Le marché des extraits botaniques d’Asie-Pacifique atteindra 6 401,95 millions USD avec la taille, la part, le taux de croissance de l’industrie, la demande et les prévisions de revenus d’ici 2029

Le rapport d’analyse du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique donne une évaluation de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique devrait atteindre la valeur de 8 868,20 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. « Nutraceutique » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de l’extrait botanique. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Les extraits botaniques sont extraits de sources naturelles telles que les épices, les herbes, les fleurs, les fruits, le thé et autres. Les extraits botaniques sont utilisés comme ingrédients dans l’industrie alimentaire et des boissons pour modifier la saveur, l’arôme ou la qualité nutritive. Les extraits botaniques confèrent également des propriétés telles qu’une saveur améliorée et une durée de conservation prolongée, et réduisent également la détérioration microbienne. Ils sont extraits du tissu d’une plante, généralement en le traitant avec un solvant tel que l’alcool ou l’eau.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (extraits d’épices, extraits d’herbes, extraits de fleurs, extraits de thé, extraits de fruits et extraits de plantes marines), forme (liquide, poudre et extrait de feuille), type de produit (biologique et conventionnel), application (nutraceutique, produits alimentaires, pharmaceutique, soins personnels et cosmétiques, boissons, aromathérapie, nutrition sportive, alimentation animale et autres). Pays couverts Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Thaïlande, Singapour, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Vietnam et reste de l’Asie-Pacifique. Acteurs du marché couverts Givaudan, Kerry Group plc, DSM, Sensient Technologies Corporation, Ingredion Incorporated, McCormick & Company, Inc., Provital, Martin Bauer Group, Organic Herb Inc, Kalsec Inc., Symrise, Synthite Industries Ltd., International Flavors & Fragrances Inc., Carrubba, Inc, Blue Sky Botanics, DÖHLER GmbH, Bio Botanica, Inc., Bio-gen Extracts Private Limited, Plantnat et Native Extracts Pty Ltd.

Dynamique du marché du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Moteurs/Opportunités

Utilisation croissante d’extraits botaniques dans les industries alimentaires et des boissons

Une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits pour la santé de l’extrait botanique qui pourrait renforcer l’immunité, ce qui est beaucoup plus nécessaire dans COVID-19 contribuera à stimuler la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation d’extraits botaniques due à la demande d’aliments et de boissons à base d’arômes naturels parmi les consommateurs est susceptible de stimuler la croissance du marché. L’extrait botanique contient des sucres naturels, des vitamines et des minéraux et est ajouté aux aliments et aux boissons pour remplacer les ingrédients synthétiques. Ainsi, la demande croissante d’extraits botaniques dans l’industrie alimentaire et des boissons devrait stimuler la croissance du marché.

Utilisation croissante d’extraits botaniques dans les industries pharmaceutiques, de soins personnels et cosmétiques

Les extraits floraux sont largement appliqués dans les produits de soins personnels tels que les lotions, les crèmes anti-âge et les baumes à lèvres enrichis en vitamines naturelles responsables d’une peau saine. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets nocifs des produits de beauté contenant des produits chimiques. Ainsi, il existe une demande importante pour les produits de beauté à base d’extraits de plantes. En raison de ces tendances, l’industrie des soins personnels et les fabricants de cosmétiques intègrent des extraits botaniques dans leurs produits. De même, les extraits botaniques ont un rôle important dans l’industrie pharmaceutique. Les extraits de plantes ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires pour améliorer les qualités d’un médicament. Cela a entraîné l’utilisation intensive d’extraits de plantes dans l’industrie pharmaceutique.

Augmenter le revenu disponible dans les économies émergentes

Les consommateurs optent principalement pour les produits alimentaires et les boissons aromatisés naturellement sur le marché. Plusieurs fabricants ajoutent des extraits botaniques et les principaux ingrédients à leurs produits pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. De plus, l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes augmente l’extrait botanique à travers le monde, comme une augmentation du revenu disponible couplée à une inclination croissante des clients pour les produits d’origine naturelle. L’utilisation croissante d’extraits botaniques est très utilisée dans les pays émergents en raison du revenu disponible élevé et des dépenses croissantes en aliments et boissons à base d’ingrédients naturels. Cela devrait stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la demande de produits Clean Label

La demande de clean labels ou de produits naturels est en hausse chez les consommateurs. La sensibilisation croissante des clients aux ingrédients naturellement fonctionnels augmente le besoin de produits à étiquette propre sur le marché. De plus, le mode de vie des consommateurs du monde entier évolue à mesure qu’ils deviennent plus sains et soucieux de l’environnement, ce qui ouvre la voie aux ingrédients naturels utilisés dans chaque produit qu’ils utilisent quotidiennement. De plus, les extraits botaniques sont sans résidus chimiques, ce qui en fait le choix prioritaire des consommateurs végétaliens.

