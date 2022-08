Le marché des exosomes thérapeutiques croît à un TCAC de 16,9 % et devrait atteindre 1 602 540 USD au cours de la période de prévision

Dans cette industrie en évolution rapide, l’étude de marché ou la recherche secondaire est le meilleur moyen de recueillir rapidement des informations. Le rapport d’étude de marché sur la thérapie par exosomes est donc de la plus haute importance. Ce rapport de marché donne un tel objectif commercial et permet les meilleures études et analyses de marché à l’aide d’outils et de techniques avancés. Les rapports d’analyse de l’industrie contiennent des données d’études de marché bien définies et bien catégorisées qui mettent clairement l’accent sur le marché. Des rapports importants aident l’industrie de la santé à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou d’un nouveau produit à lancer.

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissant à un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché devrait atteindre 1 602 540 USD d’ici 2029, contre 468 980 USD en 2021, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La prévalence croissante des maladies auto-immunes inflammatoires chroniques et le développement technologique de la thérapie par exosomes seront probablement les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial des exosomes thérapeutiques et taille du marché

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en fonction du type, de la source, du traitement, de la capacité de transport, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en sept segments remarquables en fonction du type, de la source, du traitement, de la capacité de transport, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en exosomes naturels et en exosomes mixtes. Le segment des exosomes naturels devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques d’ici 2022 en raison de la présence de matériaux d’exosomes naturels et des essais cliniques en cours sur les autoexosomes. Sur la base de la source, le marché mondial de la thérapie par exosomes est segmenté en cellules souches mésenchymateuses , sang, fluides corporels, urine, cellules dendritiques , lait salivaire et autres. En 2022, le segment des cellules souches mésenchymateuses devrait dominer le marché mondial de la thérapie par exosomes en raison des applications émergentes des cellules souches mésenchymateuses et des initiatives stratégiques des acteurs du marché. Sur la base de la thérapie, le marché mondial de la thérapie par exosomes est segmenté en immunothérapie, thérapie génique et chimiothérapie. Le segment de l’immunothérapie devrait dominer le marché mondial de la thérapie par exosomes d’ici 2022 en raison de sa facilité d’utilisation, de sa grande précision et de l’augmentation de la survie à long terme. Sur la base de la capacité de transport, le marché mondial de la thérapeutique des exosomes est segmenté en macromolécules biologiques et petites molécules. Le segment des biomacromolécules devrait dominer le marché des thérapies Globalexosomes d’ici 2022 en raison de la présence d’hypersensibilité, de l’utilisation croissante de protéines thérapeutiques pour traiter les maladies inflammatoires et du renforcement des défenses naturelles de l’organisme contre les maladies inflammatoires. Sur la base des applications, le marché mondial de la thérapie par exosomes est segmenté en maladies métaboliques, oncologie, maladies cardiaques , neurologie, maladies inflammatoires, transplantation d’organes , maladies gynécologiques, maladies du sang et autres. Le segment des maladies métaboliques devrait dominer le marché mondial de la thérapie par exosomes d’ici 2022 en raison de l’augmentation des cas de maladies métaboliques et des essais cliniques en cours sur les thérapies par exosomes pour le traitement des maladies métaboliques . Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en parentéral et oral. Le segment parentéral devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques d’ici 2022 en raison de l’amélioration de la biodisponibilité et de la capacité à obtenir des effets systémiques rapides. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en institutions de recherche et universitaires, hôpitaux et centres de diagnostic. En 2022, les institutions de recherche et universitaires devraient dominer le marché mondial de la thérapeutique des exosomes en raison d’une augmentation de la R&D sur les exosomes en Amérique du Nord et en Europe, et une augmentation du financement gouvernemental devrait dominer le marché.



Analyse au niveau des pays du marché mondial de la thérapie par les exosomes

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, source, traitement, capacité d’expédition, application, voie d’administration et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des exosomes thérapeutiques sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Corée du Sud, l’Australie, Hong Kong et le reste de l’Asie-Pacifique, le Brésil, l’Argentine, le Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, l’Uruguay, le Costa Rica, le Panama, la République dominicaine. République, et l’Amérique latine et d’autres parties de la Turquie.

Les États-Unis devraient dominer le marché mondial de la thérapie par exosomes en raison de la présence de dispositifs de débridement des plaies approuvés par la FDA, de la présence de politiques de compensation saines, de l’augmentation des plaies chroniques et de la croissance de la population gériatrique. La fraction d’exosomes naturels est dominante aux États-Unis en raison de son rapport coût-efficacité. La Corée du Sud devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques dans la région Asie-Pacifique en raison de la présence d’opportunités thérapeutiques exosomes inexploitées, de l’augmentation des cas de maladies infectieuses et des essais cliniques en cours. La Turquie devrait dominer le marché mondial de la thérapie par les exosomes en raison de la sensibilisation croissante à la thérapie.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Thérapeutique des exosomes

Le paysage concurrentiel du marché mondial Exosome Therapy fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits et l’étendue, l’application avantages, courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des exosomes thérapeutiques sur lequel la société se concentre.

Certaines des principales entreprises offrant le marché mondial de la thérapie par exosomes comprennent Stem Cell Group, Exosome Sciences, AEGLE Therapeutics, Capricor Therapeutics, Avalon Globocare Corp, CODIAK, Kimera Labs, Stem Cell Medicine Ltd, Exopharm, Jazz Pharmaceuticals, Inc., evox THERAPEUTICS, ReNeuron Group plc et EV Therapeutics, etc.

Les mouvements stratégiques des acteurs du marché, ainsi que les nouvelles avancées technologiques dans la thérapeutique des exosomes, comblent le fossé des maladies infectieuses chroniques.

Par exemple,

En janvier 2020, Kimera Labs a reçu l’approbation de la FDA pour les exosomes de cellules souches mésenchymateuses (MSC) les plus purs disponibles. L’approbation garantira le strict respect des normes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et des bonnes pratiques de fabrication actuelles (CGMP), permettant la production d’exosomes de qualité pharmaceutique pour les essais de recherche et le développement de futures applications cliniques.

Les collaborations, coentreprises et autres stratégies des acteurs du marché renforcent la présence des entreprises sur le marché mondial des exosomes thérapeutiques, qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leurs offres de produits thérapeutiques.

