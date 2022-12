Le marché des extraits de thé noir devrait croître à un TCAC de 5,65% d’ici la fin de 2028 Le thé noir est l'un des thés les plus populaires et les plus consommés sur le marché. C'est un extrait des feuilles de la plante Camellia sinesis qui obtient en outre la forme de poudre d'extrait de thé noir. Le thé noir est une source très riche en nutriments tels que la vitamine C, le zinc, le fer, le calcium, entre autres.

La taille du marché de l’extrait de thé noir devrait croître à un taux annuel composé de 5,65% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’augmentation de l’acceptation et de l’utilisation du produit est le facteur responsable de la croissance du marché de l’extrait de thé noir au cours de la période de prévision. de 2021 à 2028.

Le thé noir est une source très riche en nutriments tels que la vitamine C, le zinc, le fer, le calcium, entre autres.

Le principal facteur de croissance du marché des extraits de thé noir est la prise de conscience des effets secondaires des arômes synthétiques. En outre, l’augmentation de la demande de compléments alimentaires à base de plantes et l’augmentation de la demande de boissons enrichies et innovantes devraient également accroître la demande globale du marché des extraits de thé noir au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée du marché mondial des extraits de thé noir et taille du marché

Le marché des extraits de thé noir est segmenté en fonction de la forme, du type et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le segment de la forme du marché des extraits de thé noir a été segmenté en poudre , liquide et encapsulé.

Sur la base du type, le marché des extraits de thé noir a été segmenté en soluble dans l’eau chaude (HWS) et soluble dans l’eau froide (CWS).

Analyse au niveau du pays du marché des extraits de thé noir

Le marché de l’extrait de thé noir est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, forme, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’extrait de thé noir sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché des extraits de thé noir en raison de la forte consommation de caféine et de ses produits connexes. augmentation du revenu disponible par habitant.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Extrait de thé noir

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur l’extrait de thé noir sont :

Synthite Industries Ltd., Martin Bauer Group, Tata Consumer Products, Cymbio Pharma Pvt Ltd, Kemin Industries, Inc., AVT, Nestlé, haldin, Phyto Life Sciences P. Ltd., Vidya Herbs Pvt Ltd., FIRSD TEA, Associated British Foods plc, Finlays, BLUEBERRY AGRO, ADM, Apex Flavors, Harrisons Malayalam LTD., HÄLSSEN & LYON, Taiyo International, Indena SpA et Dupont parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

