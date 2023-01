Le marché des extraits de thé devrait atteindre un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des extraits de thé, évalué à 4,1 milliards de dollars américains en 2021, devrait atteindre 7,37 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec un TCAC de 7,60% sur la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe de recherche de rapports de marché organisée par Data Bridge Market Market comprend des analyse d’experts, analyse d’import/export, analyse de prix, analyse de consommation de production, analyse de brevets et comportement des consommateurs.

Le thé est une boisson populaire préparée en faisant bouillir les feuilles et les bourgeons de la plante Camellia sinensis. Le thé est une boisson rafraîchissante qui aide à soulager le stress et qui est largement consommée dans le monde entier. Les extraits de thé sont riches en antioxydants et en flavonoïdes. Ils ont des propriétés anticancéreuses et anti-âge, ce qui en fait une option plus saine.

Les extraits de thé sont des thés concentrés fabriqués à partir de différents types de thé, tels que le thé noir, vert et oolong. Le thé est la boisson la plus populaire et la plus consommée au monde. Selon la façon dont les feuilles de la plante Camellia sinensis sont traitées, divers extraits de thé sont disponibles sur le marché, notamment l’extrait de thé blanc, l’extrait de thé vert, l’extrait de thé noir et l’extrait de thé oolong long.

Obtenez un exemple de rapport

sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-tea-extracts-market

Dynamique du marché des extraits de thé

Chauffeur:

La forte croissance des extraits de thé dans l’industrie des compléments alimentaires

L’extrait de thé est largement utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires à base d’extraits de thé aident à réguler la glycémie, à réguler la tension artérielle, à contrôler le poids, à prévenir les maladies et à récupérer après l’exercice. Il est disponible sous forme de gélules, de liquide et de poudre. La consommation de compléments alimentaires a augmenté ces dernières années et le marché devrait connaître une croissance exponentielle dans un avenir proche.

Le marché mondial des compléments alimentaires est en pleine expansion en raison de la hausse des coûts des soins de santé et de l’accent qui en résulte sur la médecine préventive. La sensibilisation des consommateurs à la santé augmente dans le monde entier et influence la vente de compléments alimentaires en tant qu’alternative saine aux médicaments conventionnels.

Changements de style de vie et demande croissante de l’industrie des soins personnels

Certains des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision sont une main-d’œuvre croissante, une demande croissante de produits de prêt-à-porter et des marchés de détail en expansion. L’utilisation croissante du thé comme ingrédient naturel dans l’industrie des soins personnels devrait alimenter la croissance du marché mondial des capsules de thé. En outre, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché de l’extrait de thé.

chance

La demande mondiale croissante de produits biologiques devrait offrir aux acteurs du marché une opportunité lucrative dans les années à venir. En raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles du thé, les fabricants du marché mondial du thé introduisent constamment de nouveaux produits innovants. Ils introduisent également des variantes prêtes à boire pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs ventes globales. De plus, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités qui devraient stimuler la croissance du marché pour les années à venir.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-tea-extracts-market

Impact du COVID-19 sur le marché des extraits de thé

COVID 19 a contribué à une augmentation du marché des extraits de thé. Les gens ont préféré utiliser le segment hors magasin pour ramener leurs produits à la maison car ils n’ont pas quitté leur domicile en raison des précautions gouvernementales pour le COVID ; Le segment stationnaire n’était pas universellement favorisé à l’époque.

COVID a toujours permis au marché et à ses principaux acteurs de bien performer pendant les mois de fermeture. Par ailleurs, le segment de la chaîne traditionnelle a repris son rythme normal de vente après la stabilisation de la situation. Cependant, l’impact sur l’unité de fabrication a été important dans les premiers mois de 2020. En raison d’une forte demande, le rythme d’approvisionnement n’a pas pu être maintenu.

Étendue du marché mondial des extraits de thé

Formulaire

poussière

Liquide

Écrit

Thé vert

thé noir

thé oolong

Thé au citron

Autre

application

Nourriture et boissons

médicament

Produits cosmétiques

Autre

canal de distribution

en magasin

non basé sur la mémoire

Pour plus d’informations,

visitez https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tea-extracts-market

Analyse régionale/perspectives du marché pour les extraits de thé

Les pays couverts par le rapport sur le marché Extrait de thé sont:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Explorez des rapports similaires @

https://theprose.com/post/558913/antioxidant-cosmetic-products-market-is-expected-be-wrowth-on-a-growth-rate-of-51-with-usd-22-071-million im année 2029

https://rupsbidkar.blogspot.com/2022/12/antioxidant-cosmetic-products-market-is.html

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/27/antioxidant-cosmetic-products-market-is-expected-to-be-wrowing-on-a-growth-rate-of-5-1-with- 22071-millions-usd-en-2029/

https://www55.zippyshare.com/v/RobK6aYq/file.html

https://pdf.ac/ywLJ7

https://jmp.sh/VtSnjJa8

https://gofile.io/d/gSYbTz

https://www.scribd.com/document/616578261/Antioxidant-Cosmetic-Products-Market

https://www.mediafire.com/file/eb6suyiq0lo2tsk/Antioxidant+Cosmetic+Products+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/antioxidant-cosmetic-products-marketpdf

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com