Le marché des extraits de baies pour l’alimentation animale devrait enregistrer 8,95 milliards USD en 2022-2029 et croître à un TCAC de 6,7 %

définition du marché

Les aliments pour animaux à base de baies sont des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux destinés aux bovins, aux chèvres, à la volaille, aux porcs et à d’autres animaux d’élevage. Les aliments à base de baies se présentent sous diverses formes, notamment les miettes, les purées et les granulés, et sont souvent nécessaires aux éleveurs qui fournissent des produits d’origine animale.

Le marché des extraits de baies pour l’alimentation animale était évalué à 5,33 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,95 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research. Le marché est en pleine expansion en raison des préoccupations croissantes concernant la santé animale.

Demander un exemple de rapport sur les extraits de baies pour le marché des aliments pour animaux @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-berry-extracts-for-feed-market

Les aliments modernes sont fabriqués en sélectionnant et en combinant soigneusement des ingrédients pour fournir une alimentation hautement nutritive qui protège la santé du bétail et de la volaille, tout en améliorant la qualité des produits finis tels que la viande et les œufs. Il fournit les principaux éléments nécessaires au développement, à la reproduction, à l’entretien et à la santé du bétail qui sont les minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et l’eau.

Paysage concurrentiel de l’analyse de la part de marché des aliments pour animaux et de l’extrait de baies

Le paysage concurrentiel du marché Extrait de baies pour aliments pour animaux fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur les extraits de baies pour le marché des aliments pour animaux.

Certains des principaux acteurs du marché des extraits de baies pour l’alimentation animale sont:

Perstorp (Suède)

Nutrition NV (Pays-Bas)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Biomin GmbH (Autriche)

Impextraco SA (Belgique)

Merck Santé animale (États-Unis)

Novus International (États-Unis)

Alltech (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

BASF AG (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Cargill Corporation (États-Unis)

Lire la description complète du rapport avec table des matières et graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-berry-extracts-for-feed-market

Impact du COVID-19 sur les extraits de baies pour le marché des aliments pour animaux

La pandémie de COVID-19 et les restrictions visant à contenir la pandémie ont entraîné des fermetures précoces d’entreprises mondiales d’alimentation animale, entraînant des pénuries d’aliments pour les éleveurs. En conséquence, le verrouillage initial du COVID-19 a entraîné des perturbations des systèmes logistiques, affectant l’approvisionnement en aliments pour volaille dans le monde. Cependant, le marché des aliments pour baies s’est développé à la fin du cycle, les restrictions de confinement ayant été levées et la consommation de viande ayant augmenté.

DEVELOPPEMENTS récents

Cargill a lancé une plateforme Feeding Intelligence en octobre 2019 pour fournir aux agriculteurs des ressources sur les dernières pratiques de production animale intelligentes afin d’aider les agriculteurs à naviguer et à améliorer les opérations de toutes les espèces, y compris la volaille.

En mai 2018, ForFarmers a lancé sa nouvelle marque d’aliments pour poulets de chair, APOLLO, aux producteurs de poulets de chair du Royaume-Uni et du nord-ouest de l’Europe. La nouvelle gamme d’aliments est conçue pour aider les poulets de chair modernes à grandir et à rester en bonne santé.

Extrait mondial de baies pour la portée du marché des aliments pour animaux

Le marché des extraits de baies pour l’alimentation animale est segmenté en fonction du type et du type d’alimentation. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

formulaire

liquide

poudre

pilule

Sur la base du type, les extraits de baies utilisés sur le marché des aliments pour animaux sont divisés en liquide, poudre et pilules.

Ressource

la nature

Synthétique

Sur la base de l’origine, les extraits de baies utilisés sur le marché des aliments pour animaux sont divisés en naturels et synthétiques.



Les auteurs du rapport analysent les régions en développement et développées qui sont considérées pour la recherche et l’analyse du marché mondial Extrait de baies alimentaires. La section d’analyse régionale du rapport mène des recherches approfondies sur les extraits de baies pour l’industrie de l’alimentation animale dans différentes régions et pays afin d’aider les acteurs à formuler des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale: le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, les importations / exportations, le rapport offre-demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille du marché Feed Berry Extract dans des régions clés du monde, ainsi que la présence d’acteurs clés. Feed Berry Extract Le rapport physique couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans chaque région dans la section Analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, le volume et le modèle de consommation, les revenus et le taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA) Posez ou partagez vos questions avant d’acheter ce rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-berry- extracts-for-feed-market sur Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et nouvelle ère avec un niveau de durabilité inégalé et une approche avancée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à fournir des connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure sagesse et d’une pratique conçue et construite à Pune en 2015. La société a été fondée dans le secteur de la santé pour couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de catégorie avec beaucoup moins d’employés.Plus tard, la société a élargi la division et ouvert un nouveau bureau à Gurugram en 2018, élargissant ainsi sa portée , une haute qualité équipe de talents travaille main dans la main pour le développement de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles où le virus COVID-19 a tout ralenti dans le monde, il est révélateur que l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports industriels éprouvés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475 E-

mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com