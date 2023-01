Le marché des extraits de thé devrait enregistrer un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché des extraits de thé devrait être évalué à 4,1 milliards USD d'ici 2021 et devrait atteindre 7,37 milliards USD d'ici 2029, à un TCAC de 7,60 % de 2022 à 2029. L'étude de marché comprend une analyse d'experts Analyse approfondie par Data Bridge's équipe d'études de marché, analyse des importations et des exportations, analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Dynamique du marché des extraits de thé

chauffeur:

Forte croissance des extraits de thé dans l’industrie des compléments alimentaires

Les extraits de thé sont largement utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires. Le complément alimentaire à l’extrait de thé aide à réguler la glycémie, la régulation de la pression artérielle, la gestion du poids, la prévention des maladies et la récupération de l’exercice. Il se présente sous forme de capsules, de liquide et de poudre. La consommation de compléments alimentaires a augmenté ces dernières années et le marché devrait connaître une croissance exponentielle dans un avenir proche.

Le marché mondial des compléments alimentaires est en pleine expansion en raison de la hausse des coûts des soins de santé et de l’accent mis par la suite sur la médecine préventive. La sensibilisation accrue à la santé des consommateurs du monde entier a eu un impact sur les ventes de compléments alimentaires en tant qu’alternatives saines aux médicaments conventionnels.

L’évolution des modes de vie et les demandes croissantes de l’industrie des soins personnels

Certains des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision comprennent l’augmentation de la main-d’œuvre, l’augmentation de la demande de produits prêts à l’emploi et l’expansion du marché de détail. L’utilisation accrue du thé comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à des modes de vie sains sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché des extraits de thé. .

Chance

La demande croissante de produits biologiques dans le monde devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché dans les années à venir. Les fabricants du marché mondial du thé lancent constamment des produits innovants en raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles du thé. Ils ont également lancé des produits prêts à boire pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID-19 sur le marché des extraits de thé

En fait, le COVID 19 a alimenté la croissance du marché des extraits de thé. Les gens préfèrent acheter des produits à domicile en utilisant le segment hors magasin car ils ne quittent pas leur domicile en raison des directives gouvernementales sur la prévention du COVID ; le segment en magasin n’était pas très favorisé à l’époque.

Le COVID a permis au marché et à ses principaux acteurs de bien performer pendant les mois de confinement. De plus, le segment des canaux de distribution en magasin a retrouvé des rythmes de vente normaux une fois la situation stabilisée. Cependant, dans les premiers mois de 2020, l’impact sur les unités de fabrication a été notable. En raison de la forte demande, la vitesse d’approvisionnement ne peut être maintenue.

Étendue du marché mondial des extraits de thé

former

poussière

liquide

Types de

thé vert

thé noir

thé oolong

Thé au citron

autre

application

Nourriture et boissons

drogue

cosmétique

autre

canal de distribution

en magasin

magasin sans brique et mortier

Analyse du marché régional des extraits de thé / aperçus

Les pays couverts par le rapport sur le marché Extrait de thé sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA ), Brésil, Argentine et Afrique du Sud Le reste des Amériques dans le cadre de l’Amérique du Sud.

