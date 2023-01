Le marché des exhausteurs et modificateurs d’appétence alimentaire devrait croître à un TCAC de 4,70 % pour atteindre 3,77 milliards USD d’ici 2029 Les améliorateurs et améliorateurs d'appétence alimentaire occupent une place dans les additifs alimentaires en raison de leur impact significatif sur le développement de l'industrie de l'alimentation animale. Les améliorateurs et les améliorateurs d'appétence des aliments aident à améliorer la santé du bétail et à réduire le mauvais goût des aliments pour animaux.

Le marché des exhausteurs et des améliorants d’appétence des aliments pour animaux a augmenté de 2,61 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,77 milliards USD d’ ici 2029, à un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision .

Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs et partenaires. ‘ capacité, disposition du réseau, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Dynamique du marché des améliorateurs et améliorateurs d’appétence alimentaire

chauffeur

Augmentation de la demande d’aliments prêts-à-servir

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des améliorateurs et des améliorateurs d’appétence alimentaire est la demande croissante d’aliments prêts à l’emploi. Les plats cuisinés sont ceux qui peuvent être préparés ou consommés rapidement et facilement sans trop d’effort. Ils sont souvent favorisés par ceux qui manquent de temps et d’énergie. La demande croissante d’aliments prêts-à-servir de la part d’un nombre croissant de femmes qui travaillent et de jeunes professionnels stimule le marché des améliorateurs et des modificateurs d’appétence alimentaire.

Accent accru sur la santé animale

La sensibilisation des consommateurs à la santé animale s’est accrue ces dernières années. Cela a entraîné une augmentation des dépenses en nourriture pour animaux de compagnie, car les propriétaires veulent s’assurer que leurs animaux sont correctement nourris. Par conséquent, la nécessité d’améliorer la santé des animaux stimule le marché des exhausteurs et des améliorants d’appétence des aliments pour animaux.

Impact des pénuries de matières premières et des retards d’expédition et scénario de marché actuel

Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations avancées sur le marché en tenant compte de l’impact des pénuries de matières premières et des retards de transport et de l’environnement actuel du marché. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, l’élaboration de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions critiques.

En plus des rapports standard, nous fournissons une analyse approfondie au niveau de l’approvisionnement, y compris les retards d’expédition prévus, la cartographie des distributeurs par région, l’analyse des produits, l’analyse de la production, les tendances de la cartographie des prix, l’approvisionnement, l’analyse des performances des catégories, les solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact du COVID-19 sur le marché des exhausteurs et modificateurs de palatabilité alimentaire

La pandémie de COVID-19 a ralenti les opérations, entraînant des pénuries de personnel et de nouvelles directives sanitaires en matière de pêche et de transformation. De nombreux pays considèrent l’industrie des ingrédients marins comme une partie importante de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui explique pourquoi les opérations de pêche et de réduction de la production se poursuivent presque partout. Les entreprises d’alimentation animale ont veillé à ce que les agriculteurs disposent des fournitures dont ils ont besoin pour protéger la santé et le bien-être des animaux tout en maintenant les niveaux de production agricole. La demande croissante de poisson a accru l’aquaculture orientée vers l’exportation et l’adoption de « Pratiques scientifiques de gestion de l’aquaculture » (SAMP).

Portée du marché mondial des exhausteurs et des modificateurs de palatabilité des aliments pour animaux

Types de

goûter

la nature

fruit

Artificiel

autre

agent de texture

bétail

Ruminants

animaux

cochon

autre

origine

la nature

Synthétique

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Enhancers et modificateurs de palatabilité alimentaire

Certains des principaux acteurs du marché des exhausteurs et des modificateurs d’appétence alimentaire sont:

Bayer SA (Allemagne)

Cargill (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Yara International (Norvège)

Compass Minerals (États-Unis)

Sumitomo Chemical (Japon)

Nufarm Limited (Australie)

