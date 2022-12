Le marché des extraits de malt et des ingrédients devrait représenter 25,04 milliards de dollars américains d’ici 2029. Le marché des extraits de malt et des ingrédients a été évalué à 18,3 milliards de dollars américains et devrait atteindre 25,04 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, le réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et des écarts de demande.

Les ingrédients du malt sont utilisés dans une variété d’industries, y compris les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels. Cela est dû aux nombreux avantages pour la santé tels que le contrôle du cholestérol, la prévention des maladies cardiaques, l’augmentation de l’activité de l’insuline et plus encore.

Dynamique du marché des extraits de malt et des ingrédients

Chauffeur.

Demande croissante d’extrait de malt dans l’industrie agroalimentaire

La demande croissante d’extraits de malt et d’ingrédients dans l’industrie agroalimentaire stimule l’expansion du marché. D’autre part, le composant de malt aide à améliorer la texture et la saveur de divers aliments. Ces ingrédients sont principalement utilisés pour fabriquer des boissons telles que le maltais, la bière, le whisky, les shakes de malt, le vinaigre de malt, les gaufres et les scones riches.

Sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé des aliments et boissons à base de malt

Ce produit est largement utilisé dans la fabrication de boissons alcoolisées telles que la bière et le whisky, et à mesure que l’industrie des boissons alcoolisées se développe, la demande d’extrait de malt augmente. De plus, la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des aliments et boissons à base de malt, l’urbanisation rapide dans les pays en développement et les changements dans les préférences et le mode de vie des consommateurs sont des facteurs affectant le marché des extraits de malt et des ingrédients.

chance

L’émergence de nouveaux marchés de l’alimentation et des boissons, la demande croissante de matières premières et d’extraits de malt biologiques et la popularité croissante de la bière artisanale contribuent à élargir les opportunités lucratives.

Impact du COVID-19 sur le marché Extraits et ingrédients de malt

Bien qu’il existe une demande pour l’orge, un élément clé du marché de l’extrait de malt, pendant la pandémie de COVID-19, les applications alimentaires et de boissons du malt ne se limitent pas à l’arôme ou à la coloration. Le malt est une marchandise ou une matière première utilisée dans une variété d’industries, y compris les aliments pour bébés, les compléments alimentaires et les aliments riches en protéines. Le marché des ingrédients à base de malt devrait croître parallèlement à la demande croissante pour ces aliments et compléments alimentaires.

Impact attendu du ralentissement économique sur le prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. L’impact attendu de la récession sur le prix et l’accessibilité des produits est reflété dans les rapports d’analyse du marché et les services d’information de DBMR. Cela permet aux clients de garder une longueur d’avance sur la concurrence, de prévoir les ventes et les revenus et de prévoir les coûts de profits et pertes.

Couverture du marché mondial des extraits et ingrédients de malt

produit

extrait

ingrédient

Police de caractère

orge

Du blé

seigle et riz

gruau

canne à sucre

Trésor

Maïs

classification

malt ordinaire

malt spécial

demande

boisson

Aliments

restriction

formulaire

mince

liquide

Analyse / aperçu du marché régional des extraits et ingrédients de malt

Le marché Extraits et ingrédients de malt est analysé et les informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, produit, source, qualité, application et forme mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des extraits de malt et ingrédients sont: États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe dans le Nord Amérique. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres parties de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe devrait dominer le marché des extraits de malt et des ingrédients en raison d’une croissance plus élevée, d’une sensibilisation accrue des consommateurs à une alimentation saine, d’une consommation accrue de bière et d’un nombre croissant de brasseries artisanales.

