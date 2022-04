Le Le marché des exosquelettes atteindra 7,93 milliards de dollars d’ici 2028 à un TCAC de 43,4 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le nombre croissant de troubles des mouvements corporels comme la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, la paralysie, les troubles de la moelle épinière, est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante à la santé, les progrès de l’industrie de la santé, l’innovation technologique et la croissance de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la croissance des revenus du marché. L’augmentation de la demande et l’adoption d’exosquelettes par des industries autres que la santé, telles que l’armée et la défense, stimulent davantage la croissance du marché.

Les exosquelettes sont des dispositifs électromécaniques portables à l’extérieur qui fournissent un soutien au corps humain. Ils sont utilisés pour accélérer et renforcer les mouvements du corps. La demande croissante d’exosquelettes personnalisés en fonction des besoins du patient propulse également la croissance du marché. Les exosquelettes sont extrêmement utiles pour les patients handicapés, paralysés, souffrant de troubles neurologiques graves et de problèmes de mobilité complexes. L’augmentation de la production d’exosquelettes innovants utilisés dans diverses industries est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Ekso Bionics, Cyberdyne, REX Bionics et Suit X., ReWalk Robotics Ltd., Lockheed Martin Corporation, Parker Hannifin Corporation, Hyundai Motor Company, Bionik Laboratories Corporation, Myomo, Inc., Technaid. SL, Gogoa Mobility Robots SL, Otto Bock HealthCare GmbH, Wearable Robotics SRL, DIH Technologies Corporation, B-Temia Inc., ATOUN Inc., Hocoma, Wandercraft, Revision Military et Honda Motor

Ltd. L’industrie de la santé a subi un changement révolutionnaire en raison de la pandémie de COVID-19, les individus se concentrant davantage sur la santé et le bien-être. Les entreprises opérant dans l’industrie ont investi massivement dans des essais cliniques et des études de recherche pour développer des médicaments afin de répondre à la demande clinique croissante non satisfaite au niveau mondial. La mise en œuvre de technologies de pointe dans le secteur de la santé et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement ont contribué de manière significative à la croissance des revenus du marché ces dernières années. En outre, la disponibilité de politiques d’assurance maladie et de remboursement favorables a également eu un impact positif sur le secteur de la santé, de plus en plus de personnes choisissant de se faire soigner dans des hôpitaux et des cliniques. Le développement rapide de nouveaux médicaments et produits pharmaceutiques, l’incidence croissante du mode de vie et des maladies chroniques, la création d’établissements de santé de pointe et la disponibilité croissante de médicaments en vente libre ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché.

Le rapport a rassemblé des informations vitales sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les promotions de marques, les activités de R&D et transactions gouvernementales et d’entreprises, entre autres grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport propose également une analyse détaillée de chaque concurrent ainsi que sa situation financière, sa position sur le marché mondial, son portefeuille de produits, sa capacité de fabrication et de production et ses plans d’expansion commerciale.

Le rapport offre un aperçu complet de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la croissance des revenus, les importations / exportations, les modèles de production et de consommation, les facteurs de croissance macro et microéconomiques, le cadre réglementaire, les opportunités d’investissement et de financement, et présence d’acteurs clés dans chaque région, y compris l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour discuter plus en détail de la croissance des revenus et des opportunités de croissance lucratives du marché Exosquelette dans ces régions clés.

Principaux marchés régionaux étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

De plus, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché de l’exosquelette en fonction des types de produits et de la fin -utilisation / application offerte sur le marché de l’exosquelette –

Perspectives du type de mobilité (revenu, milliards USD; 2020 – 2028)

mobile

stationnaire

(revenu, milliards USD; 2020 – 2028)

motorisée

passive

(revenu, milliards USD; 2020 – 2028)

Actionneur électrique

Pile à combustible

Actionneur pneumatique

Hydraulique

Électrique Servo

Alliage à mémoire de forme Actionneur

Anatomy Outlook (Revenu, USD Billion; 2020 – 2028)

Bas du corps Corps

entier

Haut du corps

Perspectives de l’utilisateur final (Revenu, USD Billion; 2020 – 2028)

santé

de la

Militaire & Défense

Autres

