Le marché des extraits botaniques observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Analyse et taille du marché

Alors qu’un nombre croissant de consommateurs recherchent des produits sûrs et efficaces, il y a eu une transition rapide des produits synthétiques vers des produits plus naturels et biologiques ces dernières années. Les extraits botaniques contiennent beaucoup d’ antioxydants et de flavonoïdes. Ils sont largement utilisés dans les industries agro-alimentaires et cosmétiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des extraits botaniques, qui était évalué à 6,10 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 10,56 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

Type (extraits d'épices, extraits d'herbes, extraits de fleurs, extraits botaniques, extraits de fruits et extraits de plantes marines), forme (poudre, liquide et extraits de feuilles), type de produit (biologique et conventionnel), application (produits alimentaires, nutrition sportive, boissons, pharmaceutiques, nutraceutiques, soins personnels et cosmétiques, aromathérapie, alimentation animale et autres), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Ransom Naturals Ltd. (Royaume-Uni), International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis), Synthite Industries Ltd. (Inde), Martin Bauer Group (Allemagne), Kalsec, Inc. (États-Unis), Synergy Flavors Inc. (États-Unis), Prinova Groupe (États-Unis), PT. Indesso Aroma (Indonésie), Döhler GmbH (Allemagne), Bell Flavors & Fragrances (États-Unis), Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (Chine), Kuber Impex Ltd. (Inde)

Demande croissante de produits prêts à l’emploi

Les fabricants investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités

Définition du marché

Les extraits botaniques sont des produits à base de plantes de différents types. L’extrait de plantes est créé lorsqu’un solvant réagit avec la matière végétale, dissolvant certains de ses composants. Une fois séparée des matières végétales insolubles, la solution restante est l’extrait, qui peut être laissé sous forme liquide ou retiré pour produire un extrait solide.

Dynamique du marché des extraits botaniques

Conducteurs:

L’augmentation de l’application des extraits botaniques dans les industries des compléments alimentaires

L’extrait botanique est largement utilisé dans la fabrication de compléments alimentaires . Les extraits botaniques et les compléments alimentaires aident à la régulation de la glycémie, à la régulation de la pression artérielle, à la gestion du poids, à la prévention des maladies et à la récupération de l’exercice. Il est disponible sous forme de capsules, de liquides et de poudre. La consommation de compléments alimentaires a augmenté ces dernières années et le marché devrait croître à un rythme exponentiel dans un proche avenir. Le marché mondial des suppléments nutritionnels est en pleine expansion en raison de la hausse des coûts des soins de santé et de l’accent mis par la suite sur la médecine préventive. La conscience de la santé des consommateurs augmente dans le monde entier, ce qui a un impact sur les ventes de compléments alimentaires en tant qu’alternatives saines aux médicaments conventionnels.

Changement de mode de vie et demande croissante de l’industrie des soins personnels

Une population active croissante, une demande croissante de produits prêts à l’emploi et des marchés de détail en expansion sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des plantes comme ingrédients naturels dans l’industrie des soins personnels devrait stimuler la croissance du marché mondial des capsules botaniques. De plus, l’augmentation des niveaux de revenu disponible, l’augmentation des dépenses en aliments et boissons et la sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie sains devraient stimuler la croissance du marché des extraits botaniques.

Opportunité

La demande mondiale croissante de produits biologiques devrait offrir aux acteurs du marché une opportunité lucrative dans les années à venir. En raison de la forte demande pour les propriétés fonctionnelles de la botanique, les fabricants du marché botanique mondial introduisent constamment de nouveaux produits innovants. Ils introduisent également des variantes prêtes à consommer afin d’élargir leur portefeuille de produits et de stimuler les ventes globales. En outre, ils investissent dans des stratégies de marketing innovantes et des recommandations de célébrités, qui devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

