Le marché des extraits de neem verra une augmentation des revenus au cours de la période de prévision, 2027

Le segment des extraits de feuilles représentait la plus grande part de marché du marché des extraits de neem en 2019. L’extrait de feuilles de neem est largement utilisé dans les industries pharmaceutiques pour la fabrication de médicaments liés aux troubles oculaires, aux ulcères cutanés, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à la lèpre, aux gencives. maladie, perte d’appétit et problèmes de foie.

Les biofertilisants détenaient la plus grande part de marché de 43,15% en 2019 et devraient maintenir une croissance régulière au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des effets néfastes des engrais chimiques et des pesticides sur la productivité agricole a entraîné l’adoption croissante de biofertilisants pour les pratiques agricoles.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché en 2019 et devrait être la région du marché des extraits de Neem à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La disponibilité des matières premières et les conditions climatiques favorables dans la région devraient stimuler la croissance du marché des extraits de neem au cours de la période de prévision.