Asie-Pacifique affiche une croissance lucrative en raison de la croissance et de l’expansion des usines de production de chanvre, en particulier dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières principale du rapport sur le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD)

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