La demande croissante pour les compléments alimentaires

Selon l’OMS, environ 80% des consommateurs asiatiques et africains consomment des plantes médicinales comme compléments alimentaires quotidiens. De plus, les effets secondaires causés par les extraits botaniques sont nettement moindres par rapport aux ingrédients synthétiques. Cela a entraîné une forte consommation d’extraits botaniques en tant que compléments alimentaires sur le marché Asie-Pacifique. Par conséquent, la consommation et la demande croissantes de suppléments nutritionnels devraient offrir une opportunité au marché.

Contraintes/Défis

Réglementation gouvernementale stricte sur les extraits botaniques

Les extraits botaniques sont les arômes et les ingrédients naturels les plus populaires et la demande augmente de façon exponentielle. D’autre part, les besoins en extrait botanique dépassent la production. Ainsi, les fabricants se concentrent sur la production d’extraits botaniques de manière conventionnelle et biologique pour répondre à la demande des consommateurs. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes sur les extraits botaniques devraient freiner la croissance du marché.

Fluctuation continue des prix des matières premières

La grave perturbation de la chaîne d’approvisionnement des matières premières due à la pandémie de COVID-19 et le manque de main-d’œuvre pour transporter les matières premières ont entraîné la fluctuation des prix des matières premières. Cette apparition soudaine de la pandémie pourrait freiner la croissance du marché. De même, les consommateurs recherchent des produits bio et clean label. Par conséquent, la moindre disponibilité de matières premières d’extrait botanique entraîne de fortes fluctuations de prix des matières premières. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché.

Coût élevé des produits

Les produits et la production d’étiquettes propres nécessitent un investissement en capital élevé, reflétant le résultat des produits. De plus, les matières premières utilisées pour produire l’extrait botanique doivent être importées principalement d’autres régions, ce qui impose des surcoûts aux fabricants. Ces facteurs entraînent finalement les coûts élevés du marché des extraits botaniques, ce qui devrait en outre créer un défi important pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2022, Givaudan a lancé New Purple 2364, un pigment végétalien à utiliser dans les formulations de maquillage. Il est fabriqué à partir de l’extraction par fractionnement vert de Raphanus Sativus L. Cela aidera l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits.

En mars 2020, International Flavors & Fragrances Inc. a conclu un nouveau partenariat avec Evolva, une société de biotechnologie suisse. Cet accord profitera à l’entreprise pour étendre la commercialisation des produits International Flavors & Fragrances Inc. et ainsi augmenter les ventes et les revenus.

Givaudan, Kerry Group plc, DSM, Sensient Technologies Corporation, Ingredion Incorporated, McCormick & Company, Inc., Provital, Martin Bauer Group, Organic Herb Inc, Kalsec Inc. ., Symrise, Synthite Industries Ltd., International Flavors & Fragrances Inc., Carrubba, Inc., Blue Sky Botanics, DÖHLER GmbH, Bio Botanica, Inc., Bio-gen Extracts Private Limited, Plantnat et Native Extracts Pty Ltd.

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Asie-Pacifique Extrait botanique dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique

Aperçu du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique

Concurrence sur le marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique par les fabricants

Capacité d’extraction botanique en Asie-Pacifique, production, revenus (valeur) par région

Offre d’extraits botaniques en Asie-Pacifique (production), consommation, exportation, importation par région

Production d’extraits botaniques en Asie-Pacifique, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique par application

Profils / Analyse des fabricants d’extraits botaniques d’Asie-Pacifique

Analyse des coûts de fabrication des extraits botaniques en Asie-Pacifique

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché Asie-Pacifique Extrait botanique:

Le marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique est segmenté en quatre segments notables basés sur le type, la forme, le type de produit et l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Extraits d’épices

Extraits d’herbes

Extraits de fleurs

Extraits de thé

Extraits de fruits

Extraits de Plantes Marines

En fonction du type, le marché est segmenté en extraits d’épices, extraits d’herbes, extraits de fleurs, extraits de thé, extraits de fruits et extraits de plantes marines.

Former

Poudre

Liquide

Extraits de feuilles

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en extraits de poudre, de liquide et de feuilles.

type de produit

Biologique

Conventionnel

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en biologique et conventionnel.

Application

Produits alimentaires

Alimentation sportive

Breuvages

Pharmaceutique

Nutraceutique

Soins personnels et cosmétiques

Aromathérapie

L’alimentation animale

Autres Sur la base des applications, le marché est segmenté en produits alimentaires, nutrition sportive, boissons, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, soins personnels et cosmétiques, aromathérapie, aliments pour animaux et autres.

Ce rapport de recherche / analyse du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Asia-Pacific Botanical Extract? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Qui sont les principaux acteurs de ce marché Asie-Pacifique Extrait botanique? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Asie-Pacifique Extrait botanique?

Quel est le statut actuel du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique de l’industrie des extraits botaniques en Asie-Pacifique? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Asie-Pacifique Extrait botanique en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie des extraits botaniques en Asie-Pacifique compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique par matières premières en amont et industrie en aval?

Quel est l’impact économique sur l’industrie des extraits botaniques en Asie-Pacifique? Que sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique ?

8. Quels sont la dynamique du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique du marché des extraits botaniques en Asie-Pacifique? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie des extraits botaniques en Asie-Pacifique ?

