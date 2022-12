Le marché des excipients pharmaceutiques représente 12 199,90 millions USD à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de grande envergure sur les Marché des excipients pharmaceutiques met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport fournit les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision du marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui vont des développements, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Les excipients pharmaceutiques jouent un rôle majeur dans la formulation des médicaments et leur développement. Ces substances impliquent des substances autres que le médicament ou le promédicament pharmacologiquement actif. Les excipients pharmaceutiques fournissent au médicament une administration efficace du médicament au site cible. Ces molécules empêchent le médicament d’être libéré trop tôt lors de l’assimilation et de l’amélioration de l’efficacité du médicament. Certains excipients pharmaceutiques favorisent l’intégration des médicaments, ce qui stimule l’absorption des médicaments dans la circulation sanguine.

De plus, les excipients pharmaceutiques sont également utilisés pour l’identification des médicaments. Des excipients pharmaceutiques sont également utilisés pour rehausser le goût du médicament, ce qui augmente l’observance des patients, en particulier celle des enfants. Sur la base de la nature chimique des excipients pharmaceutiques, ceux-ci peuvent être obtenus à partir de sources organiques et inorganiques. Les produits chimiques organiques comprennent les glucides, les produits pétrochimiques, les produits oléochimiques et les protéines, entre autres. Les excipients pharmaceutiques peuvent agir comme liants, charges, diluants, agents de suspension ou d’enrobage, agents aromatisants, désintégrants, colorants, lubrifiants et glissants, édulcorants et conservateurs, entre autres. Les excipients pharmaceutiques possèdent plusieurs fonctionnalités utilisées à des fins différentes, notamment des liants et des adhésifs, des désintégrants, des solubilisants, des arômes, des agents émulsifiants, des conservateurs, des antioxydants, des glissants,

Cependant, la rigueur réglementaire croissante concernant l’approbation des médicaments et des excipients, ainsi que le processus de développement de médicaments coûteux et chronophage, devraient freiner la croissance de ce marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des excipients pharmaceutiques devrait atteindre la valeur de 12 199,90 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision. La fonctionnalité représente le plus grand segment de type sur le marché en raison de la demande rapide de solutions et de services informatiques à l’échelle mondiale. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Portée du marché mondial des excipients pharmaceutiques

Le marché mondial des excipients pharmaceutiques est segmenté en fonctionnalités, formes posologiques, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’ application et la différence entre vos marchés cibles.

MARCHÉ MONDIAL DES EXCIPIENTS PHARMACEUTIQUES, PAR FONCTIONNALITÉ

LIANTS ET ADHÉSIFS

DÉSINTÉGRANTS

MATÉRIAU DE RECOUVREMENT

COLORANTS

SOLUBILISANTS

LES SAVEURS

ÉDULCORANTS

DILUANTS

LUBRIFIANTS

TAMPONS

AGENTS ÉMULSIFIANTS

CONSERVATEURS

ANTIOXYDANTS

ABSORBANTS

SOLVANTS

ÉMOLLIENTS

GLISSEURS

AGENTS CHÉLANTS

AGENTS ANTI-MOUSSE

LES AUTRES

MARCHÉ MONDIAL DES EXCIPIENTS PHARMACEUTIQUES, PAR FORME POSOLOGIQUE

SOLIDE

SEMI-SOLIDE

LIQUIDE

MARCHÉ MONDIAL DES EXCIPIENTS PHARMACEUTIQUES, PAR VOIE D’ADMINISTRATION

EXCIPIENTS ORAUX

EXCIPIENTS TOPIQUES

EXCIPIENTS PARENTÉRAUX

AUTRES EXCIPIENTS

MARCHÉ MONDIAL DES EXCIPIENTS PHARMACEUTIQUES, PAR UTILISATEUR FINAL

ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ET BIOPHARMACEUTIQUES

FORMULATEURS DE CONTRATS

ORGANISME DE RECHERCHE ET UNIVERSITÉS

LES AUTRES

MARCHÉ MONDIAL DES EXCIPIENTS PHARMACEUTIQUES, PAR CANAL DE DISTRIBUTION

APPEL D’OFFRES DIRECT

VENTES AU DÉTAIL

LES AUTRES

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des excipients pharmaceutiques

Le marché mondial des excipients pharmaceutiques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts par ce rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Turquie, la Lituanie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché. L’augmentation des investissements en R&D devrait stimuler la croissance du marché. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison de la forte présence des acteurs clés Evonik, Dow, Croda International Plc et autres. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de la croissance rapide du marché pharmaceutique associée à l’augmentation de la production de génériques.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Excipients pharmaceutiques

Le paysage concurrentiel du marché mondial des excipients pharmaceutiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et le souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché mondial des excipients pharmaceutiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des excipients pharmaceutiques sont Kerry Group plc. DFE Pharma, Cargill, Incorporated, Pfanstiehl, Colorcon, MEGGLE GmbH & Co. KG, Roquette Frères., The Lubrizol Corporation, BASF SE, Avantor, Inc., BENEO, Chemie Trade.

Méthodologie de recherche: marché mondial des excipients pharmaceutiques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Personnalisation disponible

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension du marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché remis à neuf et une analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données dans des tableaux croisés dynamiques bruts de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

