Le marché des excipients pharmaceutiques est en plein essor dans le monde 2022-2029 | Principaux acteurs clés – Ashland, Evonik, Dow, Croda, BASF

Synopsis du marché mondial des excipients pharmaceutiques:

Le marché mondial des excipients pharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,21 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les excipients sont appelés composants inactifs dans les formulations du médicament, mais ils sont utilisés pour éviter la contamination. Surtout dans le secteur pharmaceutique, les excipients jouent un rôle important dans la stabilisation du médicament pour une utilisation à long terme en diminuant sa viscosité.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des excipients pharmaceutiques sont l’augmentation de l’adoption de médicaments orphelins, l’augmentation du développement de l’industrie pharmaceutique soutenue par des excipients fonctionnels.

Segmentation globale du marché Excipients pharmaceutiques :

Sur la base du type, le marché des excipients pharmaceutiques est segmenté en produits chimiques inorganiques et en produits chimiques organiques.

Sur la base de la fonction, le marché des excipients pharmaceutiques est segmenté en charges et diluants, liants, enrobages, aromatisants, désintégrants, colorants, autres.

Sur la base de l’application, le marché des excipients pharmaceutiques est segmenté en oraux, parentéraux et topiques.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des excipients pharmaceutiques est segmenté en sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche et universitaires, etc.

L’Europe domine le marché des excipients pharmaceutiques en raison de la présence d’énormes agences de médicaments basées sur les excipients. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché des excipients pharmaceutiques en raison de la hausse des investissements dans l’industrie pharmaceutique. De plus, l’évolution des modes de vie des personnes et l’augmentation des maladies chroniques devraient encore propulser la croissance du marché des excipients pharmaceutiques dans la région dans les années à venir.

Principaux acteurs mondiaux :

Ashland

Roquette Frères

Evonik Industries AG

Dow

Croda International Plc BASF SE

Avantor inc.

BÉNÉO

Usine chimique Budenheim

Kerry Inc

DFE Pharma

Couleurcon

Air Liquide

La société Lubrizol

Archer Daniels Midland Company Associated British Foods plc

Peter Greven GmbH & Co. KG

crêpe

Marché mondial des excipients pharmaceutiques : table des matières

